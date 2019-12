Le PSG et la Juve négocient pour un échange

L'information est signée du quotidien italien Tuttosport. Selon ce dernier, le PSG et la Juventus planchent actuellement sur un possible échange lors du mercato hivernal. Lequel ? Emre Can à Paris, Leandro Paredes à Turin. Des contacts seraient actuellement en cours entre les parties, et cette possibilité deviendrait de plus en plus concrète. Pour rappel, l'international argentin avait été recruté 47 millions d'euros en janvier dernier.

Notre avis : Emre Can, exclu de la liste de la C1, a du mal à digérer et envisage un possible départ. Pour Paris, ce serait un renfort de choix. Paredes, lui, ne serait probablement pas contre un retour en Serie A.

Kouassi, départ en Allemagne ?

Titularisé avec le PSG face à Galatasaray (5-0), mercredi soir, Tanguy Kouassi a montré de jolies choses. Problème, le joueur de 17 ans n'a toujours pas signé de contrat professionnel et son avenir à Paris est incertain. En interne, le club de la capitale serait plutôt inquitet selon L'Equipe du jour. Un transfert à Leipzig n'est ainsi pas à exclure.

Notre avis : Le PSG pourrait perdre une nouvelle pépite. Ce serait bien dommage.

Le Real suit toujours Fabian Ruiz et défie le Barça

Déjà courtisé par le Barça, Fabian Ruiz serait également dans le viseur du Real Madrid. Selon Mundo Deportivo, le club madrilène a d'ores et déjà manifesté son intérêt au Napoli, qui ne serait pas forcément ouvert à un départ de son milieu de terrain. Pour rappel, l'international espagnol est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Partenopei.

Notre avis : Le Napoli se séparera difficilement de Ruiz. Après, tout dépendra du montant des offres qui arriveront sur le bureau du président De Laurentiis...

Fabian Ruiz - Inter-Napoli 2018Getty Images

Le Guen fait le point sur le dossier Bony

Depuis quelques jours, Wilfried Bony est à l'essai du côté du Havre. Paul Le Guen, l'entraîneur du HAC, a fait le point sur cette possible arrivée. "Il n’a pas joué depuis un moment, il n’est donc pas en parfaite condition physique mais il n’est pas si loin que cela. Il s’intègre très bien. Vous parlez d’un essai d’une semaine, moi j’aimerais poursuivre un petit peu (...) Il joue le jeu, il est très agréable et on verra ce qu’on veut faire ensemble", a ainsi expliqué ce dernier en conférence de presse.

Notre avis : Le Guen veut prolonger l'essai de Bony avait de prendre une éventuelle décision. Patience, donc...

Milan veut garder Bonaventura

Longuement blessé, Giacomo Bonaventura est de retour en force du côté de l'AC Milan. Buteur face au Napoli ou encore Bologne, le milieu de terrain devrait rapidement prolonger son contrat avec le club lombard. Selon La Gazzetta dello Sport, le rendez-vous est donné pour janvier entre les parties, qui n'ont pas encore trouvé d'accord. "Jack" Bonaventura est en fin de contrat en juin prochain.

Notre avis : Bonaventura fait un très joli retour sur les terrains. Il fait partie des plus anciens de l'effectif milanais, une prolongation ne serait clairement pas de trop. Après, il faut négocier avec son agent, un certain... Mino Raiola.

La gioia di Giacomo Bonaventura per il gol segnato in Milan-Napoli, Milan-Napoli, Getty ImagesGetty Images

Chelsea prolonge Tomori

Dans la soirée de jeudi, Chelsea a annoncé la prolongation du jeune Fikayo Tomori (21 ans). Le défenseur, qui a disputé 16 matches toutes compétitions confondues cette saison avec les Blues, est désormais sous contrat jusqu'en 2024.

Notre avis : Prolongation attendue et méritée pour le jeune Tomori.

Le Barça a fixé une clause à 10 millions d'euros pour Todibo

Dans son édition de vendredi, El Mundo Deportivo indique que le Barça serait prêt à ouvrir la porte pour un départ de son défenseur français Jean Clair Todibo. Les Catalans ont fixé le montant à 10 millions d'euros...mais veulent une option pour un éventuel rachat du joueur dans le futur. Selon le quotidien espagnol, cinq clubs sont intéressés par l'ex-Toulousain âgé de 19 ans : le Bayer Leverkusen, le Milan AC, Watford, l'AS Monaco et Southampton.

Notre avis : Le jeune défenseur pourrait avoir envie de gagner du temps de jeu ailleurs...avant un éventuel retour au Barça.