Giroud prêt à prolonger avec Chelsea ?

Après avoir été tout proche de signer en Italie au mercato d'hiver (Inter Milan puis Lazio Rome), Olivier Giroud a retrouvé les terrains en février et le chemin des buts avec les Blues. Selon les informations de Football London, les dernières prestations de l'attaquant de 33 ans auraient plu aux dirigeants londoniens. Le média britannique indique que les deux parties négocieraient même une prolongation de contrat.

Notre avis : Libre en juin prochain, Olivier Giroud, désireux de partir en Italie cet hiver, a sûrement gardé à l'esprit l’intransigeance des dirigeants des Blues et de Frank Lampard lors du dernier mercato.

Cavani vers l'Uruguay ?

Après Boca Juniors, Peñarol ? Interrogé lundi soir au micro de Locos x el fútbol, Cristian Rodriguez, l'Uruguayen qui a également joué au PSG, s'est livré sur le possible avenir d'Edinson Cavani. "La seule chose que je peux dire, c'est que s'il revient en Uruguay, ce sera pour jouer à Peñarol avec moi. J'ai la permission d'Edi pour le dire. Appelez-le, demandez-lui. Il va venir à Peñarol", a déclaré l'ailier de 34 ans.

Notre avis : Au vu de ses dernières prestations avec le PSG, Edinson Cavani, en fin de contrat en juin prochain, pourrait encore rendre des services dans un top club européen avant de retourner en Uruguay.

Arsenal, Manchester City et Liverpool sur Aouar

Selon les informations du Sun, trois poids lourds du foot anglais aimeraient recruter Houssem Aouar l'été prochain : Arsenal, Manchester City et Liverpool. Dans son édition de lundi, l'Equipe expliquait que l'Olympique Lyonnais estimait possible le départ de son milieu de terrain de 21 ans, également courtisé par la Juventus Turin, dès cet été.

Notre avis : Après la prestation XXL d'Houssem Aouar contre la Juve en huitièmes de finale aller de C1, Lyon devra sérieusement jouer des coudes cet été pour le conserver une saison de plus.

Manchester United confiant pour Sancho

Auteur d'une très belle saison avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho fait tourner la tête des plus grands clubs anglais. Selon le média britannique Standard, Manchester United se dirait de plus en plus confiant pour remporter la mise. Malgré la crise économique découlant de la pandémie de coronavirus, le Borussia Dortmund ne devrait néanmoins pas lâcher son joyau anglais à moins de 100 millions d'euros.

Notre avis : Si Manchester United ne se qualifie pas pour la prochaine édition de la Ligue des champions, difficile d'imaginer Jadon Sancho porter la tunique des Red Devils la saison prochaine.

Liverpool suivrait Thuram

Selon les informations de l'Express, Liverpool aurait une enveloppe de 100 millions d'euros pour se renforcer la saison prochaine. D'après le média britannique, les Reds viseraient deux joueurs du Borussia Mönchengladbach : le milieu défensif Denis Zakaria et Marcus Thuram. Pour sa première saison en Bundesliga, l'ancien Guingampais a marqué dix buts et délivré neuf passes décisives.

Notre avis : Auteur de débuts prometteurs en championnat d'Allemagne, Marcus Thuram, 22 ans, ne devrait pas brûler les étapes. A moins d'une offre impossible à refuser pour Mönchengladbach...

Wolverhampton fixe le prix pour Traoré

Adama Traoré est l'une des révélations de la saison en Premier League. L'ailier droit de 24 ans de Wolverhampton a inscrit six buts et délivré dix passes décisives lors de l'exercice 2019-2020. De quoi intéresser les gros clubs européens. Selon The Sun, Liverpool et le Real Madrid seraient en concurrence pour l'accueillir la saison prochaine. Cependant, Wolverhampton a fixé une indemnité de transfert d'au moins 80 millions d'euros.