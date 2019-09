Camavinga, 16 ans, 12 matchs de Ligue 1 et dans le viseur du Real

Si le Real Madrid pourrait terminer le week-end en tête de la Liga, en fonction de son résultat sur la pelouse du FC Séville (dimanche, 21h00) et de celui de l’Atlético Madrid, ce n’est pas la joie au sein de la Casa Blanca. Les Merengue restent sur une nette défaite à Paris (3-0), mercredi soir, en Ligue des champions. Et face au club francilien, les hommes de Zinedine Zidane ont été totalement dévorés au milieu de terrain. Un secteur dans lequel le club madrilène devrait se renforcer dans les prochains mois. C'est peut-être pour ça qu'ils ont Eduardo Camavinga dans le viseur.

Evidemment, les recruteurs madrilènes ont déjà listé les joueurs qui se sont démarqués depuis le début de saison, en particulier les plus jeunes d’entre eux. Et en haut de la pile se trouve le dossier du joueur de 16 ans, selon Marca. Le milieu de terrain du Stade Rennais n’a démarré qu’une seule rencontre sur le banc cette saison. C’était contre le Celtic Glasgow (1-1), jeudi soir, en Ligue Europa. Celui qui a signé son premier contrat pro en décembre dernier brille depuis la reprise, et a notamment été désigné joueurs du mois d’août en Ligue 1 après avoir impressionné contre le PSG (2-1).

Un contrat jusqu’en 2022 pour Camavinga

Le quotidien espagnol explique que le Real est en phase d’observation, comme avec d’autres joueurs en devenir. Mais le natif de Miconje aurait déjà été supervisé à plusieurs reprises et ferait partie de ceux qui ont le plus attiré l’attention. Sous contrat jusqu’en 2022, Camavinga va donc inévitablement discuter avec ses dirigeants dans les prochains mois. En vue d’une prolongation… ou d’un départ.