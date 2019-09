Cornet deux ans de plus

Comme murmuré depuis plusieurs jours, Maxwel Cornet a bel et bien prolongé son bail avec l'OL. Ce jeudi, le club lyonnais a officialisé la nouvelle en précisant que l'attaquant international ivoirien, arrivé en janvier 2015 en provenance de Metz, a signé pour deux ans de plus, soit jusqu'en 2023. Âgé de 22 ans, Cornet a déjà porté le maillot de Lyon à 179 reprises, pour 41 buts.

Notre avis : Un temps évoqué l'hiver dernier après ses belles prestations européennes, le départ de Cornet semble pour le moment oublié. Mais cette prolongation lui permet de conserver une belle valeur marchande.

Depay aurait pu signer à la Roma

Et si Memphis Depay avait quitté l'OL cet été ? Selon L'Equipe, l'international néerlandais était notamment courtisé par l'AS Rome, qui a transmis une offre à l'OL en toute fin de mercato. Cette dernière comprenait des joueurs et une somme cash. Si le club rhodanien semblait ouvert aux négociations, l'agent du joueur, lui, a rapidement fermé la porte au club italien. Et la tentative romaine s'est arrêtée là.

Notre avis : Cet épisode est révélateur. La relation entre l'OL et Depay ne semble pas au beau fixe.

Memphis Depay buteur en Ligue des championsGetty Images

Les révélations du Barça sur l'opération Neymar

Dans des propos relayés par AS et Mundo Deportivo, Oscar Grau, conseiller délégué du Barça, est revenu sur le feuilleton de l'été, qui a vu bien évidemment comme protagoniste Neymar. "Nous avions misé beaucoup sur ce transfert (...) mais j’ai la sensation que le PSG n’a jamais voulu nous le vendre parce qu’ils ont toujours refusé catégoriquement nos offres", a-t-il expliqué.

"Avec les conditions proposées, nous pouvions parfaitement assumer le recrutement de Neymar. Nous avons fait deux propositions, une qui incluait des joueurs et une autre sèche, mais le PSG a refusé les deux", conclut-il, en précisant qu'aucune recrue ne devrait débarquer cet hiver.

Notre avis : Le PSG était d'accord pour se séparer de Neymar. Mais uniquement à ses conditions.

Vidéo - Verratti : ''Neymar ? Cela arrive même à un père et son fils d'avoir des moments difficiles" 02:50

Sanson aurait un bon de sortie pour 2020

Proche du départ l'été dernier, Morgan Sanson pourrait bien quitter l'OM lors du prochain mercato estival. En effet, selon les informations de La Provence, les dirigeants du club olympien lui ont assuré qu'il disposerait d'un bon de sortie lors du marché des transferts millésime 2020. Le tout lors sa dernière prolongation, signée en décembre 2018. Le quotidien précise que l'OM réclamait entre 30 et 35 millions d'euros cet été.

"Le mercato ? Ça perturbe un peu, car on entend beaucoup de choses, des fois fausses. Mais j'ai essayé d'être fort mentalement", a de son côté confié le joueur en conférence de presse ce jeudi.

Notre avis : A ce prix, difficile de trouver une porte de sortie pour Sanson. L'OM devra le baisser l'été prochain s'il souhaite s'en séparer.

Morgan Sanson lors de la rencontre opposant l'Olympique de Marseille aux Girondins de Bordeaux, le 5 avril 2019Getty Images

Meunier évoque sa situation au PSG

Buteur face au Real Madrid (3-0), mercredi soir, Thomas Meunier a assuré qu'il donnerait tout pour le PSG jusqu'à sa fin de contrat. "Ma philosophie et ma mentalité n’ont jamais changé", a-t-il expliqué au micro de RMC. "Je l’ai dit depuis mes premiers pas ici que je serais dévoué au PSG jusqu’à la fin de mon contrat, voire plus. Il (Thomas Tuchel) pourra compter sur moi, des fois c’est un peu frustrant et le plaisir, c’est de jouer au football. Mais des choix sont faits et le coach fera ses choix", ajoute-t-il. Pour rappel, le contrat de l'international belge expire en juin prochain.

Notre avis : Malgré sa prestation face au Real, Meunier ne semble pas bien haut dans l'estime de Tuchel. Départ à prévoir ?

Thomas Meunier fête son but face au Real Madrid, le 18 septembre 2019Getty Images

Donnarumma veut accomplir ses rêves à Milan

Longtemps envoyé au PSG cet été, Gianluigi Donnarumma est finalement resté à l'AC Milan, "son" club. Interrogé par DAZN, l'international italien a révélé vouloir "atteindre ses objectifs" avec les Rossoneri. "Je donne toujours le maximum (...) Je suis l'un des joueurs avec le plus de matches, cela me donne beaucoup de responsabilités dans l'équipe", a-t-il ajouté.