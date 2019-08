Coutinho tenté par le PSG ?

D'après Mundo Deportivo, Philippe Coutinho n'est pas fermé à l'idée d'évoluer du côté du Paris Saint-Germain. Pour rappel, le nom du Brésilien revient avec insistance dans un échange qui permettrait alors à Neymar de revenir du côté du FC Barcelone. Le Bayern Munich serait également sur les rangs. Selon UOL Esporte, ses représentants sont même confiants quant à une issue positive de ce transfert, même si celui-ci n'a pas lieu dans le cadre de cet échange. Sport affirme également que le Paris Saint-Germain est finalement d'accord pour récupérer Philippe Coutinho et Ivan Rakitic, sans oublier une certaine somme d'argent, dans le cadre du départ de Neymar en direction du FC Barcelone.

Notre avis : Le prix fixé par le Barça pourrait être un gros frein.

Le Real ne veut pas lâcher Vinicius au PSG

Sport en était certain, mais Téléfoot affirme finalement le contraire. Le Paris Saint-Germain, par l'intermédiaire de Leonardo, semble bel et bien intéressé par le profil de Vinicius Junior. En revanche, le Real Madrid et Florentino Pérez ne semblent visiblement pas disposés à le lâcher, même dans le cadre d'un échange, en plus d'une grosse somme d'argent, avec Neymar.

Notre avis : Difficile effectivement d'imaginer le Real se séparer d'un joueur, acheté si cher aussi jeune et qui représente l'avenir.

Le prix est fixé pour Guerreiro

Selon Bild, Raphaël Guerreiro n'est pas certain de rester du côté du Borussia Dortmund et aurait même donné sa préférence au Paris Saint-Germain. Pour pouvoir le recruter, le club de la capitale va devoir débourser la somme de 25 millions d'euros. Toutefois, cette somme pourrait être un problème par rapport au fair-play financier.

Notre avis : Les dirigeants parisiens ont actuellement d'autres priorités, comme un certain Neymar.

Diop retourne au Celta (officiel)

Sylvinho l'avait confirmé en conférence de presse ce mercredi, c'est désormais officiel. Le Celta Vigo a annoncé, via Twitter, le retour de Pape Cheikh Diop. Après un passage de deux ans à l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain retourne donc dans son club formateur, sous la forme d'un prêt.

Notre avis : Une décision logique d'un joueur qui n'a jamais réussi à s'imposer.

Bakayoko de retour à Monaco en prêt ?

Le Daily Mail croit savoir que Tiémoué Bakayoko est susceptible de revenir à Monaco, sous la forme d'un prêt. Les discussions entre l'ASM et Chelsea seraient même déjà bien avancées.

Notre avis : Un club qui le connaît bien et qui pourrait lui permettre de se relancer.

Tiemoué BakayokoGetty Images

Galatasaray confirme des discussions pour Nzonzi

Sur son compte Twitter officiel, le club turc de Galatasaray a confirmé que des négociations officielles avaient été entamées avec Steven Nzonzi et son club de l'AS Rome. Un prêt serait actuellement à l'étude.

Notre avis : Si le club le confirme, alors l'officialisation ne devrait plus tarder.

Rami à Toulouse ?

Selon La Dépêche du Midi, Adil Rami, libre après s'être fait licencier par l'Olympique de Marseille, a été proposé à Toulouse. Les dirigeants seraient actuellement en train de réfléchir, à cause de son salaire et son manque de temps de jeu l'an passé.

Notre avis : La piste ne devrait pas faire long feu.

Adil Rami (OM)Getty Images

L'Inter Milan veut Kurzawa

D'après Tuttosport, l'Inter Milan s'est sérieusement penchée sur le cas Layvin Kurzawa. Actuellement sur le marché des transferts, l'international français est toujours parisien, mais peut-être plus pour très longtemps. A ce poste, le club lombard pense également à Cristiano Biraghi (Fiorentina) et Filip Kostic (Francfort).

