TRANSFERTS - Edinson Cavani à un pas de Benfica, l’Ajax prêt à faire revenir Luis Suarez, Thiago Alcantara d’accord avec Liverpool : tout est dans notre bulletin mercato de ce dimanche 16 août.

Cavani à Benfica, c’est très chaud

C’est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et voici l’affaire proche d’être bouclée. Sans club depuis son départ du PSG le 30 juin, Edinson Cavani va vraisemblablement rejoindre le Portugal. Selon AS, l'Uruguayen a en effet trouvé un accord avec Benfica. El Matador, qui pourrait signer pour trois ans, toucherait 8 millions d'euros par an avec le club portugais.

Notre avis : Benfica poursuit son mercato très séduisant. Cavani va lui découvrir une ferveur qui lui correspond. Potentiellement un très joli mariage.

Edinson Cavani lors de la rencontre PSG-Bordeaux / Ligue 1 Crédit: Getty Images

L’Ajax prépare une offre pour Suarez

Alors qu'il arrive en bout de course avec le FC Barcelone, Luis Suarez pourrait quitter la Catalogne cet été. Pour... retourner à l'Ajax Amsterdam ? C'est en tout cas ce qu'envisagerait le club néerlandais, selon Polideportivo. Une offre serait même en préparation.

Notre avis : Suarez s’essouffle et le Barça a besoin de faire peau neuve. A 33 ans, il ne serait pas idiot pour l’Uruguayen de retrouver le club qui l’a révélé en Europe.

Et si Messi rejoignait City ?

Les rumeurs démarrent au sujet de Lionel Messi, en conflit avec sa direction et empêtré dans une crise sportive au Barça. Selon le Daily Mirror, Manchester City serait ainsi en pole position pour accueillir l’Argentin si celui-ci décidait de partir cet été. Le joueur de 33 ans y retrouverait ainsi son ex-coach Pep Guardiola, lui aussi dans la tourmente du côté de City.

Notre avis : L’Inter Miami un jour, Manchester City le lendemain. Il est trop tôt pour y voir clair concernant la Pulga. Mais sur le papier, c’est évidemment séduisant.

Lionel Messi le 14 août à Lisbonne, en marge de Bayern-Barça (8-2) Crédit: Getty Images

L’Atlético prêt à mettre le prix pour Allan

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG il y a quelques mois, Allan a eu droit à "seulement" 22 titularisations cette saison avec Naples. Plusieurs écuries chercheraient donc à récupérer le milieu de terrain brésilien dont l'Atlético Madrid, qui serait prêt à offrir 40 millions d'euros à Naples selon Marca. De quoi compenser un éventuel départ de Thomas Partey, notamment annoncé dans le viseur d’Arsenal. Dortmund serait aussi dans le coup, mais pas à ce prix.

Notre avis : 40 millions d’euros, ça semble un peu cher pour le Allan de cette saison. En termes de profil, il n’a par ailleurs rien à voir avec Partey.

Allan, Chiesa - Napoli-Fiorentina - Serie A 2019/2020 - Getty Images Crédit: Getty Images

Ronaldo vote Raul Jimenez

Alors que la Juventus cherche un attaquant pour accompagner Cristiano Ronaldo au sein de l’attaque de son attaque, la star portugaise aurait une préférence. L’attaquant de Wolverhampton Raul Jimenez serait en effet l’option préférée de CR7, selon la Gazzetta dello Sport. L’international mexicain a inscrit 27 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Notre avis : Higuain ne fait plus l’affaire et Jimenez serait une option intéressante. Mais le Mexicain ne connaît pas la Serie A.

Raul Jimenez (Wolverhampton) Crédit: Getty Images

Hateboer veut quitter l’Atalanta

Alors que Robin Gosens est convoité, Hans Hateboer a lui clairement fait part de son envie de quitter le club de Bergame, dans les colonnes de Voetbol International. "Après tant de temps à Bergame, les résultats sont devenus extraordinaires, mais je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin pour ce cycle, en ce qui me concerne", a-t-il notamment expliqué.

Notre avis : Une envie de changement logique pour un joueur de 26 ans, après trois saisons de qualité. Il ne devrait pas manquer de prétendants.

Hans Hateboer - Atalanta-Valencia Champions League 2019-20 Crédit: Getty Images

Alcantara d’accord avec Liverpool

Liverpool est toujours plus proche de signer un très gros coup. Selon RMC Sport, les Reds ont trouvé un accord avec le milieu de terrain espagnol Thiago Alcantara, pour un contrat de quatre ans. Le club anglais doit désormais se mettre d’accord avec le Bayern Munich mais l’affaire semble en très bonne voie.

Notre avis : Alcantara est l’un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. Le milieu des Reds va avoir très fière allure.

Thiago Alcántara - FC Bayern München Crédit: Getty Images

Rico dans le viseur de Leicester

S’il prendra la place de Keylor Navas, blessé, contre Leipzig mardi, Sergio Rico est nettement derrière le titulaire du poste dans la hiérarchie. Il ne serait donc pas surprenant de voir l’Espagnol quitter Paris à court ou moyen terme et Leicester serait candidat pour l’accueillir selon le Mirror. Les Foxes préparent un éventuel départ de Kasper Schmeichel, convoité par Chelsea et Manchester United, et envisageraient de passer à l’action pour le portier parisien en cas de vente de leur titulaire.

Notre avis : Leicester serait une belle porte de sortie pour Rico, dont l’avenir est bouché dans la capitale.

Sergio Rico (PSG) Crédit: Getty Images

Man U prête Chong en Bundesliga

En manque de temps de jeu à Manchester United, avec seulement 12 matches disputés toutes compétitions confondues cette saison, le milieu de terrain néerlandais Tahith Chong a été prêté en Bundesliga, du côté du Werder Brême.

Notre avis : Un bon championnat pour progresser et gratter du temps de jeu du haut de ses 20 ans.

Gradel s’envole pour la Turquie

L’histoire entre Max-Alain Gradel et Toulouse est terminée. Après trois saisons passées au club et une relégation en fin de saison dernière, l’international ivoirien s’est engagé pour Sivasspor, dimanche. L’ex-joueur de Saint-Etienne va donc découvrir un troisième championnat et un sixième club.

Notre avis : Sportivement, Gradel aspire évidemment à mieux que la Ligue 2. Financièrement, le TFC ne pouvait pas se permettre de le garder. Un départ attendu et logique.

