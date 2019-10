Beckham agent de Mbappé : deux superstars bientôt liées ?

Beckham joueur, Beckham acteur, Beckham propriétaire d'une franchise MLS, et maintenant Beckham agent. Selon le Daily Mail, l'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid a vu son entreprise – Footwork Management Ltd – être immatriculée le mois dernier. Et il souhaite frapper fort d'entrée en faisant de Kylian Mbappé son premier client de renom.

Déjà plusieurs rencontres entre Beckham et Mbappé

Le quotidien britannique explique que l'ancien capitaine des Three Lions a usé de ses contacts au Paris Saint-Germain pour organiser plusieurs rencontres avec l'attaquant de 20 ans, dont les affaires sont actuellement gérées par son entourage proche. Beckham n'est pas fou : s'occuper de la star parisienne lui assurerait de belles rentrées d'argent à court ou moyen terme.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le club de la capitale, Mbappé fait l'objet, chaque été, d'une cour assidue de plusieurs grosses écuries européenne, Real Madrid en tête. Le FC Barcelone et Manchester City seraient aussi sur le coup et le futur transfert de l'intéressé, inéluctable, se négociera évidemment à un prix fou.