Bale met les choses au clair

Alors que la presse madrilène a relancé les rumeurs sur son possible départ, Gareth Bale a tenu à mettre les choses au clair. L'international gallois a ainsi assuré qu'il n'avait "rien à effacer" de son esprit. "Je crois que tu joues avec beaucoup d’émotions et, parfois, il y a de la colère bien sûr, mais j’essaie juste de jouer au football, de prendre du plaisir autant que je le peux et je donne toujours mon maximum que ce soit en sélection ou à Madrid. Dès que j’entre sur le terrain, je donne 100% pour aider l’équipe et je continuerai à le faire", a-t-il précisé dans des propos relayés par la BBC.

Notre avis : Malgré les propos du joueur, un départ est à prévoir l'été prochain.

Gareth BaleGetty Images

L'Inter n'oublie pas Rakitic

Auteur d'un bon début de saison, l'Inter Milan compte bien profiter du prochain mercato hivernal pour se renforcer. Selon Tuttosport, le club lombard songe toujours à recruter Ivan Rakitic, déjà pisté l'été dernier. Le quotidien parle d'un prix de 30 millions d'euros pour le joueur du Barça, qui ne serait pas contre un départ. Pour rappel, l'international croate est sous contrat jusqu'en 2021.

Notre avis : La situation est un peu tendue entre Rakitic et le Barça. L'Inter peut-elle en profiter ?

Koulibaly est bien au Napoli

Kalidou Koulibaly commence à en avoir l'habitude. Lors de chaque période de mercato, le nom du défenseur du Napoli est associé aux plus grandes écuries européennes, comme le Real Madrid. Mais l'international sénegalais, lui, ne semble pas en être perturbé. "Je suis habitué. Mon objectif, c'est gagner ici au Napoli. Le reste ne m'intéresse pas, mercato compris", a-t-il affirmé dans des propos relayés par Gianlucadimarzio.com.

Notre avis : Koulibaly aime le Napoli, le Napoli aime Koulibaly. Pourquoi se séparer ?

Kalidou KoulibalyGetty Images

Jesé veut rester au Sporting

Non, le Sporting Portugal et Jesé ne sont pas en instance de séparation. Contrairement aux rumeurs ici et là, le quotidien A Bola assure que l'attaquant, prêté par le PSG, ne devrait pas être renvoyé dans la capitale cet hiver. Ginés Carvajal, l'agent du joueur, a assuré à la radio portugaise Renascença que ce dernier était très heureux dans son club. De plus, il a précisé que contractuellement parlant, il était impossible de voir Jesé revenir au PSG en janvier.

Notre avis : Voilà une bonne nouvelle pour le PSG, qui ne compte plus sur Jesé depuis bien longtemps...

Emre Can n'est pas "heureux"

Les temps sont durs pour Emre Can à la Juventus. Exclu de la liste de la Ligue des champions, l'international allemand est loin d'être un titulaire dans le onze de Maurizio Sarri. Alors, forcément, il commence à se poser des questions... "Je ne suis pas heureux en ce moment. Je ne joue pas beaucoup contrairement à la saison dernière. Je n'ai pas eu ma chance. Mais je pense que quand je vais revenir après la trêve, j'aurais des occasions", a affirmé le milieu de terrain.

Notre avis : Emre Can aura du mal à digérer son exclusion de la Ligue des champions. Rien n'est à exclure pour son avenir.

Emre CanGetty Images

City ne veut pas vendre Foden

Phil Foden est l'une des pépites de Manchester City. Et Pep Guardiola, totalement sous le charme de son milieu de terrain, ne compte pas le vendre. "Même pour 500 millions d'eursos, il ne part pas d'ici", aurait ainsi expliqué le technicien des Citizens selon The Sun.

Notre avis : Foden est intransférable pour City. Ni plus ni moins.

Correa prolonge avec la Lazio

La nouvelle était dans l'air. Depuis ce jeudi, elle est officielle : Joaquín Correa prolonge avec la Lazio Rome. Le club romain a précisé que son nouveau contrat court jusqu'en 2024.