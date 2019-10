Le Bayern temporise pour Coutinho...

Prêté en toute fin de mercato par le Barça, Philippe Coutinho s'est parfaitement intégré au Bayern Munich. De quoi déjà convaincre le club allemand de lever l'option d'achat de 120 millions d'euros ?

"Philippe est un joueur de qualité, une personne aimable. Il s’est très bien intégré au club, on est très content de l’opération qu’on a réussi à boucler", a ainsi confié Karl-Heinz Rummenigge, le président du club bavarois, à Kicker. Avant de répondre à la question de savoir si le Brésilien va rester : "On décidera quand le bon moment arrivera."

Notre avis : Le Bayern tentera probablement de négocier Coutinho pour moins cher l'été prochain.

... et Neuer évoque son avenir

Dans un entretien accordé à France Football, Manuel Neuer est revenu sur son avenir proche. "Mon contrat au Bayern Munich court jusqu’en juin 2021. D’ici là, je veux donner mon maximum pour atteindre nos objectifs et enrichir mon palmarès. Je ne ressens aucune pression quant à mon avenir. Je suis zen. Je veux simplement continuer à évoluer au plus haut niveau le plus longtemps possible, tant que mon corps suivra. Tant que j’aurai le sentiment qu’on a besoin de moi, je continuerai", a confié l'international allemand.

Notre avis : Du haut de ses 33 ans, Neuer a encore deux ou trois saisons devant lui. On pense que ce sera au Bayern.

Caqueret et Tatarusanu pourraient quitter l'OL cet hiver

Pur produit de l'OL, Maxence Caqueret souhaiterait quitter le cocon lors du mercato hivernal. Selon les informations de L'Equipe, le jeune joueur de 19 ans, annoncé comme très prometteur, aurait des envies d'ailleurs, probablement pour avoir du temps de jeu. Même topo pour le portier roumain Ciprian Tatarusanu, débarqué l'été dernier et doublure d'Anthony Lopes.

Notre avis : La perte de Caqueret serait un coup dur pour l'OL. Tatarusanu, lui, est déçu d'être une simple doublure. Départ possible.

L'OM a bien essayé de recruter un latéral gauche...

Invité du Phocéen mardi, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, est revenu sur le non-recrutement d'un latéral gauche l'été dernier. "Mitchel Bakker, personne ne le connaissait avant qu’il ne signe au PSG, on a essayé de le prendre. Son agent était le même que Balotelli, on a parlé avec lui, mais il avait déjà signé à Paris", a expliqué ce dernier.

"Le latéral gauche, c’est un poste compliqué (...) On a essayé aussi l'été dernier un prêt de Juan Miranda, mais ce n'était pas intéressant car on n'avait pas la possibilité de l’acheter, poursuit Zubizarreta. On s’est dit qu’on allait investir sur un joueur et le former pour un autre club. On s'est donc dit que c’était mieux qu’on reste comme ça. C'est ce type de décision qu'il faut prendre."

Notre avis : L'OM va rapidement devoir régler ce cas du latéral gauche. Il faut apporter de la concurrence à Amavi.

... et Achraf Hakimi

Andoni Zubizarreta a également fait une autre révélation au Phocéen. Oui, l'OM a tenté de recruter... Achraf Hakimi, prêté deux ans au Borussia Dortmund par le Real Madrid. "On avait essayé de prendre Achraf Hakimi, on avait parlé avec lui, mais là, il est prêté à Dortmund. À la fin, on a pensé qu’il était très jeune et qu’avec un championnat plus physique comme la Ligue 1 il mettrait plus de temps à s’imposer", a confié le directeur sportif olympien.

Notre avis : Une piste compliquée, mais l'OM a eu le mérite de tenter.

Le Napoli ouvre la porte à Ibrahimovic

En fin de contrat avec le Galaxy en décembre prochain, Zlatan Ibrahimovic pourrait bien rebondir du côté de l'Italie. Et plus précisément au Napoli. "Il peut être un désir plus qu'une suggestion. Tout dépend de lui", a ainsi expliqué Aurelio De Laurentiis, le président du club italien, ce mercredi.

"ADL" est également revenu sur les prolongations de Mertens et Callejon. "J'ai fait une offre de prolongation. J'ai promis de maintenir leur salaire malgré l'âge qui avance. S'ils veulent toucher plus ailleurs, je ne m'oppose pas", a-t-il assuré.