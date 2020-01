L'ailier droit de Reims Rémi Oudin a été transféré à Bordeaux pour lequel il a signé un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu'en 2024, ont annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi les Girondins.

Le montant du transfert du joueur champenois, qui a rejoint Bordeaux et passé sa visite médicale jeudi en soirée, avoisinerait les 10 millions d'euros bonus inclus selon différents médias dont certains évoquaient plutôt un prêt payant avec option d'achat obligatoire. Formé à Reims et sous contrat jusqu'en 2021, Oudin, 23 ans, s'est révélé en L1 la saison dernière en inscrivant 10 buts et délivrant 4 passes décisives avec le promu rémois.

N'ayant pu quitter son club l'été dernier alors que la Fiorentina lui faisait la cour, en plus de Bordeaux qui s'était déjà renseigné à son sujet, le joueur avait enchaîné avec une phase aller moins efficace cette saison (3 buts, 2 passes décisives en 18 matches). En Gironde, ce gaucher devrait occuper un des deux postes en soutien de l'attaquant de pointe dans le système en 3-4-2-1 de l'entraîneur Paulo Sousa.