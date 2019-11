Cavani vers la MLS ?

L'information est à prendre au sérieux. Selon Sky Italia, une source généralement fiable, Edinson Cavani est courtisé par le Los Angeles Galaxy. Désireux de remplacer Zlatan Ibrahimovic, qui a confirmé son départ mercredi, le club de MLS aurait d'ores et déjà entamé des contacts avec l'attaquant du PSG. L'objectif est de le recruter en janvier, soit quelques mois avant la fin de son contrat. La chaîne explique que l'international uruguayen a toutefois un accord de principe (sans aucune signature) avec une autre franchise, l'Inter Miami. Celle d'un certain... David Beckham.

Notre avis : Avant de partir éventuellement en MLS, Cavani pourrait rebondir dans un autre club européen. L'Atlético Madrid semble lui faire les yeux doux. Au PSG, on ne semble plus trop compter sur lui...

L'OL s'intéresse à Florenzi

En manque de temps de jeu du côté de l'AS Rome, Alessandro Florenzi pourrait quitter le club de la capitale en janvier prochain. Selon Sky Italia, outre l'Inter Milan et la Fiorentina, l'Olympique Lyonnais est également intéressé pour le recruter. Une piste estampillée Rudi Garcia, le nouveau coach des Gones, qui a bien connu l'international italien durant sa période romaine.

Notre avis : Rudi Garcia a toujours apprécié Florenzi. Mais l'OL n'a pas forcément besoin d'un renfort de ce profil.

Le Bayern vise toujours à Sané

L'été dernier, le Bayern Munich a longuement courtisé Leroy Sané. Mais ce possible transfert a capoté au moment de la grave blessure au genou du joueur de Manchester City. Toutefois, le club bavarois n'a pas totalement abandonné l'idée de le recruter dans un futur plus ou moins proche. Selon Bild, cette piste est en effet toujours d'actualité. Le feuilleton pourrait donc reprendre l'été prochain.

Notre avis : Sané-Bayern, voilà un mariage qui devrait se réaliser un jour ou l'autre.

Leroy Sané avec le maillot de Manchester CityGetty Images

Mandzukic veut rejoindre United

Mis à l'écart du côté de la Juventus, Mario Mandzukic compte bien aller voir ailleurs en janvier prochain. Selon Tuttosport, l'international croate est décidé à rejoindre Manchester United, qui semble actuellement en pole position dans ce dossier. Pour rappel, le contrat du joueur expire en 2021.

Notre avis : Un joli coup pour United. Mandzukic, c'est du solide.

Tonali évoque son avenir

Courtisé par le PSG l'été dernier, Sandro Tonali impressionne pour sa première saison en Serie A avec Brescia. L'international italien, qui pourrait bien rejoindre une grosse écurie l'été prochain, préfère toutefois penser au présent. "Le président Cellino m'apprécie beaucoup et c’est réciproque (...) Après le match contre la Fiorentina, il a dit qu'il ne me vendrait pas même pour 300 millions d'euros. Cela ne me fait pas peur, même si c'est beaucoup d'argent. Je ne pense pas au mercato, je veux juste me sauver avec Brescia", a confié ce dernier à Rai Sport.

Notre avis : Tonali finira par rejoindre un grand club, c'est certain. Il reste juste à savoir quand.

Sandro Tonali - Genoa-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Rajkovic est courtisé

Solide dans les cages de Reims cette saison, Predrag Rajkovic est un gardien courtisé. Selon les informations du site Daily Mercato, l'international serbe intéresserait notamment l'Ajax Amsterdam et le FC Porto en vue du prochain mercato estival. "Un départ l'été prochain ? Je ne suis pas le seul concerné. Mais j'ai dit avant de venir que je voulais rester deux ou trois ans ici. Je reste sur cette idée. J'aime ce club", déclarait l'intéressé à L'Equipe en octobre dernier.