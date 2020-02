Dembélé veut rester au Barça

Malgré une nouvelle saison difficile au Barça, Ousmane Dembélé, gravement blessé à la cuisse droite et indisponible pour environ six mois, veut poursuivre son aventure en Catalogne. "Il n'y a aucune chance qu'il parte l'été prochain. Ousmane va bien récupérer pour être prêt à la reprise du championnat. Il ne partira pas sur un échec. Il veut réussir à Barcelone coûte que coûte", a assuré son entourage à France Football. L'international français se voit donc encore du côté des Blaugranas.

Notre avis : Pour rappel, le Barça avait investi plus de 125 millions d'euros sur Dembélé en 2017. Sa valeur a certainement diminué depuis... Difficile d'imaginer le Barça s'en séparer pour un prix au rabais.

Ancelotti vise Sanson

Et si Morgan Sanson quittait l'OM lors du prochain mercato estival ? Si tel était le cas, plusieurs clubs, notamment britanniques, pourraient se pencher sur ce dossier. Et selon le Daily Express, Everton est notamment intéressé par le profil du joueur marseillais. Carlo Ancelotti, l'entraîneur des Toffees, suivrait même de près ses performances.

Notre avis : Si l'OM se qualifie en Ligue des champions (et c'est bien parti), Sanson pourrait décidé de rester sur la Canebière au moins une saison de plus.

Fekir aurait refusé trois offres

Arrivé au Betis Séville l'été dernier, Nabil Fekir se plaît du côté de la Liga. Et selon le quotidien Estadio Deportivo, l'ancien joueur de l'OL a déjà plusieurs courtisans. En effet, il aurait reçu trois offres, dont une provenant d'un grand club européen... qui lui proposerait un salaire bien plus élevé que celui qu'il touche actuellement. De quoi (déjà) remettre en cause son futur en Andalousie ?

Notre avis : Fekir a un contrat jusqu'en 2023 et une clause de 90 millions d'euros. Autant dire que le Betis a de quoi voir venir...

Matuidi, une prolongation mais...

Le week-end dernier, Blaise Matuidi annonçait que la Juventus avait levé son option de renouvellement pour une saison, qui figurait dans le contrat du joueur. Résultat, le champion du monde est désormais sous contrat jusqu'en 2021 avec la Vieille Dame. Oui mais voilà, selon le Corriere dello Sport, il n'est pas acté que le milieu de terrain ne parte pas l'été prochain. Pour rappel, l'OL est notamment intéressé par son profil.

Notre avis : Si la Juve a décidé de prolonger Matuidi, c'est surtout pour ne pas le perdre gratuitement sur le mercato. Désormais, reste à voir la décision qui suivra...

Lopez ne compte pas vendre Osimhen

Auteur de 13 buts en 25 matches cette saison avec le LOSC, Victor Osimhen est l'une des grandes révélations de Ligue 1. De quoi forcément attirer les regards sur lui... "Mais il sera Lillois la saison prochaine. Après, il y a des facteurs que je ne peux pas contrôler comme le fait qu’un club arrive et offre un salaire six ou huit fois supérieur à ce que l’on peut proposer. Mais je pense que parfois, il vaut mieux ne pas prendre un gros salaire et attendre la saison prochaine", a assuré Gérard Lopez, le président du club nordiste, à RTL.

Notre avis : La volonté du LOSC est de conserver au moins une saison de plus son buteur. Après, si une offre "indécente" arrive sur le table...

Ziyech explique son choix

La nouvelle est officielle depuis plusieurs jours déjà : Hakim Ziyech va quitter l'Ajax Amsterdam pour rejoindre Chelsea en fin de saison. Les Blues ont ainsi versé 40 millions d'euros au club néerlandais pour recruter l'international marocain. Interrogé sur le site officiel de son futur club, ce dernier a justifié son choix.

"Je me sens heureux, je suis excité et j’ai hâte de porter le maillot de Chelsea. C’est un grand club dans un grand championnat. J’aime leur style de jeu, ils jouent un football offensif et c’est quelque chose qui me va à merveille, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai opté pour Chelsea", a-t-il notamment expliqué, précisant le "rôle majeur" de Frank Lampard dans sa décision.