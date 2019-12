Haaland aurait tranché... mais pas Raiola

Erling Haaland aurait fait son choix. D'après The Mirror, l'attaquant norvégien de 19 ans a une préférence pour Manchester United, où officie son compatriote et ancien coach à Molde, Ole Gunnar Solskjaer. C'est au "supersub" en personne que l'auteur de 8 buts en 6 matches de C1 cette saison avec Salzbourg aurait annoncé son choix. "Il sait ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire" a malicieusement glissé Solskjaer ce dimanche.

Mais Mino Raiola ne l'entendrait pas de cette oreille. L'influent agent d'Haaland continue selon le média britannique d'étudier toutes les pistes, dont celle menant le prometteur avant-centre à la Juventus. Autres options pour l'attaquant scandinave : Leipzig - par le biais de la firme Red Bull -, et Dortmund, dont il aurait visité les infrastructures la semaine dernière.

Notre avis : Qui dit grand potentiel dit grands enjeux. Son départ à Manchester United est envisageable, mais l'avenir d'Haaland ne dépendra pas seulement de ses envies.

Vidéo - 80 ou 20 millions d'euros : Haaland peut être "l'affaire de l'hiver" 02:07

Vers un duel Barça-Real pour Van de Beek ?

Le Clasico, ce sera sur le terrain cette semaine (mercredi, 20h). Mais c'est aussi en coulisse avec le mercato. Le FC Barcelone et le Real Madrid ciblent régulièrement les mêmes joueurs et le dernier en date se nomme Donny van de Beek. Sport, qui cite des sources néerlandaises, affirme que les dirigeants barcelonais restent intéressés par le milieu de l'Ajax même si le Real a une longueur d'avance sur ce dossier. Le quotidien catalan ajoute que le prix du transfert de l'international néerlandais, âgé de 22 ans et sous contrat jusqu'en 2022, oscillerait entre 50 et 60 millions d'euros.

Notre avis : Au Real ou au Barça, Van de Beek aura du mal à se faire une place de titulaire.

Vidéo - Van de Beek : "Je ne pense absolument pas au Real Madrid" 00:27

Du beau monde fait la cour à Mertens

Les remous qui agitent Naples depuis plusieurs semaines font de Dries Mertens l'une des attractions du marché d'hiver, qui ouvrira ses portes dans deux semaines. D'autant plus que selon TuttoMercato, la prolongation de l'international belge, dont le contrat arrivera à échéance à la fin de la saison, coince en raison de ses ambitions financières. Le média italien ajoute que trois clubs sont en lice pour s'attacher les services de l'attaquant de 32 ans : l'Inter, Manchester United et le Borussia Dortmund.

Notre avis : Trois pistes intéressantes pour Mertens et le Napoli, certainement ouvert à un départ de son joueur cet hiver, pour éviter de le perdre cet été sans contrepartie financière.

Dries Mertens (Naples)Eurosport

L'Atlético veut refaire le coup Morata avec Marcos Alonso

Marcos Alonso n'est pas indiscutable aux yeux de Frank Lampard et cela intéresserait du monde à Madrid. L'Atlético espère ainsi en profiter pour rapatrier le latéral gauche espagnol de Chelsea, d'après la radio madrilène Cadena COPE. Les Blues ne sont pas vendeurs à moins de 30 millions d'euros, selon Calciomercato, qui cite Tuttosport, tandis que les Colchoneros tableraient sur un prêt avec option d'achat obligatoire dès cet hiver, pour s'attirer les services de l'ancien joueur du Castilla, qui fêtera ses 29 ans à la fin du mois. Un deal semblable à celui conclu l'été dernier entre les deux clubs pour Alvaro Morata, au coeur de son prêt de 18 mois.

Notre avis : Cela pourrait se faire. Chelsea mise sur la jeunesse et la connexion avec l'Atlético existe déjà. Reste à débattre du prix.