Dybala devrait prolonger, Higuain pourrait partir

L'histoire entre Paulo Dybala et la Juventus Turin est bien partie pour durer. Auteur de 13 buts et 12 passes décisives cette saison, la "Joya", qui pourrait hériter du brassard dans les prochaines années, négocie en effet une prolongation de contrat avec ses dirigeants selon la Gazzetta dello Sport. Pour rappel, son bail actuel expire en 2022. Pour un Argentin qui reste... un autre qui part ? D'après le quotidien transalpin, Gonzalo Higuain est en effet sur le départ. Revenu l'été dernier dans le Piémont, "Pipita" n'est pas garanti de rester une saison de plus.

Notre avis : Prolonger Dybala, c'est l'une des priorités pour la Juve. Higuain, lui, semble avoir fait son temps. Départ probable.

Pogba contre De Ligt, l'échange complètement fou

C'est une information signée du Daily Star et rapportée par le Times. En quête d'un renfort en défense centrale, Manchester United songerait à recruter Matthijs de Ligt, débarqué à la Juventus Turin l'été dernier. Et pour convaincre la Vieille Dame de lâcher son international néerlandais, les Red Devils pourraient inclure dans le deal un certain... Paul Pogba. Le champion du monde, en fin de contrat en 2021, ne serait pas contre un retour du côté du Champion d'Italie.

Notre avis : Si cette rumeur paraît complètement folle, les échanges devraient se multiplier l'été prochain pour faire face aux pertes économiques liées au Covid-19. Méfiance, donc...

Meunier veut rester au PSG...

En fin de contrat au PSG et envoyé au Borussia Dortmund, Thomas Meunier n'envisage visiblement pas de quitter Paris en fin de saison. "Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j'ai vu autant d'articles me liant à Tottenham ou à l'Inter... Je ne comprends pas cet engouement ! Mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme", a-t-il confié lors d'un live sur Instagram avec la RTBF, n'hésitant pas à faire la promo de son CV en vue du mercato.

"Un joueur libre, international, qui joue dans l'équipe N.1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu'on doit me couper une jambe. Les clubs n'ont pas grand-chose à perdre au niveau de l'investissement, et je pense qu'ils le savent. Ils ont tout à gagner."

Notre avis : Les rumeurs Dortmund sont quand même insistantes concernant Meunier. On l'imagine bien rejoindre l'équipe de Lucien Favre.

... et Bartomeu ouvre la porte à Neymar

Josep Maria Bartomeu se projette sur le prochain mercato. Interrogé par Mundo Deportivo, le président du Barça est revenu sur les deux pistes les plus chaudes pour le marché des transferts : Neymar (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan).

"Abidal et Planes continuent de travailler pour préparer une équipe, a-t-il confié. On peut s'attendre à des échanges car il n'y aura pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de cash, et plus d'échanges de joueurs (...) Je ne peux pas parler de noms en particulier. Bien sûr qu'on aura des moyens. Je vais le répéter, nous sommes le club qui génère le plus de revenus au monde. Le fait qu'on va perdre de l'argent, comme tout le monde, ne nous empêchera pas de rester le club qui génère le plus de revenus"

Notre avis : L'été prochain, on peine à imaginer des transferts aux sommes faramineuses au vu du contexte... Il va falloir faire preuve d'inventivité, même pour le Barça.

Ibrahimovic va quitter Milan

On a souvent rapporté les informations concernant Zlatan Ibrahimovic ces derniers jours. Et visiblement, son départ de l'AC Milan en fin de saison est plus probable que jamais. "Bye Bye Milan", peut-on lire en Une de La Gazzetta dello Sport ce mercredi. De quoi confirmer la tendance dans ce dossier... Pour le remplacer, le club lombard songerait au Polonais Arkadiusz Milik (Napoli).

Notre avis : Déçu du projet et du départ de Zvonimir Boban, Ibrahimovic va vraisemblablement quitter Milan. Dommage.

Lafont dans le viseur du Real Madrid

Selon les informations du quotidien italien La Nazione, Alban Lafont, le gardien de but de la Fiorentina, prêté deux saisons au FC Nantes, aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid. Les Merengue penseraient notamment à l'ancien Toulousain en cas de départ d'Alphonse Areola l'été prochain.