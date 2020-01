L'Atlético insiste pour Cavani

Les Colchoneros ne lâchent pas le Matador. Selon Marca, l'Atlético Madrid a envoyé son directeur général Miguel Ángel Gil Marín à Paris pour rencontrer Nasser Al-Khelaifi et le convaincre de céder Edinson Cavani. Le club madrilène souhaite passer directement par le président du PSG car le directeur sportif Leonardo a déjà assuré qu'il ne comptait pas laisser partir l'attaquant uruguayen cet hiver même s'il sera en fin de contrat en juin. Ce mardi soir, la Cadena Ser assure que l'Uruguyen, absent du groupe mercredi face à Monaco, n'est pas blessé mais que son absence est liée aux négociations entre l'Atletico Madrid et le PSG.

Notre avis : L'Atlético tente sa chance mais Al-Khelaifi n'ira pas contre l'avis de Leonardo.

Arsenal et Manchester United chauds sur Lihadji

Le jeune attaquant de 17 ans a défrayé la chronique ces derniers jours en ne prolongeant pas son contrat avec l'OM, son club formateur. Ainsi, de nombreuses écuries européennes suivent avec attention le jeune international Français U18. Alors que La Provence annonçait qu'Isaac Lihadji pourrait choisir le LOSC, The Sun assure ce mardi qu'Arsenal et Manchester United n'auraient pas dit leur dernier mot pour ce joueur qui a fait ses débuts en L1 le 24 septembre dernier.

Notre avis : Isaac Lihadji a des rêves de grandeur et pourrait se laisser tenter par la Premier League.

Aulas reste ferme sur le dossier Dembélé

Interrogé ce mardi dans l'émission Breaking Foot sur RMC, Jean-Michel Aulas a rappelé qu'il ne souhaitait pas voir partir Moussa Dembélé, très suivi en Premier League, cet hiver. "On n’a pas changé d’avis. Moussa est un excellent joueur, dont Lyon a besoin. On fait attention de ne pas venir le concurrencer sur son poste. Ce n’est pas une question d’argent. Moussa sera avec nous. On va faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il marque le plus de buts possibles", a déclaré le président lyonnais.

Notre avis : A moins d'une offre stratosphérique, Moussa Dembélé finira la saison à l'OL.

Vers un échange Lacazette-Lemar ?

L'information est signée du quotidien Marca. Selon le média madrilène, l'Atlético Madrid, en quête d'un buteur, songerait à activer la piste Alexandre Lacazette. Si celle menant à Edinson Cavani reste bien évidemment prioritaire, les Colchoneros doivent étudier d'autres solutions face au refus du PSG de le lâcher dès janvier. Et c'est ainsi que l'attaquant d'Arsenal serait devenu le plan B de Diego Simeone. Pour convaincre les Gunners, l'Atlético pourrait proposer un échange avec un certain... Thomas Lemar, plus forcément dans les plans du Cholo.

Notre avis : Difficile d'imaginer Lacazette et Arsenal accepter cet échange.

Alexandre Lacazette (Arsenal)Getty Images

La Juve n'oublie pas Pogba

Les dirigeants de la Vieille Dame en pincent toujours pour leur ancien joueur. Selon Tuttosport, et contrairement à certaines de leur déclarations, les Bianconeri espèrent toujours faire revenir Paul Pogba à Turin. Le milieu de terrain français de 26 ans souhaiterait quitter Manchester United en fin de saison et la Juve serait prête à mettre Adrien Rabiot ou Paulo Dybala dans la balance pour le rapatrier.

Notre avis : Pogba animera encore très certainement le marché estival.

...et rêve de Neuer

L'emblématique portier allemand pourrait changer de club et de pays. Comme l'explique France Football, Manuel Neuer ne compte pas du tout voir son temps de jeu au Bayern diminuer après l'arrivée d'Alexander Nübel l'été prochain. Les relations entre le gardien de 33 ans et ses dirigeants seraient même tendues et un départ ne serait pas à exclure. Dans ce contexte, Neuer deviendrait une piste sérieuse pour la Juventus où Wojciech Szczesny ne convainc pas totalement.

Notre avis : La Juve réaliserait un énorme coup en récupérant Neuer.

Manuel Neuer - FC BayernGetty Images

Le Real Madrid ne lâche pas Werner

Les Merengue sont séduits par l'international allemand. Selon Sky Germany, le Real Madrid est intéressé par le profil de Timo Werner du RB Leipzig. L'attaquant de 23 ans réalise un excellent début de saison avec 23 buts marqués en 25 matches disputés toutes compétitions confondues et a prolongé son contrat l'été dernier jusqu'en 2023. Werner sera donc difficile à débaucher pour les Madrilènes qui cherchent visiblement un attaquant capable de suppléer Karim Benzema et de concurrencer Luka Jovic.

Notre avis : Le Real Madrid devrait dépenser au moins 100 millions d'euros pour espérer recruter Werner.

