L'OM et Lihadji, ça coince toujours

C'est un nouveau feuilleton du côté de l'OM. Annoncé comme grande promesse, Isaac Lihadji (17 ans) n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le club olympien, qui négocie avec son entourage depuis des mois. Selon La Provence, un accord a toutefois été trouvé entre les parties autour d'un contrat de trois ans. De quoi tout boucler ? Pas encore. Si l'OM lui proposerait à son joueur un salaire de 40.000 euros par mois (!) assorti d'une prime à la signature d'un million d'euros, l'entourage de l'international U17 hésiterait à accepter cette offre, tant les clubs intéressés sont nombreux (Barça, Juve...).

Notre avis : Si les chiffres sont confirmés, l'OM aura fait un gros effort pour conserver son jeune joueur. A lui de se décider désormais.

Aranguiz intéresserait le PSG

En fin de contrat en juin prochain avec le Bayer Leverkusen, Charles Aranguiz (30 ans) était récemment annoncé dans le viseur du PSG par le média brésilien GloboEsporte. Un intérêt évoqué par André Cury, l'agent de l'international chilien. "Je ne crois pas qu'Aranguiz retournera en Amérique du Sud une fois que son contrat à Leverkusen sera terminé. J'ai compris qu'il y avait un intérêt de l'Inter Porto Alegre, parce que c'est un joueur de la maison. Cependant, les choses changent dans la vie et en football. Charles peut aller à l'Inter Milan ou au Paris Saint-Germain. On verra plus tard", a confié ce dernier au média chilien La Cuarta.

Notre avis : Si l'agent du milieu de terrain espère certainement un transfert dans une grosse écurie, comme le PSG, pas certain que l'intérêt soit réciproque.

Milan temporise dans le dossier Ibrahimovic...

Plus le temps passe, et plus Zlatan Ibrahimovic s'éloigne de l'AC Milan. Alors que les deux parties n'ont toujours pas trouvé d'accord contractuel (le club lombard propose 6 mois, le joueur réclame 18), Paolo Maldini, le dirigeant milanais, a expliqué que ce dossier se compliquait au fil du temps. "Plus on avance dans le temps, plus c’est difficile", a-t-il confié à Sky Italia dimanche avant Milan-Sassuolo (0-0).

Notre avis : Milan ne compte pas attendre éternellement Ibrahimovic. Zlatan est prévenu.

Zlatan Ibrahimovic, alors à l'AC MilanGetty Images

... et ne s'intéresse pas à Giroud

Il y aura pas de derby sur le mercato pour Olivier Giroud. Alors que l'attaquant de Chelsea semble se rapprocher de l'Inter Milan, l'AC Milan, un temps annoncé à l'affût dans ce dossier, aurait décidé de ne pas creuser cette piste. L'information est révélée par La Gazzetta dello Sport ce lundi, qui précise que le profil de Mariano Diaz (Real Madrid) est étudié par les Rossoneri.

Notre avis : La politique de Milan, c'est les jeunes. Une seule exception est autorisée : Zlatan Ibrahimovic. Tant pis pour Giroud.

United prêt à faire des folies pour Lautaro et Paredes ?

Selon les informations du Mirror, Manchester United est prêt à faire de vraies folies cet hiver. Pour le quotidien britannique, les Red Devils souhaitent recruter deux joueurs en priorité : Lautaro Martinez (Inter Milan) et Leandro Paredes (PSG). Pour y parvenir, une enveloppe de 144 millions d'euros serait d'ores et déjà prête.

Notre avis : Au vu de la source, on a tendance à se méfier de cette information. Lautaro ne quittera évidemment pas l'Inter cet hiver. Paredes, lui, commence à convaincre au PSG.