Cavani ouvre la porte à l'Atlético...

Plus les jours passent, et plus Edinson Cavani semble se rapprocher de l'Atlético Madrid. En fin de contrat avec le PSG, le Matador semble clairement séduit par cette possibilité. "L'Atlético Madrid nous a appelés pour nous faire part de son intérêt pour Edi et c'est possible qu'il aille là-bas cet été. Il y a un intérêt, mais nous n'avons pas encore parlé de chiffres. Nous ne sommes qu'à l'aube des négociations", a ainsi révélé son entourage dans les colonnes du média madrilène AS.

"L'Atlético Madrid est un grand club et c'est une bonne option pour le joueur, qui apprécie beaucoup l'idée, pour plein de raisons (...) Ce n'est pas le seul club qui a montré de l'intérêt pour Edinson, mais c'est vrai que c'est l'un des plus attractifs pour tout ce que j'ai dit auparavant", conclut ce membre de l'entourage du Parisien, qui estime qu'un départ cet hiver est "très difficile".

Notre avis : Cavani libre sur le prochain mercato estival, c'est évidemment une grosse occasion à saisir. L'Atlético a raison de s'activer dès maintenant. Pour cet hiver, il faudra toutefois verser une indemnité au PSG.

Vidéo - Âge, contrat, blessure : Et maintenant, combien vaut Cavani ? 02:02

... et Paredes en trouve une de sortie

Leandro Paredes, par ici la sortie. Le milieu de terrain, recruté pour 47 millions d'euros en janvier dernier, pourrait quitter le PSG l'été prochain. Selon Estadio Deportivo, le Bétis Séville songerait en effet à recruter l'international argentin, incapable de s'imposer dans le meilleur parisien. Après Jesé Rodriguez et Giovanni Lo Celso, le club andalou est prêt à piocher de nouveau à Paris.

Notre avis : La situation de Paredes devrait difficilement changer dans les mois à venir. Autant préparer le terrain pour un départ.

Haland, une clause à 20M ?

Il fait probablement partie des joueurs les plus courtisés sur le mercato. Avec 27 buts en 20 matches du côté de Salzbourg, Erling Braut Haland est le nouveau crack que tout le monde s'arrache. Ce jeudi, le quotidien allemand Bild fait d'ailleurs une révélation qui pourrait changer bien des choses. Selon ce dernier, la clause libératoire du buteur norvégien est fixée à seulement 20 millions d'euros pour cet hiver. Une aubaine pour les clubs intéressés, comme la Juventus Turin.

Notre avis : Si cette information se confirme, il y a sacré coup à frapper...

Erling HålandGetty Images

Ibra revient sur son arrivée au PSG

Dans une interview à GQ Italie, Zlatan Ibrahimovic a révélé une anecdote sur son arrivée au PSG lors de l'été 2012. Alors à l'AC Milan, le géant suédois ne souhaitait pas partir. "Après deux ans, je dis à Galliani (administrateur délégué du club lombard à l'époque, ndlr) que je ne veux pas quitter Milan. Un jour, à la mer, je vois 5 appels manqués en 30 secondes. Je comprends que quelque chose cloche. J’appelle Mino (son agent), il me dit qu’ils m’envoient au PSG", a confié celui qui pourrait bien faire son retour dans le club lombard.