Timo WernerGetty Images

Lyon et le Hertha négocient pour Tousart

Malgré les affirmations de Jean-Michel Aulas, le milieu de terrain pourrait bien quitter l'OL cet hiver. Selon RMC Sport, les dirigeants lyonnais ont de nouveau rencontré leurs homologues du Hertha Berlin au sujet de Lucas Tousart ces dernières heures. Les négociations restent donc ouvertes et Lyon réclame 30 millions d'euros. Le club allemand, lui, n'en proposait que 18 plus 4 de bonus mais est prêt à monter à 23 millions hors bonus. "On cherche toujours à donner satisfaction aux joueurs. Ce n'est pas une question d’argent, mais d’équipe. Il n'y a pas de prix fixé. On va essayer de trouver des compléments par rapport à la situation actuelle. En fonction de ce qui se passera, on discutera avec les joueurs. Et on prendra des positions qui sont conformes à ce que souhaitent les joueurs mais aussi l'institution", a déclaré Jean-Michel Aulas ce mardi dans l'émission Breaking Foot sur RMC.

Notre avis : Les positions se rapprochent doucement...

Lucas Tousart (Loyon) en Ligue 1 2019-2020Getty Images

Mendoza se verrait bien à l'OM

Le Colombien préfère Marseille à une destination exotique. Auteur d'un début de saison remarqué avec Amiens, Stiven Mendoza pourrait changer d'air cet hiver car le club picard a refusé de belles offres de Chine et d'Arabie Saoudite. Cependant, selon France Football, l'attaquant de 27 ans aimerait plutôt rester en France et rejoindre l'OM. Les Phocéens ont effet contacté leurs homologues amiénois au sujet de Mendoza mais ils ne pourraient proposer que 4 millions d'euros contre les 8 millions venus d'un club saoudien.

Notre avis : Si l'OM ne trouve pas le moyen de faire un effort, Mendoza restera à Amiens cet hiver.

Sarr (OM) et Mendoza (Amiens) au duel - 04/10/2019Getty Images

Beric vers Chicago

Selon les informations de L'Equipe du jour, Robert Beric quittera bientôt l'ASSE. L'attaquant slovène aurait en effet reçu, ces dernières heures, une proposition du Chicago Fire. Ses dirigeants, de leur côté, ne semblent pas s'opposer à cette possibilité. Claude Puel non plus. Toujours d'après le quotidien, le départ de Beric ne serait en rien un obstacle à celui de Diony.

Notre avis : Même s'il a marqué le but de la victoire dans le derby, Beric a besoin de changer d'air.

Giroud patiente pour rejoindre l'Inter...

C'est un secret de Polichinelle. En instance de départ du côté de Chelsea, Olivier Giroud va (très) probablement rejoindre l'Inter Milan. L'attaquant français attend seulement le départ de Matteo Politano, qui devrait faire l'objet d'un échange avec l'AS Rome. Leonardo Spinazzola, lui, ferait ainsi le chemin inverse pour débarquer en Lombardie. Une fois ce deal bouclé, Olivier Giroud deviendra officiellement un nouveau joueur des Nerazzurri. C'est en tout cas ce qu'annonce Sky Italia.

Notre avis : L'affaire traîne mais devrait bien avoir lieu car Conte veut Giroud.

Olivier Giroud (France) face à la MoldavieGetty Images

...qui pourrait abandonner Young

Le Mancunien pourrait faire les frais des tractations entre Nerazzurri et Giallorossi. Tout semblait prêt pour voir Ashley Young quitter Manchester United à six mois de la fin de son contrat et rejoindre l'Inter dans les prochains jours. L'échange entre Matteo Politano et Leonardo Spinazzola pourrait tout changer. L'arrivée de l'arrière gauche romain fermerait ainsi la porte à celle de l'Anglais de 34 ans qui évolue au même poste.

Notre avis : Une sérieuse déception en perspective pour Young.

Aurier dans le viseur du Milan ?

Selon certains médias anglais, l'AC Milan s'intéresse à Serge Aurier. En quête d'un latéral droit, le club lombard songerait à recruter le joueur de Tottenham, également passé par le PSG. Pour rappel, l'Ivoirien est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Spurs.

Notre avis : Tottenham ne laissera pas partir l'Ivoirien qui fait partie de ses titulaires.

Serge AurierGetty Images

Arsenal sur la piste de Stones

Le nouveau coach des Gunners pourrait piocher dans son ancienne équipe. Arsenal est en quête d'un renfort défensif et son entraîneur Mikel Arteta pense à John Stones selon The Sun. Le défenseur central anglais joue assez peu à Manchester City cette saison et l'ancien adjoint de Pep Guardiola aimerait le récupérer en prêt. Stones, qui partage le même agent qu'Arteta, pourrait choisir de rejoindre le club londonien dans l'optique d'assurer sa place à l'Euro avec l'Angleterre.

Notre avis : Une bonne solution pour Arsenal et Stones mais pas certain que City soit d'accord.

Bordeaux veut se faire prêter un attaquant du Benfica

Les Girondins espèrent un nouveau renfort offensif après l'arrivée de Rémi Oudin. Selon RMC Sport, Bordeaux négocie activement avec le Benfica pour le prêt de Yony Gonzalez qui vient de rejoindre le club portugais en provenance de Fluminense. Les Lisboètes souhaitent voir l'ailier colombien s'adapter à l'Europe avant de le récupérer dans six mois. Cependant, Bordeaux aimerait bien garder Gonzalez un an de plus et obtenir une option d'achat.