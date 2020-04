TRANSFERTS - L'arrivée de Camavinga au Real se complique, l'Inter ne fera aucun cadeau pour Lautaro, Milan veut prolonger Donnarumma, le PSG accélère pour Telles, Sarr va quitter l'OGC Nice... Voici notre bulletin mercato du jour.

Camavinga-Real, pas si simple

Ce jeudi, la presse madrilène revient sur le possible transfert d'Eduardo Camavinga au Real Madrid l'été prochain. Si tout semblait en bonne voie, le quotidien AS annonce que la situation s'est quelque peu compliquée. En effet, la famille Pinault, propriétaire du Stade Rennais, ne souhaite visiblement pas se séparer de son jeune milieu de terrain. Du moins pas de façon imminente. Sous contrat jusqu'en 2022, l'international Espoirs pourrait donc rester à Rennes une saison de plus.

Play Icon

Notre avis : Dans ce dossier, un élément peut changer la donne : une qualification en C1 du Stade Rennais. Si elle vient à être officialisée par les instances du foot français après la fin de saison décrétée, Camavinga ferait bien de rallonger son séjour en Bretagne.

Play Icon WATCH Camavinga, la révélation qui affole déjà l'Europe 00:01:44

Dortmund vise Fati pour remplacer Sancho

Le Borussia Dortmund se prépare au possible départ de Jadon Sancho l'été prochain. Courtisé par plusieurs clubs britanniques, l'international anglais pourrait bien rentrer au pays dans les prochains mois. Dans cette optique, le club allemand aimerait le remplacer par Ansu Fati, le jeune ailier du Barça. Selon le quotidien ibérique Sport, le club catalan a d'ores et déjà prévenu que cet éventuel transfert se ferait sous la forme d'un prêt... ou alors d'un transfert avec "recompra" (option de rachat).

Notre avis : Fati pour remplacer Sancho, Dortmund n'a pas une mauvaise idée. Reste à convaincre le Barça.

Le PSG accélère pour Telles...

Le football a beau être à l'arrêt, le PSG est actif en coulisses. Dans sa quête à un latéral gauche, le club de la capitale vise toujours Alex Telles, latéral gauche du FC Porto. Selon O Jogo, Chelsea, qui est également intéressé, est toutefois pour l'instant devancé. Le quotidien lusitanien précise que le PSG devrait rapidement proposer 25 millions d'euros (+ bonus) pour boucler ce dossier.

Notre avis : Le PSG semble bien décidé à recruter Telles. Son transfert semble bien parti.

Play Icon WATCH Aucune solution idéale mais trois options envisagées : le casse-tête du défenseur central au PSG 00:05:54

... et Onana veut partir

Annoncé sur le départ du côté de l'Ajax Amsterdam, André Onana a confirmé cette possibilité ce jeudi. Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, le gardien camerounais souhaite aller voir ailleurs. "Le temps est venu pour moi d'aller de l'avant (...) Mes ambitions sont claires", a-t-il confié au quotidien néerlandais Algemeen Dagblad. De son côté, son agent a assuré que le Barça lui avait "manifesté" son intérêt. Toutefois, aucune offre officielle n'a encore été formulée.

Notre avis : Onana veut partir, c'est un fait. Si l'Ajax ne se montre pas trop gourmand, sa volonté devrait être écoutée.

Sarr va partir libre de Nice

Le défenseur central international Espoirs de l'OGC Nice, Malang Sarr, a pris la "décision de ne pas prolonger" son contrat avec son club formateur, a-t-il annoncé jeudi dans une interview à Téléfoot. Le contrat du joueur niçois de 21 ans s'achève le 30 juin 2020. Il partira donc libre.

Notre avis : C'est un coup dur pour le Gym de voir partir l'un de ses jeunes prometteurs.

L'Inter fixe le prix de Lautaro

C'est probablement la grande priorité du Barça pour l'été prochain. En quête d'un buteur, le club catalan semble avoir jeté son dévolu sur Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan. Problème, le club lombard ne souhaite visiblement pas s'en séparer. Du moins pas pour quatre sous. Selon la Gazzetta dello Sport, les Blaugrana devront proposer au moins 90 millions d'euros pour l'international argentin, qui dispose d'une clause libératoire de 111 millions d'euros (valable pour les deux premières semaines de juillet).

Notre avis : C'est certain, l'Inter ne compte faire aucun cadeau au Barça. Au vu de la crise sanitaire actuelle, le club catalan va devoir se montrer inventif pour convaincre les Nerazzurri.

Lautaro Martinez Crédits Getty Images

Donnarumma vers une prolongation à Milan ?

C'est un dossier aussi épineux que complexe pour l'AC Milan. Mais il doit être affronté au plus vite. En fin de contrat en 2021, Gianluigi Donnarumma, souvent annoncé dans le viseur du PSG, pourrait bien être l'objet de plusieurs offres l'été prochain. Pour s'en protéger, le club lombard espère rapidement prolonger son gardien. Toujours d'après la Gazzetta, un nouveau bail jusqu'en 2022 est actuellement à l'étude. Concernant son salaire de 6 millions d'euros, il pourrait être baissé... mais compensé par un bonus lié à une qualification en Ligue des champions.

Notre avis : Pour Milan, c'est maintenant ou jamais. A presque un an de la fin de son contrat, Donnarumma doit être prolongé.

