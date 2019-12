Rakitic ne "comprend" pas sa situation au Barça...

Titulaire face à l'Atlético Madrid (0-1), dimanche soir, lors de la victoire du Barça, Ivan Rakitic a parlé de son avenir après la rencontre. Et ce dernier "ne comprend pas" sa situation. "Je veux essayer de redresser la situation, a-t-il confié. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais il n’y a pas meilleur endroit pour jouer que le FC Barcelone (…) Ce que je veux faire, c’est prendre du plaisir, faire de mon mieux parce que j’ai encore beaucoup à donner. (…) Je ne comprends pas la situation parce que je veux jouer. Je veux en profiter tous les jours, et si ça peut être ici c’est beaucoup mieux"

Notre avis : Rakitic semble sur le pied de départ. En janvier ? Difficile, mais on peut facilement l'imaginer en fin de saison.

Ivan Rakitic pourrait partirGetty Images

... et Coutinho ne veut pas y revenir

Prêté par le Barça au Bayern Munich, Philippe Coutinho compte bien y rester le plus longtemps possible. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué lors d'une rencontre avec des supporters du club bavarois à Kasing. "Je me sens très bien ici. Je compte rester ici pendant un an et je me concentre sur ce moment. Mais si tout se passe bien, j'aimerais rester", a annoncé l'ex-joueur de Liverpool. Pour rappel, le Bayern dispose d'une option d'achat fixée à 120 millions d'euros.

Notre avis : Si Coutinho veut rester au Bayern, il va falloir qu'il le démontre sur le terrain. Ses dirigeants ne paieront pas 120 millions en cas de saison moyenne, voire normale.

Coman, longue vie au Bayern ?

Tout comme Philippe Coutinho, son coéquipier, Kingsley Coman se voit rester encore longtemps au Bayern Munich. Arrivé en 2015, l'ex-joueur du PSG n'a aucun doute. "Je suis sûr que je vais rester avec le Bayern pour longtemps encore. La ville est géniale, le club est très bon, nous gagnons des titres, tout ce dont nous avons besoin, c’est la Ligue des champions. En dehors de la météo, je ne changerais rien. Bien sûr que je peux imaginer rester douze ans comme Franck Ribéry", a-t-il confié dans le magazine du club bavarois.

Notre avis : Coman s'est parfaitement intégré au Bayern, qui semble content de l'international français. Pourquoi se séparer ?

Kingsley Coman - Bayern MunichGetty Images

Conte ouvre la porte à Vidal

Après Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué de l'Inter Milan, Antonio Conte a ouvert à son tour la porte à Arturo Vidal, son ancien joueur à la Juventus Turin. "J'ai eu le plaisir de l'entraîner. J'ai travaillé trois ans avec lui et c'est un joueur qui m'a tout donné", a expliqué l'entraîneur du club lombard au micro de Sky Italia. En quête de renforts sur le mercato hivernal, les Nerazzurri pourraient bien faire une tentative pour le joueur du Barça.

Notre avis : Inter-Vidal, on y croit. Vraie possibilité pour janvier.

Brescia veut garder Balotelli

Le président de Brescia fait marche arrière. Coupable d'un dérapage raciste envers Mario Balotelli il y a quelques jours, Massimo Cellino a assuré avoir "dit une connerie". "Je voulais dédramatiser, peut-être un peu trop. Ma phrase a été instrumentalisée", a-t-il ajouté. Enfin, ce dernier a lancé un appel à "SuperMario". "Ne pars pas. Si tu pars, nous perdons tous les deux notre pari. Il faut que tu restes ici et que tu montres que tu es venu ici pour nous faire gagner", a-t-il conclu.

Notre avis : On pense que Balotelli restera à Brescia jusqu'à la fin de saison. Ensuite, tout est possible.