Accord Inter-United pour Lukaku ?

Selon Gianluca Di Marzio, journaliste à Sky Sports Italia, un accord a été trouvé entre l'Inter Milan et Manchester United, concernant l'attaquant international belge Romelu Lukaku.

Notre avis : Un dossier qui devrait donc en décanter beaucoup d'autres en Europe.

Le PSG piste encore Donnarumma

En quête d'un gardien après le départ de Kevin Trapp, le PSG songerait une nouvelle fois à Gianluigi Donnarumma. Selon L'Equipe, le club de la capitale n'a pas abandonné la piste menant au gardien de l'AC Milan, qui coûte aux alentours de 50 millions d'euros. Toutefois, en interne, certains militeraient pour maintenir la confiance à Alphonse Areola au poste de gardien titulaire.

Notre avis : En cas d'arrivée de l'Italien, le PSG aura encore deux gardiens numéro un.

Vidéo - "Avec Donnarumma, le PSG aurait le futur meilleur gardien du monde à une interrogation près" 03:55

La Juventus pousse pour Pogba

Selon Tuttosport, la Juventus , consciente de la volonté de Paul Pogba de quitter Manchester United, fait le forcing pour recruter le champion du monde français. De son côté, Marca rêve de voir le Tricolore du côté du Real Madrid.

Notre avis : Un feuilleton qui pourrait rapidement prendre fin si Manchester United ne trouve pas son remplaçant à temps.

Un retour en Angleterre pour Bale ?

A en croire les dernières informations de Marca, le Gallois Gareth Bale peut effectuer son retour en Premier League, et prendre la direction de Manchester United. L'inclure dans un échange pour récupérer Paul Pogba ne serait pas à exclure.

Notre avis : Reste à savoir ce que Manchester United pense du profil du Gallois.

Matuidi pourrait quitter la Juve

Blaise Matuidi ne semble plus rentrer dans les plans de la Juventus. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain français souhaite en effet être vendu par son club, qui le proposerait à plusieurs autres équipes. En France, l'AS Monaco semble notamment intéressé par son profil.

Notre avis : Reste désormais à connaître le prix demandé par la Juventus.

Blaise Matuidi tout sourire sous le maillot de la Juventus lors de la saison 2018-2019.Getty Images

Coutinho refuse d'être prêté à Tottenham

Selon Sky Sports, le milieu de terrain international brésilien du FC Barcelone Philippe Coutinho refuse d'être prêté aux Spurs de Tottenham. Pourtant, les négociations semblaient déjà bien entamées mais le joueur préfère un transfert définitif, tandis que le club catalan demande 87 millions d'euros.

Notre avis : Difficile d'imaginer le joueur débarquer en Angleterre, dans ce cas.

Manchester United abandonne Eriksen

A en croire les dernières informations de Sky Sports, Manchester United a mis fin aux négociations en vue de recruter Christian Eriksen. Le milieu de terrain de Tottenham pourrait donc prendre la direction du Real Madrid. C'est en tout cas son souhait.

Notre avis : Les Red Devils préfèrent se concentrer sur des dossiers faisables, dans ces dernières heures.

David Luiz veut aller à Arsenal

La presse anglaise rapporte que David Luiz souhaite aller à Arsenal. Selon la BBC, il s'agit d'une option possible pour les Gunners, à la recherche d'un défenseur depuis le départ de Laurent Koscielny du côté des Girondins de Bordeaux.

Notre avis : A quelques heures de la fin du mercato anglais, une surprise de ce genre n'est pas à exclure.

Sylvinho veut encore un ou deux joueurs

Présent en conférence de presse, Sylvinho, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a annoncé attendre encore un ou deux nouveaux joueurs : "Sur le mercato, on peut encore penser à faire des changements. Pour le poste de numéro 6, j'ai déjà Thiago Mendes et Lucas Tousart. Maxence Caqueret pourra également jouer à ce poste dans l'avenir. On cherche une solution pour la défense. Cela peut être un joueur polyvalent qui peut évoluer à plusieurs postes. Le plus important pour moi est de m'adapter aux caractéristiques de mes défenseurs. Je veux que mes latéraux pensent à défendre avant d'attaquer. On peut également avoir le renfort d'un milieu offensif. Ce n'est pas à exclure."

Notre avis : Certainement une conséquence de la préparation lyonnaise compliquée.

Monaco a deux pistes pour l'après-Falcao

Alors que Radamel Falcao est toujours en instance de départ, l'AS Monaco étudie deux pistes pour le remplacer. Comme l'annonce L'Equipe, Michy Batshuayi (Chelsea) et Wissam Ben Yedder ( Séville FC) sont deux profils qui plaisent à l'état-major monégasque. Pour l'international français, la carte Rony Lopes pourrait être jouée. En conférence de presse, Leonardo Jardim a été interrogé sur son attaquant colombien : "Tout le monde sait que j'aime le joueur. C'est un de nos joueurs avec le plus de qualités, un professionnel à 100%, notre buteur sur les dernières années. Moi, bien sûr que je veux qu'il reste. Mais c'est toujours une négociation entre lui et le club. Je laisse ça à mes dirigeants."

Notre avis : La perte de Falcao devra être comblée à sa juste mesure.

Vidéo - Jardim : "Falcao ? Je veux qu'il reste" 00:39

Sanson vers la Premier League ?

Si le mercato anglais ferme ses portes ce jeudi, Morgan Sanson intéresserait deux clubs britanniques. Selon La Provence, Crystal Palace et Everton sont en effet à l'affût pour le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Le Napoli est également sur le coup.

Notre avis : L'OM pourra sûrement en récupérer une somme d'argent non négligeable.

Morgan Sanson lors de la rencontre opposant l'Olympique de Marseille aux Girondins de Bordeaux, le 5 avril 2019Getty Images

Rennes ne lâche pas Sarr

Alors que Watford fait le forcing pour recruter le Rennais Ismaïla Sarr (21 ans), il semblerait bien que les deux clubs n'aient encore convenu d'aucun accord pour l'international sénégalais. La dernière offre des Hornets porte sur 30 millions d'euros+5 millions de bonus, mais le club breton en voudrait au moins 37 millions, selon L'Equipe. Le club et le joueur ont déjà un accord pour un contrat de cinq ans. West Ham est aussi sur le coup.

Notre avis : Pas certain que Rennes prenne le risque de bloquer le joueur jusqu'à la clôture du mercato anglais.

Ismaila Sarr en mode acrobate face à Jason Denayer lors de Rennes-OL / Ligue 1Getty Images

L'AC Milan tient son défenseur (officiel)

L'AC Milan a annoncé l'arrivée, en provenance de Flamengo, du défenseur central brésilien Léo Duarte (23 ans), qui s'engage pour une durée de cinq saisons.

Notre avis : Un choix judicieux avec ce jeune joueur qui ne connaît pas encore l'Europe.