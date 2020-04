TRANSFERTS - Coutinho pourrait rester au Barça, Sané devrait rejoindre le Bayern, le PSG étudie la piste Bakayoko... Voici notre bulletin mercato du jour.

Coutinho parti pour rester au Barça...

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Philippe Coutinho. Alors que le milieu brésilien, actuellement prêté au Bayern Munich, devrait revenir au Barça en fin de saison, son départ programmé dans la foulée n'est plus totalement certain. En effet, le club catalan pourrait finalement décider de le conserver. Selon Sport, Quique Setién, l'entraîneur des Blaugrana, semble tenté par l'idée de relancer le milieu brésilien. De son côté, ses dirigeants aimeraient récupérer 90 millions d'euros. Ou, au minimum, un prêt avec obligation d'achat. Autant dire une utopie avec la crise sanitaire actuelle.

Notre avis : Coutinho, une sacrée épine dans le pied pour le Barça. Dans l'idéal, les Blaugrana aimeraient monétiser son départ pour attirer d'autres recrues (Neymar, Lautaro Martinez...). Difficile de l'imaginer aujourd'hui.

... qui négocie un échange Arthur-Pjanic

La rumeur se fait de plus en plus insistante. Après Mundo Deportivo mardi, la Gazzetta dello Sport confirme que la Juventus négocie actuellement le possible transfert d'Arthur Melo avec le Barça. Toutefois, le quotidien transalpin donne une information supplémentaire : Miralem Pjanic ferait lui aussi parti du deal. En gros, les deux clubs négocieraient un échange. "Tout dépendra des bilans économiques et la reprise des championnats", peut-on lire dans les colonnes de la Gazzetta.

"Il y a toujours des spéculations, mais sincèrement mon idée est très claire, l'unique option qui m'intéresse est de continuer à Barcelone, a assuré Arthur Melo ce mercredi dans un communiqué. Je suis sûr de moi et tranquille. Je me sens très bien ici et j'en profite pour remercier le club et le staff technique pour sa confiance. C'est un motif de plus qui me conforte dans l'idée de continuer ici"

Notre avis : Arthur, c'est l'avenir du Barça. Son départ serait difficile à comprendre.

Le PSG vise Bakayoko, mais...

Prête à l'AS Monaco cette saison par Chelsea, Tiémoué Bakayoko est toujours dans le flou concernant son avenir. Si le milieu de terrain retrouvera les Blues cet été, le PSG, de son côté, semble un candidat sérieux à sa venue lors du mercato estival. "Il y a bien eu une première approche de Leonardo à son sujet. Mais le dossier ne semble pas si avancé. Monaco ne devrait pas lever l'option d'achat de 42 millions. Et Chelsea en attend tout autant pour un départ ailleurs. Mais le joueur est apprécié", a ainsi expliqué Loïc Tanzi, journaliste RMC.

Notre avis : Au vu de la tendance actuelle, Bakayoko ne devrait pas rester à Monaco. Leonardo, qui l'avait déjà recruté à l'AC Milan, pourrait faire de même au PSG.

Perisic-Nainggolan, retour à l'Inter ?

On reste du côté du mercato des joueurs prêtés. Actuellement au Bayern Munich et Cagliari, Ivan Perisic et Radja Nainggolan vont-ils revenir à l'Inter Milan en fin de saison ? Selon la Gazzetta dello Sport, ce n'est pas à exclure. En effet, si le club lombard ne reçoit aucune offre à la hauteur pour ses deux joueurs, ils pourraient alors être conservés. Concernant Mauro Icardi, il n'y a toutefois "aucune chance" de le voir revenir d'après le quotidien.

Notre avis : Pour le 3-5-2 de Conte, Perisic n'a pas vraiment le profil adéquat. Nainggolan, c'est différent. Avec Conte, l'ex-milieu romain pourrait vraiment s'épanouir.

Flick a contacté Sané

Après un rendez-vous manqué l'été dernier, le Bayern Munich et Leroy Sané devraient (enfin) s'unir lors du prochain. Selon Sport Bild, Hansi Flick, l'entraîneur du club bavarois, a en effet récemment contacté le joueur de Manchester City. Début avril, le quotidien allemand avait confirmé la volonté des deux parties : elles veulent un transfert lors du prochain mercato.

Notre avis : L'été dernier, la blessure de Sané avait fait capoter son départ au Bayern. Cette fois, c'est probablement la bonne.

Pape Gueye file à Watford

C'était attendu et c'est officiel depuis ce mercredi : Pape Gueye quitte Le Havre pour rejoindre Watford. Le milieu de terrain, en fin de contrat, a signé un contrat de cinq ans.

Notre avis : Gueye est un jeune joueur (21 ans) au fort potentiel. Pour le club britannique, c'est un joli coup.

