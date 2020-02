Cavani et son mois de janvier "difficile"

Auteur de son 200e but face à Bordeaux (4-3), dimanche, Edinson Cavani a retrouvé le sourire du côté de Paris. Proche de rejoindre l'Atlético Madrid en janvier dernier, le Matador a désormais tourné la page, même s'il ne cache pas que ce fut "difficile"... "C'est un moment très spécial, après un mois de janvier sincèrement difficile. Mais je suis ici, comme je le dis tout le temps, pour donner le maximum, pour essayer de continuer et de faire une grosse saison avec l'équipe", a-t-il expliqué à Canal +.

"Je regardais ma famille qui est là-bas, toujours derrière moi à me pousser, à me donner de l'amour. A la fin, c'est ce qui te fait marcher et aller de l'avant (...) Mais à la fin, nous devons pousser encore et j'espère qu'on va continuer à faire de belles choses ici", a-t-il conclu.

Notre avis : Jetons un pavé dans la mare : si Cavani venait à être performant d'ici juin, le PSG devrait-il songer à le prolonger ?

Vidéo - Cavani : "Mon plus beau but ? Le coup franc contre l'OM" 00:54

Quel avenir pour Kouassi ?

C'est un dossier épineux que tente de résoudre tant bien que mal Leonardo. Le directeur sportif du PSG, qui a renoué le contact avec l'entourage de Tanguy Kouassi, espère toujours le convaincre de signer son premier contrat professionnel. Mais selon L'Equipe, les multiples propositions du club parisien sont pour l'instant sans succès. Le quotidien précise que plusieurs gros clubs européens se sont positionnés sur le dossier. Mais Kouassi, qui espère avoir du temps de jeu, viserait un projet plutôt intermédiaire.

Ainsi, le RB Leipzig semble actuellement en pole position. Pour l'heure, le joueur assure en interne ne pas avoir pris de décision. Dans un sens comme dans l'autre.

Notre avis : Après le froid avec Antero Henrique (ancien directeur sportif du PSG), Leonardo a au moins le mérite d'avoir rétabli un contact avec l'entourage du joueur. Reste désormais à le convaincre de signer...

Ibrahimovic, contrat prolongé si....

De retour à l'AC Milan fin décembre, Zlatan Ibrahimovic a déjà dissipé tous les doutes possibles : il est bel et bien toujours au niveau. Impressionnant, l'attaquant de 38 ans pourrait-il prolonger sa pige dans le club lombard la saison prochaine ? "Il a un contrat de six mois avec une clause de renouvellement automatique si nous nous qualifions en Ligue des Champions. Sinon, nous discuterons avec lui", a déclaré Paolo Maldini, le directeur technique du club lombard, à l'issue du match nul face à la Fiorentina (1-1). Au vu du classement, difficile d'imaginer Milan en Ligue des champions la saison prochaine.

Notre avis : Milan voudra probablement garder Zlatan, qui réfléchira alors à l'offre de Rossoneri. Mais un grand doute : la direction lombarde devrait (encore) changer en fin de saison. De quoi tout relancer ?

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan)Getty Images

Arteta évoque l'avenir d'Aubameyang

Alors que les rumeurs sont nombreuses autour de l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, Mikel Arteta, son entraîneur, s'est prononcé dimanche après son doublé face à Everton (3-2). "Je sais qu’il veut jouer pour les plus grands clubs dans les plus grandes compétitions et s’élever au niveau des meilleurs joueurs du monde. Et nous devons le soutenir et tout lui donner au club afin qu’il se sente vraiment épanoui ici. C’est le défi que je dois relever", a assuré le coach d'Arsenal dans des propos relayés par les médias britanniques.

Notre avis : Sans Ligue des champions la saison prochaine, Aubameyang se posera certainement plusieurs questions sur son futur à Arsenal...

Lopez revient sur la polémique Soumaré

Après avoir été écarté du match à l'OM il y a une dizaine de jours, Boubakary Soumaré a retrouvé sa place au LOSC. Gérard Lopez, le président du club nordiste, est revenu sur toute la polémique qui a entouré le milieu de terrain. "La polémique autour de Soumaré ? Il y a eu une situation qui datait déjà d’octobre-novembre, mais qui était peut-être due à une mauvaise communication. C’est un joueur qu’on aime beaucoup et qui pour moi, est l’un des meilleurs jeunes en Europe. Ainsi, nous avons voulu le garder avec nous", a confié ce dernier à RTL.

Notre avis : Selon L'Equipe, le LOSC souhaitait se séparer de Soumaré, qui disposait de plusieurs offres importantes en Premier League. Par exemple, Newcastle était prêt à offrir 45 millions d'euros. La paix est désormais faite.