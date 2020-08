TRANSFERTS - C'était brûlant depuis quelques heures, c'est désormais officiel : Manchester City a enregistré l'arrivée d'un nouveau renfort défensif en la personne de Nathan Aké. Le joueur de 25 ans, qui portait les couleurs de Bournemouth lors de la saison écoulée, s'est engagé jusqu'en 2025 avec les Citizens. Selon la presse, l'indemnité de transfert serait de 45 millions d'euros.

Nathan Aké s'apprête à franchir un gros palier dans sa progression. Relégué en Championship avec Bournemouth, le défenseur de 25 ans sera toujours en Premier League en 2020-2021. Et pas n'importe où, puisque c'est avec Manchester City que le Néerlando-Ivoirien s'est officiellement engagé ce mercredi soir, paraphant un contrat courant jusqu'en juin 2025. L'indemnité de transfert n'a pas été dévoilée mais elle pourrait, selon la presse spécialisée, devrait être de l'ordre de 45 millions d'euros.

Aké (25 ans, 13 sélections), un défenseur solide, rapide et bon balle au pied, est la deuxième recrue estivale de City après l'ailier espagnol Ferran Torres, annoncée mardi. Mais il pourrait être en concurrence avec Aymeric Laporte, autre défenseur central gaucher dans l'effectif.

"Je sais que je vais devoir travailler dur pour rentrer dans l'équipe, mais je viens pour ça. Je ferai tout ce que je peux pour aider l'équipe à remporter de nouveaux trophées", a commenté le joueur, cité dans le communiqué officiel. "Nathan est un défenseur de qualité (...) Il est costaud et vif, et nous pensons qu'il a la technique et l'intelligence pour briller avec l'équipe de Pep (Guardiola)", a jugé Txiki Begiristain, le directeur sportif du club.

