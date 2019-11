Chelsea fixe le prix de Giroud

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud devrait quitter les Blues en janvier prochain. Pour le récupérer, l'Inter Milan est actuellement en pole position selon La Gazzetta dello Sport. "C'est une piste sérieuse", peut-on lire dans le quotidien italien. De son côté, le club anglais aurait fixé le prix de l'international français aux alentours des 7 millions d'euros. Quant au joueur, il réclamerait 18 mois de contrat à l'Inter.

Notre avis : Giroud veut jouer à partir de janvier pour ne pas manquer l'Euro 2020. Mais à l'Inter, le duo Lukaku-Lautaro Martinez est inamovible... Fausse bonne idée ?

Ibra, retour à Milan ?

La trêve internationale débute, les rumeurs mercato sont donc de retour en Italie. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport consacre sa Une au possible come-back de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan. Le club lombard, en grande difficulté, proposerait à son ancien attaquant un contrat de six mois. De son côté, le Suédois semble toujours hésiter sur sa future destination, lui qui est également courtisé par le Napoli et Bologne.

Notre avis : Un joueur comme Ibrahimovic ferait forcément du bien à l'effectif le plus jeune de Serie A. Maintenant, il faut le convaincre de revenir...

Modric évoque son avenir

Interrogé par Sky Sport Italia en marge de la cérémonie du Golden Foot, Luka Modric, régulièrement annoncé en Serie A, est revenu sur cette possibilité pour son futur. "Je suis ce championnat car beaucoup de mes coéquipiers en sélection jouent là-bas. J'aime l'Italie, c'est un pays proche de la Croatie et les mentalités sont similaires. Un futur en Serie A ? On verra si ça arrivera un jour. Je suis un joueur du Real Madrid. Je profite de mon aventure madrilène et je vois mon futur à Madrid", a-t-il expliqué.

Notre avis : Les deux clubs de Milan ont récemment tenté le coup pour Modric. Au vu des sommes réclamées, un éventuel transfert s'annonce difficile.

Rose veut quitter Tottenham en 2021

Danny Rose est bien décidé à aller au bras de fer avec Tottenham. Le latéral gauche, qui a appris qu'il ne serait pas prolongé, a confié à l'Evening Standard qu'il irait au bout de son contrat, en juin 2021. "Je leur ai dit qu'il restait 18 mois dans mon contrat et que je n'irai nulle part ailleurs d'ici là. En janvier, vous allez probablement entendre des rumeurs. Je vous dis tout de suite que je n'irai nulle part", a assuré le joueur au quotidien.

Notre avis : Drôle de situation entre Rose et les Spurs. Souvent aligné, le joueur ne semble plus désiré par son club. Il pourrait donc partir libre d'ici deux ans.

Le coup de gueule de Rakitic

Plus forcément dans les plans d’Ernesto Valverde, Ivan Rakitic traîne son spleen au Barça. Et l'international croate, visiblement touché par cette situation, n'a pas hésité à le crier haut et fort dans un entretien à Movistar. "Comment on profite ? En jouant au football. Qu’est-ce que ma petite fille ressent quand on lui enlève un jouet ? Eh bien, elle est triste. Je ressens la même chose : ils ont pris ma balle et je suis triste", explique-t-il d'entrée.

"Je comprends et respecte les décisions de l'entraîneur ou d'un club, mais je crois que j'ai beaucoup donné au cours de ces cinq dernières années et je suis arrivé au sommet, a poursuivi Rakitic. Et ce que je veux, c'est pouvoir continuer à apprécier et c'est le plus important pour moi. J'ai 31 ans, je n'en ai pas 38 et je me sens à mon meilleur de ma forme."

Notre avis : Rakitic-Barça, ça sent la fin. Un départ est à prévoir en janvier. Reste à savoir où...

Willian, toujours pisté par le Barça

Déjà courtisé par le Barça dans le passé, Willian semble toujours intéresser le club catalan. Selon Mundo Deportivo, qui en fait d'ailleurs sa Une du jour, le joueur de Chelsea possède toutes les qualités requises pour venir renforcer l'effectif d'Ernesto Valverde. Avantage de taille dans ce dossier pour les Blaugrana : le contrat de l'international brésilien expire en juin prochain.