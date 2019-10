Rivère ouverte la porte à Ben Arfa

Et si Hatem Ben Arfa retrouvait l'OGC Nice ? Jean-Pierre Rivère, le président du club azuréen, n'exclut pas cette possibilité. "Si je ne serais pas contre ? Oui, mais ce n’est pas moi qui décide là-dessus. Quand on fait le choix d’un joueur, il faut qu’il soit collectif. Si quelqu’un a envie de quelqu’un et que ce n’est pas partagé, ce n’est pas la peine", a-t-il confié au micro de RMC Sport.

"C’est un garçon qui a encore du talent. Ce qui est sûr, c’est que ce profil peut nous intéresser. (...) Je ne sais pas si on fera quelque chose cet hiver, mais c’est vrai qu’on regarde un ou deux postes", conclut-il. Pour rappel, Ben Arfa est actuellement libre de tout contrat.

Notre avis : Rivère a toujours eu un faible pour "HBA". Reste à voir si son profil fera l'unanimité au sein du club azuréen.

Vidéo - Paredes, Ben Arfa, Jesé : Quelle est la pire recrue de l’histoire de QSI ? 06:52

Ibrahimovic contacté par un club australien

Où va rebondir Zlatan Ibrahimovic ? L'attaquant du Los Angeles Galaxy, qui a récemment annoncé son retour en Espagne, pourrait finalement débarquer... en Australie. En effet, selon le Sydney Morning Herald, le club de Perth Glory souhaiterait recruter l'attaquant pour six matches, soit la fin de saison en A-League.

"Nous avons fait une approche il y a deux semaines auprès de Mino Raiola. Nous lui avons demandé si le joueur était disponible et s’il pouvait être intéressé. Ça ne coûte rien de demander. Depuis, nous n’avons pas de nouvelles. Nous attendons de voir quelle sera leur réponse mais nous espérons avoir un rendez-vous avec eux pour discuter", a expliqué de son côté Tony Pignata, le directeur général du club australien. Si le deal venait à se réaliser, Ibrahimovic pourrait débuter dès mi-novembre avec sa nouvelle équipe. Il serait ensuite libre de partir lors du mercato hivernal en Europe.

Notre avis : Attention à cette idée qui pourrait plaire à "Ibra". Toutefois, son contrat avec le Galaxy se termine fin décembre.

Zubizarreta revient sur le cas Lihadji

C'est un cas qui fait beaucoup de bruit à l'OM. Du haut de ses 17 ans, Isaac Lihadji, grand espoir du club, n'a toujours pas signé de contrat professionnel. En attendant, il vient d'inscrire son deuxième but avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde U17. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif marseillais, a donc tout intérêt à rapidement boucler ce dossier.

"Ça avance, je suis toujours optimiste. On avance petit à petit. On a des éléments pour être optimistes. Mais après, il faut finir le travail", a confié ce dernier à RMC Sport. "Le dossier est important. Il peut grandir avec nous, c’est un projet intéressant pour lui et pour la ville. C’est un Marseillais qui porte le maillot de Marseille", a-t-il ajouté.

Notre avis : Zubizarreta va devoir accélérer. Ne pas boucler ce dossier serait une faute.

Jacques-Henri Eyraud et Andoni ZubizarretaEurosport

United supervise Tonali

Pour sa première saison en Serie A, Sandro Tonali impressionne avec Brescia. Le milieu de terrain, qui affiche une énorme personnalité à seulement 19 ans, continue d'ailleurs d'être suivi par plusieurs grosses écuries. En plus du PSG, The Sun explique ce jeudi que Manchester United le supervise régulièrement. Les Red Devils seraient même prêts à mettre le prix pour le recruter.

Notre avis : Tonali est promis à un grand club. Il pourrait toutefois préférer rester en Italie.

L'augmentation de Bruno Fernandes dans une impasse

Courtisé par les plus grands clubs européens, Bruno Fernandes pourrait bien quitter le Sporting CP en janvier prochain. Selon A Bola, des discussions ont pourtant été entamées entre les parties pour une possible augmentation de salaire du joueur. Problème, le dossier serait actuellement au point mort. Et le quotidien portugais n'exclut donc pas un départ lors du prochain mercato hivernal.

Notre avis : Manchester City est notamment intéressé par Bruno Fernandes. On imagine un possible départ lors des prochains mercatos.