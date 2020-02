Casemiro veut faire venir Neymar au Real...

Interrogé sur les ondes de la Onda Cero jeudi soir, Casemiro, le milieu brésilien du Real Madrid, a révélé qu'il parlait "quotidiennement" à son compatriote et ami Neymar. "Je lui parle presque tous les jours et la vérité, c’est que je préférerais qu’il soit avec nous, au Real Madrid ", a ainsi expliqué Casemiro, qui espère donc convaincre le joueur du PSG de rejoindre (un jour) le Real Madrid.

Notre avis : Difficile de prévoir, à l'heure actuelle, l'avenir de Neymar. La fin de saison du PSG, notamment en C1, pourrait jouer dans la réflexion du joueur...

... qui aurait prolongé Benzema

Toujours du côté de Madrid, le quotidien AS annonce que Karim Benzema a prolongé d'un an son contrat avec le Real. Si l'information est confirmée, l'attaquant français aurait donc signé un nouveau bail jusqu'en 2022. Auteur de 18 buts et 9 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues cette saison, Benzema est arrivé chez les Merengues en 2009.

Notre avis : Le Real est heureux de Benzema, Benzema est heureux d'être au Real... Prolongation logique.

Aulas dément pour Icardi

Jean-Michel Aulas n'a pas tardé à réagir. Alors qu'il a accordé une longue interview à Tuttosport ce vendredi, le président de l'OL s'est montré mécontent du passage rapporté sur une possible rencontre avec Wanda Nara l'été dernier, la femme et agent de Mauro Icardi. "Je ne sais pas si c’est mon italien qui n’est pas bon ou le français de Filippo Cornacchia de Tuttosport qui ne fonctionne plus, mais je n’ai jamais parlé à la femme d’Icardi, qui est un grand joueur que nous apprécions beaucoup", a-t-il écrit sur Twitter.

Notre avis : Qui dit vrai dans cette histoire ? Dans son tweet, Aulas confirme quand même un intérêt pour Icardi. Reste à savoir si une rencontre a réellement eu lieu...

Bordeaux recrute Khacef

Ce vendredi, les Girondins de Bordeaux ont annoncé l'arrivée en prêt du jeune international algérien Naoufel Khacef (22 ans). "Il arrive au club en prêt jusqu'à la fin de la saison actuelle. Une option d'achat est intégrée à ce contrat de prêt. Le latéral gauche arrive en provenance du NA Hussein Dey (15ème en D1 algérienne)", précise le communiqué, qui le décrit comme un grand "espoir du football algérien".

Notre avis : Bordeaux tente un pari sur l'avenir.

La Juventus sur Gabriel Jesus

Selon Tuttosport, Maurizio Sarri aurait craqué sur l'attaquant brésilien Gabriel Jesus. L'entraîneur de la Juve aimerait le faire venir à Turin l'été prochain. Toujours selon le quotidien italien, il faudra débourser près de 70 millions d'euros pour convaincre Manchester City.

Notre avis : Alors que Manchester City est privé de coupe d'Europe pour les deux prochaines saisons, Gabriel Jesus pourrait bien être tenté d'aller voir ailleurs.

Adil Rami est libre

Le champion du monde français a résilié son contrat à l'amiable ce vendredi avec Fenerbahçe. Adil Rami, qui n'a disputé que 7 matches toutes compétitions confondues cette saison, s'était engagé avec le club turc à l'été 2019.

Notre avis : A 34 ans et en manque de temps de jeu, Rami aura sûrement du mal à trouver un nouveau challenge.

Imbula quitte Lecce

Lecce, actuel seizième de Serie A, a annoncé avoir stoppé le prêt de l'ancien Guingampais Giannelli Imbula. Le milieu de terrain de 27 ans va donc retourner à Stoke City où il est sous contrat jusqu'en juin 2021.