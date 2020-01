Valladolid aurait ouvert des discussions avec Ben Arfa

Enfin le rebond pour Hatem Ben Afra ? Depuis son départ de Rennes l'été dernier, l'international français est toujours sans club. Alors qu'un retour à Lyon, son club formateur, a été évoqué il y a quelques jours, le Real Valladolid serait entré dans la danse. Selon nos informations, l'actuel quatorzième de Liga aurait ouvert des discussions avec l'ancien Marseillais.

Notre avis : Tout est possible avec Ben Arfa !

Tousart d'accord avec le Hertha Berlin

D'après RMC, Lucas Tousart et son entourage se sont entendus avec le Hertha Berlin autour d'un contrat longue durée. Le club allemand se serait aussi renseigné sur le prix du transfert exigé par Lyon, à savoir au moins 30M d'euros. Une première offre supérieure à 20M a déjà été formulée. Et une seconde de l'ordre de 25M + 5M en bonus pourrait prochainement être soumise au club rhodanien. De son côté, Rudi Garcia a fait savoir, en conférence de presse, qu'il "ne souhaite aucun départ cet hiver".

Notre avis : Avec de telles sommes, Lyon aura du mal à résister.

M'Vila n'est pas sur le départ

Annoncé ces derniers jours en discussions avec des clubs anglais, Yann M'Vila souhaite rester dans le Forez. Comme il l’avait annoncé après le match face à Strasbourg. Contactée par nos soins, une source proche du joueur nous confirme son état d’esprit. Passablement agacé par ces rumeurs, son entourage s’est également étonné d’une supposée clause lui garantissant 50% de son transfert : "Non seulement elle n’existe pas, mais je crois même qu’elle serait interdite", nous glisse-t-on.

Notre avis : Un choix emprunt de sagesse.

L'Inter aurait trouvé un accord avec Giroud

Selon les informations de Sky Sport Italia, l'Inter Milan s'est mis d'accord avec Olivier Giroud pour un transfert cet hiver. Un contrat de deux ans et demi serait notamment évoqué. Désormais, les Nerazzurri doivent trouver un terrain d'entente avec Chelsea. Le montant du transfert s'évaluerait entre 8 et 10 millions d'euros.

Notre avis : En allant à l'Inter, Giroud aura certainement un temps de jeu plus élevé qu'à Chelsea. Mais sera-t-il suffisant pour convaincre Deschamps de l'amener à l'Euro ? Il ne sera qu'un troisième choix…

Lyon suivrait Hwang

Après la blessure de Memphis Depay aux ligaments croisés du genou, l'OL est à la recherche d'un attaquant cet hiver. Les Lyonnais sont notamment sur la piste de l'ex-Angevin Karl Toko Ekambi, actuellement à Villarreal. En plan B, l'OL pense, selon l'Equipe, à Hwang Hee-Chan, 23 ans, qui évolue à Salzbourg.

Notre avis : Haaland et Minamino déjà partis cet hiver, on voit mal Salzbourg céder facilement un nouvel élément offensif.

Arsenal et Manchester United sur le coup pour Cavani

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani ne manque pas de prétendants. Actuellement, l'Atlético de Madrid mène la danse dans ce dossier. Mais selon El Chiringuito, Arsenal et Manchester United n'ont pas perdu l'espoir d'attirer l'international uruguayen l'été prochain. Ils auraient même transmis une offre à l'entourage du Matador. Le média espagnol explique notamment que les Gunners verraient en lui le remplaçant parfait de Pierre-Emerick Aubameyang, très sollicité lui aussi.

Notre avis : Il serait très surprenant de voir Cavani choisir Arsenal, un club qui ne participera peut-être même pas à une coupe d'Europe la saison prochaine.

Koulibaly dans le viseur de Manchester United

Selon les informations du Daily Star, Ole Gunnar Solskjaer souhaite renforcer sa défense lors de ce mercato hivernal. L'entraîneur norvégien aurait ciblé Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais de 28 ans, notamment après l'annonce de la blessure d'Harry Maguire, qui pourrait être éloigné des terrains pendant de longues semaines. Selon le Corriere Dello Sport, l'ancien Messin envisage de quitter Naples après l'éviction de Carlo Ancelotti en décembre dernier.

Notre avis : Il y a peut-être une toute petite ouverture. Mais MU va devoir sortir un très gros chèque.

Le Barça chaud sur Upamecano

Selon le média anglais Express, le FC Barcelone s'intéresse au profil de Dayot Upamecano. Le défenseur français de Leipzig, également suivi de près par Arsenal, serait vu comme un excellent remplaçant de Samuel Umtiti, qui pourrait quitter la Catalogne après avoir perdu sa place de titulaire au Barça. L'Express évoque un coût de transfert qui pourrait s'élever à un peu plus de 50 millions d'euros.

Notre avis : Un intérêt peut-être… mais on imagine plus Barcelone bouger en vue de la saison prochaine.

Piatek tout proche de Tottenham ?

Alors qu'Harry Kane, blessé à une cuisse, ne reviendra pas sur les terrains avant mi-avril, les Spurs veulent recruter un attaquant dès le mercato hivernal. Selon The Sun, le club entraîné par José Mourinho a trouvé un accord pour le transfert de Krzysztof Piatek, l'attaquant polonais du Milan AC. Un contrat de 3 ans et demi est évoqué et Tottenham devrait payer environ 32 millions d'euros à son homologue italien.

Notre avis : Face à la nouvelle concurrence d'Ibrahimovic, Piatek était contraint au départ pour continuer à jouer régulièrement. Une belle opportunité pour les Spurs.

L'agent d'Eriksen attendu à Milan

L'avenir de Christian Eriksen pourrait passer par l'Inter. D'après Sky Sports, son agent est prochainement attendu à Milan pour discuter avec les dirigeants du club qui doit encore se décider sur sa stratégie. Soit attendre qu'il soit libre de son contrat en juin prochain et subir la concurrence de nombreux clubs. Soit tenter de conclure un deal avec Tottenham dès ce mois de janvier. Dans cette optique, l'Uruguayen Matias Vecino pourrait servir de monnaie d'échange.

Notre avis : Boucler l'opération en janvier devrait satisfaire toutes les parties.

West Ham veut recruter Marouane Fellaini

Et si David Moyes dirigeait le milieu international belge Marouane Fellaini pour la troisième fois de sa carrière d'entraîneur ? Selon les informations de Sky Sports, l'ancien joueur d'Everton et Manchester United intéresse fortement West Ham. De son côté, le Belge de 32 ans, actuellement à Shandong Luneng, réfléchirait à cette opportunité surtout depuis que le championnat chinois a décidé d'adopter un "salary cap" à partir de février prochain.

Notre avis : A 32 ans et après une année passée dans le championnat chinois, Marouane Fellaini sera-t-il suffisamment compétitif pour véritablement aider West Ham ?

Visite médicale ce samedi pour Lobotka

Le Corriere dello Sport annonçait un accord imminent. Pour Gianluca Di Marzio, c'est même réglé. Stanislav Lobotka va quitter le Celta pour rejoindre Naples. Sous réserve de sa visite médicale prévue ce samedi. Le journaliste italien parle d'un transfert de 20M d'euros avec 4M de bonus en plus.

Notre avis : Un sacré défi pour Lobotka qui va intégrer une équipe en plein doute.