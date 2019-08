Les dirigeants barcelonais ne presseraient pas Dembélé de partir

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain tentent de trouver un accord pour un retour de Neymar en Catalogne et le nom d'Ousmane Dembélé se retrouve régulièrement cité pour faire le chemin inverse. Pourtant, à en croire Yahoo, le champion du monde français n'est absolument pas pressé par ses dirigeants de partir. Il n'aurait même aucune nouvelle d'eux, ces derniers jours.

Notre avis : Le FC Barcelone semble donc plus que jamais dans l'impasse, surtout s'il n'a pas les liquidités pour rapatrier Neymar.

Navas au PSG dès lundi ?

Selon Marca, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord concernant le gardien de but Keylor Navas (32 ans), qui arriverait lundi pour signer un contrat de trois ans, contre une somme d'environ 15 millions d'euros. En échange, Alphonse Areola fera le chemin inverse, pour être prêté une saison au club merengue.

Notre avis : Une prochaine officialisation ne fait donc plus guère de doutes.

Seul le PSG peut accueillir Dybala ?

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin attend un signe du Paris Saint-Germain concernant Paulo Dybala. Selon la Vieille Dame, seul le club français peut accueillir l'Argentin, qui ne serait également intéressé que par le PSG. Ce qui enlèverait quasiment toute possibilité pour un échange entre Dybala et Mauro Icardi (Inter Milan). Toutefois, tout cela serait lié au dossier Neymar.

Notre avis : Voir Dybala débarquer au PSG sans un départ de Neymar paraît peu probable.

Zidane y croit encore pour Pogba

Selon As, Zinédine Zidane n'a pas abandonné l'idée de pouvoir recruter Paul Pogba, alors que le mercato estival ferme officiellement ses portes le 2 septembre prochain. Toutefois, cette option paraît difficilement faisable : le mercato anglais est terminé depuis deux semaines et Manchester United ne pourra alors pas recruter de remplaçant.

Notre avis : Difficile désormais d'imaginer Manchester United lâcher un joueur aussi important, sans pouvoir le remplacer.

Le départ de Luiz Gustavo se précise

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas a été interrogé sur le cas Luiz Gustavo : "Pour Luiz Gustavo, nous sommes plus ou moins dans la même situation qu'avant le match de Nice, sauf qu'il y a une évolution dans la proposition de Fenerbahçe pour le joueur. Je laisse Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta faire les négociations. Il a une valeur certaine et je peux compter sur son professionnalisme. (…) On va voir s'il y a une évolution des négociations." L'entraîneur portugais parlait encore mercredi d'une offre "inacceptable" de Fenerbahce, il semble que le club turc ait entendu ses propos. Selon L'Equipe, après une offre orale de 6 millions d'euros, Fenerbahce a revu à la hausse sa proposition "qui serait très proche de ce que veulent les dirigeants olympiens" précise le quotidien. "On n'en est pas loin, il reste encore quelques détails" a ainsi confié une source proche du club.

Notre avis : Marseille semble presque s'être rendu à l'évidence.

L'arrivée de Bakayoko à Monaco bouclée ?

En conférence de presse, Oleg Petrov a évoqué le mercato de Monaco. Le vice-président du club s'est montré confiant quant au retour de Tiémoué Bakayoko : "Nous attendions cette arrivée depuis longtemps. Nous le connaissons bien. Il est très solide et a de grandes qualités physiques. Il connaît le coach, le club et le championnat, il n'y aura pas de soucis pour son adaptation, ni de surprise."

Notre avis : Joueur et club y trouveraient leur compte.

Icardi vers l'Atlético Madrid ?

Selon La Gazzetta dello Sport, Icardi et l'Inter ont trouvé un consensus. Selon le quotidien italien, l'attaquant argentin pourrait prolonger son contrat avant de rejoindre l'Atlético Madrid, sous la forme d'un prêt. Une destination qui aurait la priorité du joueur et de sa femme et agent Wanda Nara, par rapport à d'autres offres comme celles de Naples, de la Juventus… et du PSG.

Notre avis : Un feuilleton tout aussi interminable que celui de Neymar.

Llorente à Naples ?

Selon Sky Sport, Fernando Llorente s'apprête à rejoindre Naples, libre, pour une saison. L'attaquant espagnol est sans club depuis la fin de son contrat avec Tottenham.

Notre avis : Cela refermerait définitivement la piste Icardi à Naples.

Nsoki à Nice, ça se précise

Selon RMC Sport, le défenseur du Paris Saint-Germain Stanley Nsoki (20 ans) s'apprête à prendre la direction de l'OGC Nice. Son arrivée pourrait même intervenir d'ici les prochaines heures. Ce soir ou demain aura lieu ensuite sa visite médicale, pour un transfert estimé à 12,5 millions d'euros. L'Olympique Lyonnais était également sur le coup.

Notre avis : L'OL s'est peut-être lancé trop tard dans la partie.

Ben Arfa de retour à Nice ? Rivère répond

Ce vendredi, Dolberg, Ounas et Claude Maurice ont été présentés à la presse. Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, en a profité pour revenir sur la rumeur faisant état d'un possible retour d'Hatem Ben Arfa sur la Côte d'Azur : "Hatem est un joueur qu'on connaît bien puisqu'il a joué ici. Mais il ne fait pas partie des joueurs qu'on a ciblés pour notre fin de mercato."

Notre avis : Logique dans la mesure où le futur d'Hatem Ben Arfa ne semblait pas se dessiner en France.

Rivère confirme Vieira dans ses fonctions

Revenu à la présidence de l'OGC Nice depuis le rachat du club par Ineos, Jean-Pierre Rivère a, dans les colonnes de Nice-Matin, confirmé Patrick Vieira à son poste d'entraîneur. Les deux hommes s'étaient quittés pas vraiment en bons termes lorsque Rivère avait quitté son poste une première fois : "Je n'adresse pas de message à Patrick, mais à tout le monde. Et je m'inclus dans cette réflexion. Les gens qui travaillent à l'OGC Nice sont au service du club. Ils se doivent donc d'être loyaux. Je me l'applique. Alors, les états d'âme... Je n'ai pas encore vu Patrick. Car, volontairement, je suis resté à l'écart. J'ai pour principe que dans la vie on peut avoir des malentendus. On va s'expliquer sur tout. Je veux entendre son ressenti, je lui ferai part du mien également car j'ai entendu beaucoup de choses. (...) Comme il nous l'avait dit à New York, Patrick voulait être l'homme d'un club et d'un projet. Il le sera."

Notre avis : Nice fait bien de préférer une certaine continuité, plutôt que de tout changer.

Schalke 04 annonce Miranda (officiel)

Via Twitter ce vendredi, le club de Schalke 04 a annoncé l'arrivée, en provenance du FC Barcelone, du latéral gauche Juan Miranda (19 ans), sous la forme d'un prêt de deux saisons. L'Olympique de Marseille a longtemps été sur le coup.

Notre avis : L'Olympique de Marseille va pouvoir s'en mordre les doigts.

Lucas Lima file en Arabie saoudite (officiel)

Via Twitter ce vendredi, le club d'Al-Ahli en Arabie saoudite a annoncé l'arrivée, en provenance du FC Nantes, du latéral gauche brésilien Lucas Lima (27 ans), qui s'engage pour les trois prochaines saisons.