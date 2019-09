De Gea, une prolongation en forme de jackpot

Si chaque été le portier espagnol est annoncé dans différents clubs européens, selon le Daily Record, David de Gea aurait trouvé un accord avec Manchester United pour prolonger son contrat jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option. Ce nouveau contrat de cinq ans serait également assorti d’une belle revalorisation salariale, 15 millions d’euros net par saison, faisant tout simplement de l’Espagnol de 28 ans le joueur le mieux payé de Premier League.

Notre avis : Un salaire qui pourrait refroidir les prochains prétendants du portier espagnol

Direction le Qatar pour Mandzukic ?

Non retenu par la Juventus pour disputer la Ligue des champions cette saison, Mario Mandzukic pourrait faire ses valises, direction le Qatar. D’après nos informations, les représentants de l’attaquant croate travaillent actuellement pour un départ. Sous contrat avec la Juve jusqu’en juin 2021, Mandzukic ne fait clairement plus parti des plans de Maurizio Sarri cette saison.

Notre avis : Le Qatar pourrait offrir à Mandzukic, 33 ans, un dernier gros contrat, ce que n’était pas capable de faire Manchester United où d’autres clubs européens cet été.

Walter Benitez va prolonger avec les Aiglons

Dans un entretien accordé au journal local Nice-Matin puis sur le plateau de Téléfoot le gardien de l’OGC Nice a annoncé qu’il avait entamé des discussions avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. L’ancien portier de Quilmes s’est même dit "confiant" quant à l’issue des négociations. Actuellement sous contrat avec Nice jusqu’au 30 juin 2020, le gardien argentin pourrait signer un nouveau contrat de trois ans avec le club azuréen.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour les Niçois et pour la Ligue 1 qui devraient conserver l’un des meilleurs gardiens du championnat.

Beckham rêve de Messi à Miami…

Selon le média britannique The Sun, David Beckham tenterait de convaincre Lionel Messi de rejoindre l’Inter Miami FC, nouvelle formation de MLS en 2020. L’ancien Mancunien aurait dépêché le directeur sportif du club floridien, Paul McDonough, à Londres pour s’entretenir avec le père et conseiller de la Pulga, Jorge Messi.

Notre avis : Un rêve difficilement réalisable dans l’immédiat. Messi a encore de beaux jours devant lui à Barcelone et en Europe.

… qui pourrait également accueillir Bale

L’Inter Miami semble faire feu de tout bois pour construire un effectif de qualité pour la saison prochaine. Si on parle également d’un intérêt de la franchise pour Luis Suarez ou même CR7, c’est avec Gareth Bale que les discussions semblent les plus avancées. Selon le journal espagnol El Confidencial, le Gallois ne serait pas contre l’idée de rejoindre la MLS.

Notre avis : La MLS pourrait être une belle porte de sortie pour Bale qui semble en fin de cycle au Real depuis plusieurs mois

Gareth Bale face à VillarrealGetty Images

Chelsea veut prolonger Abraham

Selon La Gazzetta dello Sport, Chelsea voudrait rapidement prolonger Tammy Abraham qui flambe en Premier League en ce début de saison (7 buts en cinq matches). Le club londonien pourrait offrir un nouveau contrat de deux saisons supplémentaires à l’attaquant de 21 ans, actuellement lié jusqu’en juin 2022 avec son club formateur.

Notre avis : Les Blues veulent blinder leur attaquant, et ils ont bien raison de le faire.

Tammy Abraham Getty Images

Klopp fait rêver en Espagne

Jurgen Klopp fait des envieux. Le coach de Liverpool, vainqueur de la C1 avec les Reds, intéresserait n’importe quel club en Europe. Mais selon le quotidien espagnol AS, le Real Madrid et le FC Barcelone suivraient de près la situation de l’ancien entraineur de Dortmund. En cas de départ de Zidane ou de Valverde à la fin de la saison, on n’a pas fini d’entendre parler de l’entraineur allemand en Liga.