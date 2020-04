TRANSFERTS - Le PSG doit se décider entre Cavani et Icardi, l'OM voit Thauvin et Sarr courtisés, Ben Yedder pourrait quitter Monaco... Voici notre bulletin mercato du jour.

Cavani se propose à l'Inter...

A chaque jour sa rumeur sur Edinson Cavani. Alors que la possibilité de le voir prolonger au PSG semble bien réelle, la Gazzetta dello Sport annonce ce lundi que les agents de l'attaquant parisien l'ont proposé... à l'Inter Milan. Et le club lombard, toujours en quête d'un buteur après le probable échec de la piste Olivier Giroud, est visiblement intéressé. Le quotidien transalpin précise toutefois que le PSG a l'intention d'offrir un nouveau contrat de deux ans à son Matador.

Notre avis : Attention à cette possibilité Cavani-Inter. L'attaquant est en fin de contrat, les Nerazzurri cherchent un buteur... L'idée ne serait pas bête.

... et Icardi s'éloigne du PSG

On reste du côté du PSG. Qui dit possible prolongation d'Edinson Cavani... dit forcément éventuel départ de Mauro Icardi. En effet, toujours d'après la Gazzetta, l'Inter serait moins optimiste concernant son possible rachat en fin de saison. Et le joueur, lui, semble clairement tenté par un retour en Serie A. Pas à l'Inter, où son histoire est terminée. Mais bien à la Juventus Turin, intéressée de longue date. Toutefois, le média précise qu'en cas de rachat du PSG et revente dans la foulée en Italie, l'option d'achat augmentera instantanément de 10 millions d'euros pour le club de la capitale.

Notre avis : Si Cavani reste au PSG, Icardi pourrait bien retourner en Italie. Et la Juve, qui : Si Cavani reste au PSG, Icardi pourrait bien retourner en Italie. Et la Juve, qui devrait se séparer de Gonzalo Higuain, est une possibilité . Mais maline, l'Inter s'est protégée avec une clause...

Aubameyang-Arsenal, négociations à l'arrêt ?

Selon les informations du Daily Express, Arsenal et Pierre-Emerick Aubameyang ne négocieraient plus une prolongation de contrat. En effet, l'attaquant gabonais aimerait une augmentation de son salaire (230.000 euros par semaine). Mais les Gunners ne sont visiblement pas en phase avec cette possibilité. Pour rappel, le bail de l'ancien buteur de l'ASSE expire en 2021.

Notre avis : Si Aubameyang ne prolonge pas rapidement, un départ pourrait être à prévoir cet été. Arsenal ne peut pas prendre le risque de perdre son joueur "gratuitement"

Pierre-Emerick Aubameyang - FC Arsenal Crédits Getty Images

Séville vise toujours Sarr

Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'OM, Bouna Sarr va-t-il poursuivre son aventure sur la Canebière ? Selon L'Equipe, le joueur de 28 ans est en tout cas très courtisé sur le mercato. Si Everton, West Ham ou encore l'Atlético de Madrid sont à l'affût, le club le plus intéressé semble le FC Séville. Mais de son côté, Sarr n'est pas vraiment pressé de partir, notamment en cas de qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Son prix ? Aux alentours des 10 millions d'euros (+ bonus) selon le quotidien.

Notre avis : Avec la C1 en poche, Sarr restera probablement à l'OM. Mais au vu de l'état des caisses olympiennes, une offre alléchante pourrait faire changer les choses.

Bounar Sarr lors la rencontre OM-Nîmes / Ligue 1 Crédits Getty Images

La Roma garde un oeil sur Thauvin

Florian Thauvin a beau avoir annoncé son intention de rester à Marseille, les rumeurs autour de son avenir se poursuivent. En Italie, notamment. Selon la presse transalpine, l'international français, longuement blessé cette saison, est toujours une piste de l'AS Rome. Pour le 4-2-3-1 de l'entraîneur romain Paulo Fonseca, le joueur de l'OM aurait le profil parfait. Mais les Giallorossi ne seraient pas les seuls sur le coup, puisque l'AC Milan, l'Inter ou encore le Napoli sont annoncés comme de possibles courtisans.

Notre avis : Thauvin l'a dit et on aurait tendance à le croire : il va rester à l'OM.

Florian Thauvin, l'attaquant de l'OM, lors de la rencontre face à Amiens le 6 mars 2020 Crédits Getty Images

Pour Ben Yedder, Monaco va devoir résister

Auteur de 18 buts et 5 passes décisives avec l'AS Monaco cette saison, Wissam Ben Yedder pourrait bien être l'une des cibles du prochain mercato. L'attaquant, comeilleur buteur de Ligue 1, risque en effet de se retrouver au coeur du marché des attaquants. D'après L'Equipe, l'international français compte bien décrocher son billet pour l'Euro 2021 avec les Bleus. Entre difficultés économiques et non-qualification en C1, l'ASM ne sera pas dans la meilleure position possible pour conserver son attaquant.

Notre avis : Beaucoup de clubs vont bouger pour recruter un attaquant. Au vu de sa saison, Ben Yedder aura certainement plusieurs coups de fil.