Notre avis : Une destination crédible pour lui, par rapport à un autre club de Ligue 1.

Van de Beek va rester à l'Ajax selon Overmars

Donny van de Beek s’éloignerait-il du Real Madrid ? Après les déclarations d’Erik ten Hag, confiant sur le fait que son joueur restera à Amsterdam cette saison, le directeur sportif Marc Overmars a exprimé le même son de cloche mardi soir. “Je crois que Van de Beek va rester à l’Ajax”, a confié ce dernier au micro de Ziggo Sport. “Il y a de grandes chances que je reste”, a d'ailleurs admis le milieu offensif après la rencontre face au PAOK Salonique comptant pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.

Notre avis : Le feuilleton semble donc bien terminé.

Jovic déjà prêté ?

Selon Marca et As, le Real Madrid et Zinédine Zidane n'ont pas été convaincus par Luka Jovic en pré-saison. Recruté pour 60 millions d'euros, le Serbe de 21 ans pourrait déjà partir en prêt, dès cet été.

Notre avis : Difficile d'imaginer le Real déjà se séparer d'un joueur acheté aussi cher.

Luka Jovic - Roma-Real Madrid - Friendly 2019 - Getty ImagesGetty Images

Officiel : Rony Lopes rejoint le FC Séville

Comme convenu entre le FC Séville et l'AS Monaco, dans le cadre du transfert de Wissam Ben Yedder en Principauté, le club espagnol a officialisé l'arrivée du milieu offensif portugais Rony Lopes. Ce dernier avait été recruté en 2015 par Monaco environ 15 millions d'euros au club anglais de Manchester City, avant d'être prêté à Lille durant une saison et demie. Revenu à Monaco en 2017, il avait découvert la sélection portugaise à la suite de sa très bonne saison 2017-2018 (15 buts et 4 passes décisives en L1). Selon différentes sources proches du dossier, ce transfert est estimé à 20 millions d'euros.

Notre avis : Certainement le club idéal pour un joueur qui a besoin de se relancer, après une année compliquée.

Alexis Sanchez ou Batshuayi à la Roma ?

Selon The Sun, Alexis Sanchez, pensionnaire de Manchester United, intéresse l'AS Rome, qui voudrait se le faire prêter. Toutefois, le club italien pourrait avoir du mal à payer le salaire exorbitant (500 000€/semaine) de l'ancien Gunner. De son côté, Ole Gunnar Solskjaer penserait à envoyer le Chilien en réserve. Selon Sky Italia, le club romain a également coché le nom de l’international belge Michy Batshuayi.

Notre avis : S'il souhaite partir, le Chilien va devoir se poser des questions sur ses exigences salariales.

Balotelli finalement à Brescia ?

Selon Gianluca Di Marzio, journaliste à Sky Sport Italia, Mario Balotelli, annoncé avec insistance au Brésil, va finalement atterrir du côté de Brescia. L'annonce officielle pourrait même intervenir d'ici jeudi, alors qu'un contrat de trois ans pourrait lui être proposé.

Notre avis : S'il rêve toujours de la sélection, mieux vaut qu'il privilégie cette piste.

Officiel : Bensebaini rejoint Gladbach pour quatre ans

Le Borussia Mönchengladbach a officialisé l'arrivée du défenseur central algérien Ramy Bensebaini en provenance du Stade Rennais. Vainqueur de la CAN cet été, le défenseur de 24 ans a paraphé un contrat de quatre ans avec le club allemand.

Notre avis : Un très bon club pour lui dans sa progression, mais une perte pour Rennes.

Montpellier tient son nouveau gardien (officiel)

Via Twitter ce mercredi, le club de Montpellier a annoncé l'arrivée, en provenance de la Real Sociedad, du gardien de but international argentin Geronimo Rulli (27 ans), qui débarque sous la forme d'un prêt d'une saison.

Notre avis : A lui d'être opérationnel rapidement pour aider Montpellier à faire aussi bien que l'an passé (6e).