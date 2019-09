Cavani, une prolongation qui divise

En fin de contrat en juin 2020, Edinson Cavani n'a toujours pas prolongé au PSG. Et selon les informations de L'Equipe, il n'est pas dit qu'un nouveau bail soit signé. En effet, Thomas Tuchel ne semble pas exercer une grosse pression sur sa direction concernant ce dossier. Même topo pour certains dirigeants du club, qui estiment que le meilleur buteur de l'histoire du club sait surfer sur son énorme cote de popularité. Son éventuelle prolongation de contrat semble donc diviser le PSG.

Notre avis : Avec l'arrivée d'Icardi (en prêt), l'avenir de Cavani est incertain. Mais le voir partir libre serait forcément une mauvaise chose pour Paris.

Vidéo - Pourquoi l’arrivée d’Icardi va sonner le glas de Cavani au PSG 01:47

Lloris évoque un départ

Interrogé dans les colonnes de France Football, Hugo Lloris a évoqué son avenir à Tottenham. Et l'international français n'exclut pas de partir. "Il faudra savoir dire stop au bon moment, mais je ne suis pas contre l'idée de découvrir quelque chose de nouveau, a-t-il expliqué. Mais ça peut aussi être les Etats-Unis par exemple. Je ne sais pas. J'ai toujours eu du mal à regarder le moyen terme. Je suis plus focalisé sur le court terme. Dans le foot, les choses évoluent tellement vite. On est là, demain, on est ailleurs. Il faut être prudent dans les réponses. Après, je peux aussi finir là-bas. On verra."

Notre avis : Visiblement, Lloris pense avoir fait le tour à Tottenham. Un départ est à envisager l'été prochain.

Mandzukic vers le Qatar ?

Comme révélé par Eurosport.fr samedi, Mario Mandzukic se rapproche du Qatar et d'Al Rayyan. Ce mardi, La Gazzetta dello Sport confirme cette information, expliquant que la Juventus devrait recevoir une offre entre 5 et 10 millions d'euros pour son international croate. Ce dernier envisage de plus en plus l'hypothèse d'un départ.

Notre avis : Sauf retournement de situation, Mandzukic va filer au Qatar.

Lille a refusé 190 millions d’euros de transferts l'été dernier

Si le LOSC a bien vendu cet été (Pépé, Leao, Mendes...), Gérard Lopez, le président du club nordiste, a révélé au Figaro avoir refusé 190 millions d’euros de transferts. "Le club va extrêmement bien et a les reins solides. Cela va peut-être choquer certains de vos lecteurs, mais nous avons refusé pour à peu près 190 millions d’euros de transferts sur cinq joueurs cet été", explique ce dernier.

"Il y a notamment eu une offre de 70 M€ pour Jonathan Ikoné en provenance d’Italie, ajoute-t-il. Si nous étions à Lille uniquement pour faire du trading et de l’argent, comme certains le disent, nous aurions pu faire des ventes pour 360 M€. Mais on ne l’a pas fait. Au contraire, on a été l’un des clubs les plus actifs en termes d’investissements."