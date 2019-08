Le PSG a tenté de recruter Dembélé

Le quotidien L’Equipe révèle ce vendredi - une information confirmée par Sport - que le club de la capitale a bien tenté d’enrôler l’international français dans le deal concernant Neymar. Une offre repoussée par le joueur, contacté non seulement par Leonardo mais également par son ancien entraîneur au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel.

Notre avis : Un feuilleton qui n'avance décidément pas.

Zidane botte en touche pour Pogba et Neymar

Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinédine Zidane est revenu sur le mercato estival. L'entraîneur du Real Madrid n'a pas été très loquace, concernant les cas Paul Pogba et Neymar : "Je fais avec ce que j'ai, j'en ai parlé avec la personne qui s'occupe de ça. Je fais avec les joueurs qui sont ici. On ne peut pas parler des joueurs qui ne sont pas ici." Sur Neymar, il a ajouté : "Neymar n'est pas un joueur du Real Madrid. L'important, ce sont les joueurs qui sont là", et en réaction aux propos de Mathias Pogba qui voit toujours son frère aller au Real : "Encore une fois, Paul est un joueur de Manchester United, il faut respecter cela." Avant de conclure : "Jusqu'au 2 septembre, comme pour toutes les équipes, il peut se passer n'importe quoi."

Notre avis : Zidane s'est très certainement rendu à l'évidence.

Falcao vers Galatasaray

Arrivé en 2013 en Principauté, Radamel Falcao se dirige vers un départ cet été, selon L'Equipe. L'international colombien, en fin de contrat dans un an, s'est déjà mis d'accord avec Galatasaray sur les contours d'un contrat de trois ans. Si les dirigeants monégasques comptent encore sur Falcao, la direction ne souhaiterait pas aller au bras de fer. Ainsi, Monaco compte vendre son buteur pour une indemnité de 5 millions d'euros. Une transaction qui sera entérinée après lui avoir trouvé un successeur, précise le quotidien.

Notre avis : Monaco va devoir lui trouver un remplaçant qui saura le faire oublier.

Ben Arfa au Havre ?

Selon L’Equipe, le club normand pense à recruter Hatem Ben Arfa cet été. Après avoir tenté sa chance pour Samir Nasri en juin dernier avant que celui-ci ne s’engage pour Anderlecht, le président Vincent Volpe aurait un argument de poids pour s’attacher les services de l’ancien Lyonnais : Paul Le Guen, le technicien qui l’a lancé dans le grand bain en L1. Deux rendez-vous auraient déjà eu lieu. Néanmoins, le Genoa et la Sampdoria restent favoris pour recruter le milieu offensif de 32 ans.

Notre avis : Une rumeur qui devrait s'éteindre assez rapidement.

Schneiderlin reste à Everton

Selon le Liverpool Echo, le milieu de terrain français Morgan Schneiderlin va bien rester du côté d'Everton cette saison. Le club anglais aurait même repoussé une offre de la part de Galatasaray, qui souhaitait se le faire prêter. Marco Silva, son coach, compte sur lui : "S'il est cité dans d'autres clubs, ce n'est pas important pour moi. Morgan fait partie de notre équipe. Le mercato est fini depuis jeudi dernier et il est toujours là, au moins jusqu'en janvier, avec nous."

Notre avis : La question d'un possible départ devrait donc se reposer en janvier prochain.

Cuisance au Bayern Munich ?

Le milieu de terrain français de Mönchengladbach Michaël Cuisance est proche de signer au Bayern Munich, rapportent vendredi des médias allemands. Selon Kicker, généralement bien informé, et la chaîne Sky, le joueur formé à Nancy, qui fête ce 16 août ses 20 ans, pourrait venir renforcer l'effectif du champion d'Allemagne pour une somme autour de 10 millions d'euros.

Notre avis : Il n'aura pas forcément plus de temps de jeu là-bas.

Solskjaer compte sur Alexis Sanchez, un joueur impossible à vendre ?

Présent en conférence de presse ce vendredi, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, a été interrogé sur le cas Alexis Sanchez. Le technicien a tenu à mettre fin aux nombreuses rumeurs : "Alexis est un professionnel et il travaille tous les jours, vraiment, et il veut faire partie de l'équipe. C'est encore ces histoires qu'il a été envoyé en réserve et tout cela - bien sûr, il ne l'a pas été. Il fait partie de notre équipe et c'est un très très bon joueur." Selon le Daily Mail, Manchester United aura des difficultés à vendre son joueur, qui intéresse Naples, la Juventus Turin et l'Inter Milan. La faute à son salaire astronomique que personne ne veut prendre en charge et qui s'élève à plus de 500 000 euros par semaine. Les Red Devils devront certainement se résoudre à le prêter, et payer une partie de ce fameux salaire.

