Griezmann, Cavani, Dybala, Bakayoko... les 6 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

TRANSFERTS - Antoine Griezmann poussé vers l'Angleterre, un joli contrat attend Edinson Cavani à l'Atlético, Paulo Dybala pourrait prolonger, un autre club lorgne Tiémoué Bakayoko... voici notre bulletin mercato du jour.

Griezmann, direction l’Angleterre ?

Et si Antoine Griezmann rejoignait la Premier League ? Selon les informations du Sunday Mirror, les dirigeants du Barça auraient besoin de liquidités pour compenser l’impact de la crise sanitaire sur les finances du club. Ainsi, les Catalans seraient prêts à céder Antoine Griezmann à un club anglais dès cet été. Mais le nom d’aucune équipe n’a pour le moment filtré.

Notre avis : Il serait curieux de voir le Barça céder son attaquant à moins de 95 millions, somme correspondant à sa valeur marchande. Un montant élevé que peu de clubs peuvent se permettre de dépenser cet été.

Un joli contrat pour Cavani à l’Atlético ?

Véritable feuilleton du dernier mercato hivernal, le dossier Edinson Cavani est encore loin d’être clos. Mundo Deportivo affirme que l’Atlético Madrid compte proposer un contrat de deux ans à l’attaquant, avec un salaire avoisinant les 6 millions d’euros annuels.

Notre avis : Si le PSG ne parvient pas à prolonger Edinson Cavani, il ne devrait pas refuser cette offre madrilène.

Le Napoli lorgne Traoré

Très bon cette saison sous la tunique rennaise, Hamari Traoré aurait tapé dans l’œil du Napoli selon les informations de Foot Mercato. Le latéral droit, en fin de contrat au mois de juin 2021, intéresse aussi le PSG et des clubs anglais.

Notre avis : Alors qu’il s’apprête à disputer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, le Stade Rennais ne devrait pas céder facilement son latéral droit cet été.

Dybala, parti pour rester…

Alors qu’il a agité le dernier mercato estival, le dossier Dybala pourrait être clos avant l’été. Dans un entretien accordé à Sky Italia, le directeur sportif de la Juventus Fabio Paratici a été clair : "Nous travaillons pour prolonger le contrat de Paulo Dybala. Nous voulons qu'il fasse partie de la Juventus pour de nombreuses années."

Notre avis : Paulo Dybala reste l’un des meilleurs attaquants d’Europe et la Juventus ferait une belle affaire en écartant toutes les rumeurs de départ avec cette prolongation de contrat.

... Tout comme Buffon et Chiellini

Toujours du côté de Sky Italia, Fabio Paratici a cette fois-ci affirmé que Gianluigi Buffon et Georgio Chiellini allaient prolonger leurs contrats avec la Juventus : "Buffon et Chiellini resteront et feront partie de notre équipe également l'année prochaine. Ils vont bientôt signer un nouveau contrat."

Notre avis : C’est une bonne nouvelle pour la Juventus, qui garde ainsi deux joueurs d’expérience dans ses rangs.

Séville se renseigne aussi sur Bakayoko

Pisté depuis plusieurs semaines par le PSG, Tiémoué Bakayoko plaît aussi au FC Séville. C’est en tout cas ce qu’affirme France Football, qui précise que le club andalou s’est récemment renseigné sur le milieu défensif de l’AS Monaco.

Notre avis : S’il a réellement le choix, Bagayoko devrait décider de s’engager dans le club qui lui promet le temps de jeu le plus élevé.

