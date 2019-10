Cavani veut rester à Paris...

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani aimerait probablement voir son avenir réglé au plus vite. Selon L'Equipe, l'attaquant du PSG souhaiterait rester du côté de la capitale et ainsi prolonger l'aventure de deux saisons. Problème, Leonardo, le directeur sportif parisien, ne lui a pour le moment fait aucun signe. Silence radio. En attendant, l'Atlético Madrid, Manchester United, le Napoli et la Juventus Turin surveillent le dossier.

Notre avis : Le temps commence à presser pour Paris. Il va falloir prendre une décision pour "Edi".

Vidéo - Pourquoi l’arrivée d’Icardi va sonner le glas de Cavani au PSG 01:47

... et Verratti aussi

De son côté, Marco Verratti n'est pas en fin de contrat avec le PSG. Mais l'international italien, qui négocierait une prolongation, s'y voit rester encore longtemps. "Je pense que le Paris Saint-Germain peut me supporter jusqu’à la fin de ma carrière. Moi j’aime jouer au football. Je le fais aussi sans prendre d’argent, avec des amis. Et quand tu le fais dans un endroit où tu aimes tout, je ne vois pas pourquoi je devrais changer", a-t-il confié à RMC.

"Je suis sûr que gagner à Paris serait différent que si je signais demain au Real Madrid, à Barcelone, et que je gagnais quelque chose avec eux. J’aimerais faire quelque chose d’important ici. Si je gagne ici, ce sera différent", ajoute-t-il.

Notre avis : Verratti devrait bientôt prolonger au PSG.

Özil veut rester à Arsenal

Annoncé sur le départ à Arsenal, Mesut Özil ne semble pas du même avis. Ce jeudi, le joueur a ainsi confié son désir de rester avec les Gunners. "Vous pouvez traverser des périodes difficiles comme celle-là, mais ce n'est pas une raison pour fuir et je ne le ferai pas. J'ai un contrat jusqu'à l'été 2021 et je resterai jusque-là", a-t-il expliqué au magazine en ligne The Athletic.

Notre avis : Özil veut rester, Arsenal aimerait plutôt le vendre. Voilà qui ne s'annonce pas simple...

Mesut OzilGetty Images

Milan "obligé" de vendre Donnarumma et Suso ?

L'AC Milan n'est pas au mieux. Entre un classement compliqué et un nouveau bilan financier catastrophique, le club lombard pourrait se voir contraint de se séparer de plusieurs éléments en janvier prochain. La Gazzetta dello Sport parle notamment de Gianluigi Donnarumma et Suso. Le premier intéressait le PSG l'été dernier, alors que le deuxième semblait dans le viseur de l'AS Rome. Les Rossoneri ont démenti à ANSA, une agence de presse italienne, l'obligation de vendre certains joueurs.

Notre avis : Au vu de sa situation économique, Milan va devoir faire un sacrifice.

Odsonne Édouard a des courtisans

Auteur de neuf buts en quatre matches avec les Bleuets, Odsonne Édouard marche littéralement sur l'eau. Et forcément, l'attaquant du Celtic Glasgow commence à avoir la cote sur le marché. Selon le quotidien Daily Record, l'ancien joueur du PSG intéresse plusieurs équipes, comme la Lazio, la Roma, le Borussia Dortmund, le Napoli et l'OL.

Notre avis : S'il continue comme ça, Odsonne Édouard va avoir l'embarras du choix sur le mercato... On ne l'imagine pas partir en janvier quand même.

Odsonne EdouardGetty Images

Keita Baldé de retour à l'Inter ?

Alexis Sanchez blessé et éloigné des terrains pour trois mois, l'Inter Milan est désormais en quête d'un renfort pour son attaque. Si le nom d'Olivier Giroud est souvent accolé au club italien, c'est un autre patronyme qui semble plaire aux dirigeants "nerazzurri". Et c'est celui de Keita Baldé, retourné à l'AS Monaco après son prêt la saison dernière. Selon les médias italiens, ce come-back n'est pas à exclure en janvier.

Notre avis : Une piste probable pour l'Inter, mais difficile à concrétiser.

Guerreiro prolonge au Borussia Dortmund

C'étais dans l'air et c'est officiel depuis ce jeudi : Raphaël Guerreiro prolonge au Borussia Dortmund jusqu'en 2023. L'ancien latéral de Caen et Lorient continue donc son aventure du côté de la Bundesliga.

Notre avis : Choix logique des deux parties.

Montpellier prolonge le jeune Elye Wahi

À 16 ans, Elye Wahi est devenu ce jeudi le plus jeune joueur à parapher un contrat professionnel dans l'histoire de Montpellier. Le MHSC a annoncé sur son site avoir prolongé jusqu'en juin 2022 le contrat de l'attaquant international U17.