Notre avis : Pas sûr que son discours soit le même jusqu'à la fin du mercato.

Quid de Rodrigo à l'Atlético ?

Selon Superdeporte, le transfert de Rodrigo vers l'Atlético de Madrid a pris du plomb dans l'aile. Pourtant, la tendance était tout autre en début de semaine. Depuis deux jours, tout a changé et l'accord verbal entre Valence et l'Atlético de Madrid n'existe plus. Le joueur a d'ailleurs réintégré l'entraînement de Valence à sa propre iniative.

Notre avis : A voir si un nouveau revirement intervient dans les prochains jours.

L’OGC Nice veut Augustin et Ounas

En pleine transition structurelle avec la prise de contrôle prochaine du milliardaire Jim Ratcliffe, le Gym pourrait entériner une piste : Jean-Kévin Augustin, auquel tient pourtant son entraîneur Julian Nagelsmann. "Il est actuellement mon joueur et a un contrat ici. Je prévois l'avenir avec lui", a déclaré le jeune technicien en conférence de presse ce vendredi. L’OGC Nice en propose 20 millions d’euros, selon L’Equipe. Un accord serait proche affirme le quotidien. Adam Ounas pourrait également débarquer à l’OGC Nice ces prochains jours. Le quotidien affirme que le dossier “bien avancé” du milieu offensif napolitain pourrait se concrétiser via un prêt payant avec une option d’achat estimée à 20 millions d’euros.

Notre avis : Nice va devoir se montrer convaincant pour l'un comme pour l'autre.

Vers un prêt de Choupo-Moting à Lecce

Selon Sky Italia, l’international camerounais se rapproche chaque jour de l’Italie et de Lecce, promu en Serie A. Le PSG serait en effet prêt à laisser partir son attaquant sous forme de prêt. Resterait désormais au club italien à s’entendre avec le joueur.

Notre avis : Le choix à faire si le joueur souhaite avoir du temps de jeu.

Direction l'Italie pour Aurier ?

Selon Calciomercato, Serge Aurier, qui souhaite quitter Tottenham, a des chances de rebondir en Italie, et plus précisément du côté de la Lombardie. L'AC Milan se serait renseigné.

Notre avis : Pas certain qu'il ait plus de temps de jeu que chez les Spurs.

Lovren s'éloigne de l'AS Rome

Selon La Gazzetta dello Sport, le départ de Dejan Lovren (Liverpool) à l'AS Rome est sur le point de tomber à l'eau. Le Croate n'a pas réussi à tomber d'accord avec le club italien, pour des questions de bonus. Le joueur en réclamait un million. Pourtant, les deux clubs avaient réussi à se mettre d'accord, sur un prêt de trois millions d'euros, assorti d'une option d'achat obligatoire de 12 millions.

Notre avis : Après une saison un peu plus compliquée, cela lui aurait permis de se relancer.

Balotelli n'ira pas à Flamengo

Par le biais d’un communiqué, Flamengo a annoncé que l’attaquant italien ne poursuivra pas sa carrière au Brésil. "Le club de Flamengo, le joueur Mario Balotelli et leurs représentants décident, d’un commun accord et après deux jours de cordiales réunions à Monaco, de conclure les négociations relatives à l’embauche possible du joueur", a annoncé le club. En concurrence avec Flamengo, Brescia pourrait désormais poursuivre et entériner les négociations avec Super Mario.

Notre avis : Il ne fait donc plus guère de doutes que sa prochaine destination sera l'Italie.

Officiel : Camavinga prolonge à Rennes jusqu'en 2022

Le Stade Rennais mise sur son grand espoir. Le club breton a officialisé la prolongation de contrat de son phénomène, Eduardo Camavinga. A seulement 16 ans, le milieu de terrain a prolongé jusqu’en 2022 avec son club formateur. "Nous sommes très heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Eduardo, un pur produit de notre centre de formation, et qui faisait déjà l’objet de très nombreuses sollicitations", a commenté Olivier Létang, le président rennais dans le communiqué du club.

Notre avis : Un bon coup pour Rennes avec un joueur déjà tant convoité.