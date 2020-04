L'agent de Cavani sort du silence

Que va faire Edinson Cavani en fin de saison ? Alors que l'attaquant du PSG se retrouvera bientôt libre de tout contrat, le flou continue d'entourer son avenir. Interrogé par calcionapoli1926.it, Walter Guglielmone, demi-frère et agent de l'Uruguayen, a fait le point. "Honnêtement, tout peut arriver parce que de nombreux clubs s'intéressent à Edinson, a-t-il confié au site napolitain. Mais pour le moment, il n'y a eu aucun contact avec le club italien. Tout est possible. Au Brésil, il y a un intérêt de Flamengo, de Palmeiras et de l'Internacional Porto Alegre. Et puis il y a un intérêt de Boca Juniors."

Notre avis : Pour Cavani, toutes les portes sont visiblement ouvertes. Rien n'est encore décidé.

L'Inter ne compte pas vendre Lautaro

Le Barça a beau insister pour Lautaro Martinez, l'Inter Milan continue de résister dans ce dossier. Comme expliqué par Javier Zanetti, vice-président du club lombard, à Sky Italia, l'attaquant fait partie "du patrimoine du club". "C'est un garçon qui a beaucoup progressé, qui n'a que 22 ans, et qui est déjà un élément incontournable de la sélection argentine. Pour le voir s'entraîner tous les jours à Pinetina avec ses coéquipiers, je le sens heureux et j'espère qu'il restera longtemps", a expliqué l'ancien capitaine nerazzurro à Sky Italia.

Notre avis : Le Barça va probablement tout faire pour convaincre Lautaro. Mais tant que le joueur ne réclamera pas son départ, l'Inter le retiendra.

Umiti intéresse la Premier League

Samuel Umtiti est un joueur très courtisé. Si l'international français avait certes retrouvé sa place de titulaire au Barça avant l'interruption de la Liga, plusieurs clubs anglais continuent de suivre attentivement l'évolution de ce dossier. Selon Sport, le champion du monde intéresse notamment Manchester United, Arsenal et Chelsea. Son prix ? Aux alentours des 40 millions d'euros. Toutefois, au vu du contexte économique, les négociations pourraient tourner aux alentours des 30 millions d'après le quotidien ibérique.

Notre avis : Malgré des performances plus convaincantes, Umtiti n'est pas encore totalement certain de rester au Barça l'été prochain. Pas tant pour sa volonté, mais plutôt celle de ses dirigeants...

Luis Alberto vers une prolongation avec la Lazio

Auteur d'une saison exceptionnelle avec la Lazio Rome, Luis Alberto semble bien parti pour y rester encore longtemps. Le milieu de terrain, courtisé notamment par le FC Séville, devrait en effet prolonger son contrat jusqu'en 2025. "Nous sommes concentrés sur cette prolongation, nous sommes sur la même longueur d'ondes avec la Lazio", a ainsi expliqué Alvaro Torres, son agent, à Estadio Deportivo.

Notre avis : Luis Alberto, c'est le maître à jouer de la Lazio. Le club romain doit tout faire pour le conserver.

Fabian Ruiz visé par le Real

Et maintenant, au tour du Real Madrid. Selon La Gazzetta dello Sport, le club madrilène vient de plonger dans le dossier Fabian Ruiz. Alors que le Barça est un intéressé de longue date, les Merengue suivraient également l'international espagnol, dont le prix aurait été fixé à 60 millions d'euros par le Napoli. On pourrait donc assister à un Clasico lors du prochain mercato estival.

Notre avis : Le Napoli ne lâchera pas Fabian Ruiz à n'importe quel prix. Il va falloir sortir le portefeuille pour recruter le milieu de terrain.