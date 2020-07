Manchester City's Belgian midfielder Kevin De Bruyne looks on during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool

TRANSFERTS - Kevin De Bruyne restera à City quoi qu'il arrive, son entraîneur Pep Guardiola pousserait pour recruter David Alaba, Santi Cazorla serait proche du Qatar... Voici notre bulletin mercato du jour.

De Bruyne bien à City

Dans un entretien accordé au média belge Sporza, Patrick De Koster, agent de Kevin De Bruyne, a fait le point sur la situation de son poulain. Et il n'est pas question pour l'attaquant belge d'aller voir ailleurs cet été. "Pour le moment, il n'est pas du tout concerné (par le mercato, NDLR). Il a toujours un contrat de trois ans avec une équipe de classe mondiale. Dans un club et une ville où Kevin se sent bien et apprécié", a-t-il déclaré.

Notre avis : Très performant avec Manchester City, De Bruyne n'a effectivement aucune raison d'aller voir ailleurs. A moins que les Citizens soient privés de Ligue des champions l'an prochain par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Et même dans ce cas, il semblerait que le Belge ne réfléchisse pas à un départ.

Guardiola sur la piste d'Alaba

Le coach catalan de Manchester City aurait jeté son dévolu sur un joueur qu’il connaît bien, pour l’avoir entraîné lors de son passage au Bayern Munich de 2013 à 2016 : David Alaba. A en croire le Daily Mirror, le club anglais serait même sur le point de soumettre une offre à son homologue bavarois qui pourrait être tenté de céder son joueur à un an de la fin de son contrat. D’autant que les discussions pour une éventuelle prolongation d’Alaba en Bavière s’éternisent.

Notre avis : Le joueur sera sans doute sensible à l’intérêt de Pep Guardiola qui apprécie sa polyvalence. Mais Alaba reste un élément clé pour le Bayern qui devrait le prolonger selon SportBild. Verdict dans les semaines à venir.

Direction le Qatar pour Cazorla ?

Selon une information de Qatar Football Live reprise par le quotidien espagnol AS, entre Santi Cazorla et le club qatari d’Al-Sadd, ça brûle. Le responsable de la communication d’Al-Saad a ainsi confirmé que les négociations en vue de l’arrivée du milieu de terrain de 35 ans (auteur de 10 buts et 9 passes décisives pour Villareal cette saison) étaient très avancées. En fin de contrat en Espagne, Cazorla aurait reçu un coup de téléphone de Xavi qui l’aurait convaincu.

Notre avis : A ce stade de sa carrière et compte tenu du fait qu’il part libre, Cazorla pourrait en effet être séduit par cette opportunité avec un salaire intéressant à la clé. Travailler avec Xavi ne devrait pas non plus lui déplaire.

Kalou se relance au Brésil

C'est un nouveau défi pour Salomon Kalou. Le joueur aux 97 sélections (28 buts) avec la Côte d'Ivoire, qui a disputé deux Coupes du monde (2010, 2014), a signé un contrat jusqu'en juin 2021 avec le club brésilien de Botafogo, jeudi. Il y rejoint notamment le Japonais Keisuke Honda, âgé de 34 ans comme son nouveau coéquipier ivoirien.

Notre avis : C’est un rebond appréciable pour Kalou qui a quitté dans ses petits souliers la Bundesliga et le Hertha Berlin sur une suspension en raison de son comportement pendant l’épidémie de coronavirus.

Berisha, le joli coup de Reims

Juste avant la fermeture provisoire du mercato français pour un mois, le Stade de Reims a bouclé l'arrivée du milieu de terrain Valon Berisha. La Lazio Rome a cédé le joueur pour un montant d'un peu moins de 5 millions d'euros. L'international évoluera sous les couleurs rémoises les quatre prochaines saisons. "Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir ce joueur d’expérience qui a manifesté un intérêt constant pour notre projet", a considéré Mathieu Lacour, le directeur général champenois.

Notre avis : C’est un recrutement intelligent et bien négocié par Reims. Auteur de 45 buts et de 60 passes décisives durant ses six saisons avec Salzbourg (2012-2018), Berisha devrait apporter beaucoup au milieu champenois.

