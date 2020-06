TRANSFERTS - L'Atletico Madrid a confirmé mercredi que le fidèle adjoint de Diego Simeone, German Burgos, en poste chez les Colchoneros depuis 2011, allait quitter le club madrilène à l'issue de la saison. Le technicien argentin souhaite devenir entraîneur principal. Son circule notamment à l'Union de Santa Fe, en Argentine.

Une nouvelle page se tourne à l'Atletico Madrid. German Burgos, fidèle adjoint de Diego Simeone, va quitter le club madrilène à l'issue de la saison 2019-20 pour devenir entraîneur numéro un d'un club dont il n'a pas précisé le nom, a-t-il annoncé mercredi. "Au terme de cette saison, je vais faire mes premiers pas comme entraîneur en chef", a indiqué Burgos dans une vidéo publié par l'Atletico.

Transferts Le Brésilien Bambu tout proche de l'OGC Nice IL Y A 21 HEURES

"Je crois qu'après plus de dix ans en Championnat d'Espagne, je suis pleinement capable de diriger les destinées d'une équipe", a poursuivi l'ancien international argentin. Ancien joueur de l'Atletico, de 2001 à 2004, Burgos, 51 ans, fait équipe avec Simeone depuis 2011 à la tête du club madrilène. Avec le "Mono" et le "Cholo", leurs surnoms, sur le banc, l'Atletico a atteint deux fois la finale de la Ligue des champions (2014, 2016) et a engrangé un titre de champion d'Espagne (2014), une Coupe du Roi (2013), une Supercoupe d'Espagne (2014), deux Ligues Europa (2012, 2018) et deux Supercoupes d'Europe (2012, 2018).

Direction l'Union de Santa Fe en Argentine ?

C'est donc la fin d'une époque pour l'"Atleti" où l'on évoque régulièrement depuis le début de la saison une certaine usure de son duo technique. L'Atletico est en effet à la peine en championnat (6e, à 13 points du leader, le FC Barcelone), suspendu depuis mars et bientôt de retour, mais a éliminé le tenant du titre Liverpool en 8e de finale de la Ligue des champions. "Jusqu'à mon dernier jour (à l'Atlético), j'essaierai d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés... Je vais tout faire pour qu'on remporte la Ligue des champions, c'est un rêve que je veux réaliser", a insisté Burgos. Selon le quotidien sportif espagnol AS, il pourrait être nommé à la tête du club argentin de l'Union de Santa Fe.

Transferts Dybala-PSG, Sakho-OL, Werner-Liverpool : Les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi IL Y A UN JOUR