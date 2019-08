Sur le gong. Pour le plus grand bonheur d’Arsenal. Beaucoup moins pour celui de Chelsea. Comme lors de son départ du Paris Saint-Germain en 2016, David Luiz a attendu le tout dernier jour pour rejoindre sa nouvelle équipe. Ce jeudi, le Brésilien change de maillot mais pas de ville : de défenseur incontournable chez les Blues, il devient patron de la ligne défensive des Gunners. Un accord a été trouvé entre les deux clubs rivaux contre 8,5 millions d’euros tandis que l’homme à plus belle chevelure du Royaume s’est engagé pour deux saisons selon la presse britannique.

Chelsea déplumé, Arsenal renforcé

Décidemment, David Luiz aime tromper son monde. Alors que les Blues de Franck Lampard comptaient sur lui cette saison où ils étaient interdits de recrutement, le Brésilien a été séduit par Arsenal. Surprenant au regard de la courte relation entre lui et Unai Emery lors de leur cohabitation dans la capitale française en 2016-2017. Une cohabitation qui a duré seulement deux mois. Surprenant aussi de la part de Chelsea qui perd un défenseur central de haut niveau et devra composer donc avec Antonio Rüdiger, Andreas Christensen et Kurt Zouma comme seuls défenseurs centraux de métier confirmés. Les Blues ont également lâché Gary Cahill il y a quelques jours.

Pour Arsenal, en revanche, c’est une très belle affaire. Car Emery dispose désormais d’un axe central reconstitué malgré le départ de Laurent Koscielny à Bordeaux. Avec Sokratis, le Brésilien devrait former une paire complémentaire, chargée de protéger Bernd Leno, mais surtout de permettre aux Gunners d’encaisser moins de buts pour laisser la triplette offensive Pépé-Lacazette-Aubameyang mettre le feu aux défenses adverses. Sur le papier, ces Gunners sont séduisants. Sur le papier….