Leonardo évoque l'avenir de Cavani et Thiago Silva...

Le PSG va devoir rapidement trancher. Edinson Cavani et Thiago Silva, dont les contrats expirent en fin de saison, pourraient être libres de négocier avec d'autres clubs en janvier prochain. Alors, que va décider Leonardo ? " La concurrence (d'Icardi, NLDR), on l'a créée exprès. Aujourd'hui, c'est comme ça et peut-être que ce sera autre chose dans un mois. Cavani, c’est le meilleur buteur de l’histoire du club, c’est une histoire qui va bien se finir. Après, c’était très clair avec lui et Thiago Silva. (...) Ils sont dans leur dernière année de contrat", a expliqué le directeur sportif parisien après la victoire face à Bruges (1-0), mercredi soir.

"On va avancer ensemble, la situation est claire et on va décider ensemble ce qu'on va faire, ajoute-t-il dans des propos relayés par CulturePSG. Il n'y a pas de doutes par rapport à la valeur de ces joueurs-là. On va décider ensemble du futur en le faisant. Des joueurs comme ça, ils peuvent ou bien finir, ou être là en étant bien. C'est important. Il ne faut pas avoir de doutes ou donner un contrat parce qu'ils ont beaucoup fait pour le club. Ou ne pas donner parce qu'ils sont déjà sur la fin. Non, il faut être clair avec eux tout le temps et c'est comme ça. On va avancer et on verra ce qui va se passer durant la saison."

Notre avis : Visiblement, rien n'est encore décidé ni pour Cavani, ni pour Thiago Silva. Tout semble possible.

Vidéo - Ferme avec Zidane, clair sur tout le reste : Leonardo, l'incarnation qui manquait au PSG 02:32

... et espère prolonger Mbappé

Lassé des déclarations de Zinedine Zidane sur Kylian Mbappé, Leonardo a recadré l'entraîneur français mercredi soir. Mais ce n'est pas tout, puisque le Brésilien a également évoqué la possibilité de prolonger son international français. "Bien sûr que c'est une possibilité (...) C'est un joueur incroyable, nous somme très contents de l'avoir. Il est l'un des meilleurs du monde", a-t-il confié en zone mixte.

Notre avis : Le PSG veut prolonger Mbappé, c'est une certitude. La balle est dans le camp du joueur.

Giroud, porte ouverte à Chelsea

Bonne nouvelle pour Olivier Giroud : Chelsea ne semble plus le retenir en cas de volonté de départ en janvier prochain. Selon le Daily Telegraph, les Blues, satisfaits du rendement de Tammy Abraham, sont désormais prêts à écouter les offres qui arriveront pour l'international français. L'Inter Milan, Crystal Palace et West Ham seraient notamment à l'affût dans ce dossier.

Notre avis : L'Euro 2020 passe probablement par un départ pour Giroud.

Vidéo - Lampard ne veut pas "rendre un mauvais service à Giroud" 00:48

Hakimi n'exclut pas un retour au Real

Auteur d'un doublé face à l'Inter Milan mardi soir (3-2), Achraf Hakimi est en réussite du côté du Borussia Dortmund. Prêté pour deux saisons par le Real Madrid, le latéral marocain n'exclut pas de revenir du côté des Merengues dans un futur proche. "Revenir au Real ? Pourquoi pas, c'est ma maison, là où j'ai grandi", a-t-il confié dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

Notre avis : S'il continue comme ça, Hakimi aura toute sa place dans le onze du Real.

La liste des pistes de l'Inter

En quête de plusieurs renforts sur le mercato hivernal, l'Inter Milan s'active pour satisfaire le furibond Antonio Conte. Ce jeudi, Mediaset dresse ainsi la liste des pistes du club lombard : Matteo Darmian (Parme), Nemanja Matic (Manchester United), Rodrigo De Paul (Udinese), Olivier Giroud (Chelsea), Christian Kouamé (Genoa), Arturo Vidal et Ivan Rakitic (Barça).

Notre avis : Les dirigeants de l'Inter vont recruter en janvier. En jeu, probablement la suite de la saison et l'avenir de Conte.