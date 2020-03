Coup de pouce pour les élections, salaire faramineux : Bartomeu lance l'opération Neymar

Le FC Barcelone pourrait bientôt passer la seconde pour faire revenir Neymar. Selon les informations de Marca, le Brésilien sera la grande priorité de Josep Maria Bartomeu cet été. Secoué par la révélation de l'affaire des faux comptes sur les réseaux sociaux en février dernier, le président souhaiterait redorer son blason en vue des élections de 2021. Il sait qu'un retour de l'ex-joueur de Santos au Barça, dès la saison prochaine, pourrait faciliter sa réélection.

Vidéo - Pour retourner cet été à Barcelone, Neymar aurait déjà tout prévu 02:33

Mais comme l'été dernier, le dossier n'est pas simple. D'après ESPN, la transaction ne se réalisera pas à moins de 150 millions d'euros. L'an passé, le Paris Saint-Germain, qui avait déboursé 222 millions en 2017 pour le Brésilien, s'était montré inflexible. Le club de la capitale ne devrait pas céder sa star à moins de 180 millions d'euros selon certaines sources proches du dossier. De plus, Neymar réclamerait environ 70 millions d'euros par an annonce Marca. Une somme énorme quand on sait qu'il touche, selon les estimations de L'Equipe en février dernier, environ 36 millions par an au PSG.

Vidéo - Barcelone - Le président Bartomeu s'insurge : Tout est faux !'' 00:45

De plus, la surface financière du FC Barcelone n'est pas illimitée et comme l'an passé, les Catalans, qui ont déjà déboursé 120 millions d'euros l'été dernier pour s'offrir Antoine Griezmann, ne pourront pas multiplier les transferts à neuf chiffres. Surtout que les Blaugrana souhaitent recruter deux défenseurs centraux, un ailier et un attaquant de pointe. Pour ce dernier poste, le Barça aurait jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. Et encore une fois, la transaction ne réalisera pas à moins de 100 millions d'euros.