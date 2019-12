Haaland s'envole pour Manchester

Le futur d'Erling Braut Haaland se précise. Selon Sky Sports, l'attaquant du RB Salzbourg s'est envolé ce vendredi pour Manchester afin d'y rencontrer les dirigeants de Manchester United. Un pas en avant qui pourrait clairement accélérer les négociations entre les parties. Ces dernières heures, la rumeur d'un intérêt de l'AC Milan a également été évoqué en Italie. Trop tard ?

Notre avis : Au vu de la source, l'information est à prendre au sérieux. Haaland se rapproche de United.

Vidéo - Le Real, la Juve, le Barça… Pourquoi le destin d'Haaland s'écrit encore loin des cadors européens 02:37

Alderweireld prolonge à Tottenham

En fin de contrat avec Tottenham, Toby Alderweireld ne va pas quitter les Spurs. Malgré de nombreuses rumeurs, l'international belge a finalement signé un nouveau bail jusqu'en 2023. L'annonce officielle a été faite ce vendredi.

Notre avis : Cette nouvelle est une petite surprise. Alderweireld était annoncé sur le départ depuis maintenant bien des mois...

Exode à Arsenal

La période n'est pas simple du côté d'Arsenal. Résultats en berne, changement de coach, ambiance morose... Les Gunners traversent une sacrée mauvaise passe. Et visiblement, cette dernière pourrait laisser des traces. Selon The Independent, plusieurs joueurs envisagent de partir en fin de saison. Le quotidien britannique parle ainsi de Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang... ou encore Alexandre Lacazette.

Notre avis : En cas de non-qualification en C1, Arsenal pourrait voir plusieurs de ses "stars" réclamer un départ.

Alexandre LacazetteGetty Images

L'OL pense à Garay

Et voilà une nouvelle piste pour l'OL. Selon les informations du Progrès, les Gones étudient actuellement le profil d'Ezequiel Garay (33 ans), qui évolue actuellement du côté de Valence. Si Marcelo venait à partir en janvier, le défenseur argentin pourrait donc venir le remplacer au pied levé. Pour rappel, Jean-Michel Aulas et Juninho visent avant tout des joueurs d'expérience.

Notre avis : Garay aurait clairement le profil recherché par l'OL. Après, ce serait une recrue uniquement pour un futur proche.

Vidéo - Umtiti, Lemar, Nzonzi : Des champions du monde au chevet de l'OL ? Oui mais... 06:17

Limbombe revient à Nantes

C'était dans l'air et c'est officiel depuis vendredi : Anthony Limbombe revient au FC Nantes. Prété au Standard de Liège, l'attaquant est donc de retour plus tôt que prévu. "L'ailier de 25 ans avait parfaitement démarré la saison avec un premier but sous ses nouvelles couleurs, lors de la première journée de championnat. Malheureusement pour lui, le natif de Malines (Belgique) a ensuite été freiné par une blessure au genou droit, contractée début octobre. Anthony Limbombe effectue donc son retour sur les bords de l'Erdre, où il sera très bien encadré au quotidien par le staff médical du FCN", récite le communiqué des Canaris.