Ruben Amorim a été confirmé au poste d'entraîneur du Sporting, qui a dû verser les 10 millions d'euros de la clause de départ qui le liait à Braga, ont annoncé les deux clubs jeudi. Son prédécesseur aux commandes du Sporting, Silas, avait annoncé sa démission mardi soir après la défaite des "Lions" de Lisbonne chez Famalicao (3-1) pour la 23e journée du championnat. Lors de la conférence de presse d'après-match, il avait confirmé les informations de presse selon lesquelles il serait bientôt remplacé par Amorim, qui devient à 35 ans l'entraîneur le plus cher du football portugais alors qu'il vient tout juste de débuter sa carrière de coach avec Braga.

Le Sporting, qui embauche donc son sixième entraîneur depuis l'élection du président Frederico Varandas il y a un an et demi, occupe actuellement le quatrième rang du championnat portugais, quatre points derrière Braga (3e) et avec 20 longueurs de retard sur le leader, le FC Porto.

Le club lisboète a en outre été éliminé dès les 16es de finale de Ligue Europa par les Stambouliotes de Basaksehir, leader du championnat turc, et en demi-finale de la Coupe de la Ligue portugaise par Braga, qui a ensuite remporté la compétition. Le Sporting a enfin chuté dès son entrée en lice, en 32e de finale, de la Coupe du Portugal, dont il était tenant du titre, face aux amateurs d'Alverca (D3).