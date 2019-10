United vise Moussa Dembélé en janvier

Début de saison compliqué pour Manchester United. En difficulté, l'actuel 10e de Premier League pourrait ainsi se montrer offensif lors du prochain mercato hivernal. Selon le Daily Star, deux joueurs sont pistés : Moussa Dembélé (OL) et Sean Longstaff (Newcastle). Le tout pour un total de 100 millions d'euros. Pour l'attaquant lyonnais, une somme aux alentours des 56 millions d'euros est évoquée.

Notre avis : On imagine mal l'OL se séparer de Dembélé en pleine saison.

Moussa Dembele - Olympique LyonnaisGetty Images

De Jong voulait De Ligt au Barça...

Coéquipers à l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt ont pris deux routes différentes l'été dernier. Le premier a filé au Barça, alors que le deuxième s'est engagé à la Juventus Turin. Un scénario que regrette le joueur blaugrana... "J'aurais voulu voir De Ligt signer au Barça. Mais je ne lui ai rien dit, c'était son choix et seulement le sien. La Juve est l'une des équipes les plus fortes", a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Le Barça a songé à recruter De Ligt. Mais le transfert ne s'est pas réalisé, probablement pour un possible manque de temps de jeu.

... qui pourrait se séparer définitivement de Coutinho

Débarqué cet été au Bayern Munich, Philippe Coutinho semble convaincre tout le monde au Bayern Munich. Selon Sport, le club bavarois songerait même (déjà) à lever l'option d'achat de l'international brésilien en fin de saison. Pour rappel, cette dernière est de 120 millions d'euros.

Notre avis : Si tout se passe bien, il n'y a aucune raison pour que le Bayern ne lève pas cette option d'achat.

City a proposé Gabriel Jesus au Bayern

Selon les informations de Bild, Manchester City souhaitait se séparer de Gabriel Jesus l'été dernier. Le quotidien allemand précise que le club anglais l'a même proposé au Bayern Munich. Le tout avec un prix aux alentours de 100 millions d'euros. Une proposition déclinée par le club bavarois, qui était alors intéressé par Leroy Sané. La suite est connue : ce dernier s'est ensuite blessé et le transfert ne s'est pas fait. Ivan Perisic est alors arrivé au Bayern.

Notre avis : Le Bayern avait besoin d'ailiers après les départs de Robben et Ribéry. Pas forcément de numéro 9 comme Gabriel Jesus.

Quel avenir pour Mandzukic ?

Promis à un avenir au Qatar, Mario Mandzukic est finalement resté à la Juventus pour diverses raisons. Désormais, la grande question est de savoir ce que va faire l'international croate... "Nous avions un accord avec lui pour attendre cette possibilité au Qatar. Maintenant, on parlera avec lui pour choisir la meilleure solution pour continuer", a ainsi expliqué Fabio Paratici, le directeur sportif du club italien.

Notre avis : La Juve a déjà un effectif très étoffé. Un départ est à prévoir en décembre pour Mandzukic.