TRANSFERTS - Cela semble coincer entre Edinson Cavani et Benfica. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG, libre de tout contrat depuis le 1er juillet, a des exigences salariales trop importantes pour le club lisboète, d’après le quotidien portugais Record, ce vendredi.

Dimanche, une page importante de l’histoire du PSG va se jouer à Lisbonne. C’est aussi dans cette ville que le meilleur buteur de son histoire pourrait faire des ravages dans les semaines à venir. Pourrait ? Oui, et le conditionnel est de plus en plus de rigueur. La rumeur d’une signature d’Edinson Cavani à Benfica, persistante depuis le 1er juillet et la fin de son contrat avec Paris, semble s’essouffler en raison de ses prétentions salariales. Selon le quotidien Record, le club lisboète a même mis fin aux négociations.

"Il doit y avoir un désir de venir de la part du joueur"

Le média portugais affirme ce vendredi qu’Edinson Cavani a été informé du refus de Benfica de l’engager. Le jour même, Nuno Gaioso, vice-président du club de la capitale portugaise, avait déclaré : "Que ce soit Cavani ou un autre (…) il doit y avoir un désir de venir de la part du joueur." Un désir qui implique des concessions que l’attaquant uruguayen de 33 ans ne serait pas prêt à faire. Celui-ci n’a pas donné sa version des faits. Le feuilleton n’est peut-être pas terminé.

