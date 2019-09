Cavani, un avenir décidé avec Paris

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani va-t-il rester au PSG ? Selon L'Equipe, la décision sera prise d'un commun accord entre les deux parties. Rien ne devrait donc être imposé au meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Il est probable que l'épilogue de ce feuilleton tombe dans les prochains mois, voire les prochaines semaines...

Notre avis : Si rien ne change, Cavani sera libre de négocier avec qui il souhaite en janvier prochain. Une décision doit être prise avant.

Özil vers un départ ?

Mesut Özil et Arsenal, voilà une histoire qui ne devrait plus tarder à se finir. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l'international allemand pourrait aller voir ailleurs dès le prochain mercato hivernal. Selon le Mirror et le Daily Mail, les Gunners sont même prêts à prendre en charge une partie de son salaire pour le voir partir. Un prêt serait ainsi à l'étude.

Notre avis : Arsenal est visiblement prêt à tout pour se débarrasser d'Özil. Mais avec son énorme salaire, difficile de lui trouver un point de chute.

Le Barça voulait Lindelöf l'été dernier

Dans un entretien accordé au média suédois Aftonbladet, Hasan Cetinkaya, l'agent de Victor Lindelöf (Manchester United), a confirmé des tentatives du Barça l'été dernier. "Quand Matthijs de Ligt a choisi la Juventus , Victor a été déclaré premier choix à Barcelone (...) Ils ont communiqué avec Ed Woodward à plusieurs reprises avec des offres spécifiques. J’ai eu une réunion avec le responsable des transferts, Matt Judge, pour tenter de procéder à un transfert", a-t-il expliqué, précisant que United ne voulait pas s'en séparer.

Notre avis : Le Barça savait que sa requête ne risquait pas d'aboutir. Le 18 septembre dernier, Lindelöf a même prolongé avec MU.

Ibra veut bien rejoindre Boca

Il y a quelques jours, la rubrique mercato s'affolait alors que plusieurs informations annonçaient un possible départ de Zlatan Ibrahimovic à Boca Juniors. En fin de contrat en décembre prochain avec les Galaxy, l'attaquant suédois souhaiterait en effet rejoindre le club argentin. Une rumeur confirmée par Jorge Anró, président du conseil d’administration de Boca. "Il est vrai qu’Ibrahimovic veut jouer pour Boca et il est vrai que nous sommes en mesure de le faire venir. Le club est dans un très bon moment institutionnel. Il a une si bonne situation financière qu’il peut se permettre ce luxe. Nous pourrions payer le contrat de Zlatan", a-t-il expliqué.

Notre avis : Ibra à Boca, c'est du sérieux. Nous, on vote pour.

West Ham fixe le prix de Rice

Dans le viseur de Manchester United, Declan Rice voit son prix grimper sur le mercato. Selon le Mirror, West Ham réclame en effet... 113 millions d'euros pour s'en séparer. Rien que ça. Pour rappel, le milieu de terrain est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Hammers.

Notre avis : Les prix en 2019, c'est tout un art. Difficile d'imaginer United payer autant pour Rice.