Le PSG veut toujours Dembélé

Alors que le feuilleton Neymar continue d'agiter le mercato, le PSG songe toujours à Ousmane Dembélé. Selon L'Equipe, le club de la capitale a confirmé son intérêt au Barça pour l'international français, qui pourrait donc rentrer dans l'affaire Neymar. Toutefois, le joueur, lui, veut rester en Catalogne, comme l'a confié son agent mardi soir.

Notre avis : Il sera sûrement très compliqué de faire changer d'avis le joueur.

Vidéo - Le Real a une double stratégie pour ne pas laisser Neymar au Barça 04:03

Le Real Madrid se cherche un gardien remplaçant expérimenté

Marca croit savoir que Keylor Navas souhaite quitter le Real Madrid. Tout récemment, le gardien de but a vu son nom être cité dans un échange concernant Neymar. Le club madrilène chercherait un gardien de but remplaçant d'expérience, qui accepterait un contrat d'un an pour être la doublure de Thibaut Courtois. Selon As, à ce propos, le Real Madrid a commencé à sonder le marché. Pepe Reina serait ainsi l'une de ses premières alternatives. Son départ de Milan ne rencontrerait alors pas de grandes difficultés.

Notre avis : Le Real Madrid ne va clairement pas faire de folies à ce poste en cette fin de mercato.

Luiz Gustavo songe à quitter l'OM

Selon L'Equipe, Luiz Gustavo est susceptible de quitter l'Olympique de Marseille en cette fin de mercato. Le quotidien parle notamment d'une offre de Fenerbahçe reçue dans la journée de mercredi. Le montant ? Il serait "inacceptable", selon une source citée par le média. En attendant une possible nouvelle proposition, le joueur, lui, s'interroge sur un possible départ. Ses dirigeants préfèrent, de leur côté, se séparer de Kevin Strootman.

Notre avis : La fin de mercato s'annonce compliquée à l'Olympique de Marseille.

Luiz Gustavo sort touché face à l'ASSEGetty Images

Rongier n'est pas encore à l'Olympique de Marseille

Présent en conférence de presse, jeudi, Franck Kita, le directeur sportif du FC Nantes, a évoqué le mercato, et surtout le cas Valentin Rongier, courtisé par l'Olympique de Marseille et intéressé à l'idée de s'y rendre. Pourtant, le club canari ne semble pas disposé à le laisser partir, même si le montant demandé est passé de 30 à 20 millions d'euros. "Il y a eu beaucoup d'approches pour Valentin Rongier. Il a un bon de sortie. Il y a eu beaucoup d'approches de l'OM, mais elles n'ont pas répondu à nos exigences. Il y a d'autres clubs que Marseille. Le montant que l'on a à l'esprit n'est pas respecté donc le deal ne peut pas se faire pour le moment", a déclaré Kita.

Notre avis : Si l'OM le veut vraiment, il va devoir faire un vrai effort financier.

Liverpool prolonge Oxlade-Chamberlain (officiel)

Absent pendant la quasi-totalité de la saison 2018-2019 à cause d'une grave blessure au genou, Alex Oxlade-Chamberlain aura sans doute davantage l'occasion de se mettre en évidence lors de l'exercice qui vient de débuter. Quoi qu'il en soit, Liverpool tient à son milieu anglais, dont le contrat a été prolongé ce jeudi. L'échéance de ce nouveau bail "longue durée" n'a pas été précisée.

Notre avis : Un gros signe de confiance de la part du club.

Bruno Fernandes proposé au Real ?

Selon As, le Sporting Portugal a proposé Bruno Fernandes au Real Madrid et aurait fixé son prix à 70 millions d'euros. Cet été, le club portugais avait refusé une offre de 60 millions d'euros de Tottenham pour sa pépite.

Notre avis : Son club a certainement conscience qu'il y a un coup à faire.

Jovic dément les rumeurs de départ

Arrivé cet été au Real Madrid, le jeune attaquant serbe Luka Jovic a récemment fait l'objet de rumeurs sur un départ en prêt, après une pré-saison plutôt compliquée. Pourtant, le principal intéressé a tenu à apporter un démenti, dans la presse de son pays, déclarant notamment : "Zidane croit en moi".

Notre avis : Le Real aurait difficilement pu se séparer aussi tôt d'un joueur acheté si cher.

Alexis Sanchez à l'Inter, ça brûle

Selon The Telegraph, Alexis Sanchez, pensionnaire de Manchester United, se rapproche de plus en plus de l'Inter. Les deux clubs discutent autour d'un prêt payant de 15 millions d'euros. Les Red Devils auraient demandé à leurs homologues de prendre en charge un peu plus de la moitié du salaire hebdomadaire du joueur, qui frôlerait les 500 000 €. Le club lombard espère régler l'affaire d'ici la fin de la semaine.

Notre avis : Le départ du Chilien semble donc être en très bonne voie.

Le Napoli attend une réponse d'Icardi

Pour Mauro Icardi, c'est le grand jour. Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant de l'Inter, considéré désormais comme indésirable, doit donner une réponse au Napoli, qui continue de l'attendre. Une réponse qui attendue pour ce jeudi 22 août. Lassé, le club de Carlo Ancelotti avait lancé un ultimatum à l'attaquant argentin. Le quotidien explique qu'il expire ce jeudi. Mis à l'écart, Icardi continue d'attendre un signe de la Juventus, qui n'a toutefois pas fait encore d'offre. La Vieille Dame doit vendre avant.

Notre avis : Un feuilleton qui n'est pas sûr de se terminer un jour.

Sancho à Manchester United dès janvier ?

Selon The Sun, Manchester United souhaite recruter l'ailier anglais Jadon Sancho dès janvier. Le jeune attaquant de 19 ans, qui ne devrait pas quitter l'Allemagne cet été, a tout récemment été augmenté par le Borussia Dortmund. Les Red Devils prépareraient une offre de 100 millions d'euros.

Notre avis : La concurrence s'annonce très rude pour les Red Devils.

Lovren à Leverkusen ?

Selon Bild, le Bayer Leverkusen souhaite recruter le défenseur international croate de Liverpool Dejan Lovren (30 ans), sous la forme d'un prêt payant de trois millions d'euros.

Notre avis : Un joueur expérimenté qui fera forcément du bien au club allemand.

Nice veut toujours Nsoki

Selon Le Parisien, l'OGC Nice n'a toujours pas renoncé à recruter le latéral gauche (ou défenseur central/milieu défensif) français du Paris Saint-Germain Stanley Nsoki (20 ans). Un prêt avec option d'achat pourrait être une solution envisageable.

Notre avis : Une situation qui pourrait évoluer après le rachat de Nice.

Le Real Madrid prête sa pépite japonaise (officiel)

Le Real Madrid a annoncé le départ, sous la forme d'un prêt d'une saison, de son milieu offensif international japonais Takefusa Kubo (18 ans), en direction du RCD Majorque.

Notre avis : Il a choisi la prudence et privilégie la recherche de temps de jeu.

Besiktas annonce Nkoudou (officiel)

Le Besiktas a annoncé l'arrivée du milieu de terrain français Georges-Kévin Nkoudou (24 ans). Après plusieurs prêts consécutifs, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille quitte définitivement Tottenham et signe un contrat de quatre ans.

Notre avis : De quoi lui permettre de prendre un nouveau départ et de relancer sa carrière.