Transferts

Selon l'émission espagnole OnzeTv3 , Erling Haaland va probablement quitter le Borussia Dortmund cet été. Et comme expliqué par le célèbre journaliste Oriol Domenech, Mino Raiola, l'agent de l'attaquant du BvB, souhaiterait l'envoyer du côté du Barça. Pour rappel, Haaland est sous contrat jusqu'en 2024.

Selon La Provence , l’OM a refusé ces derniers jours de s’aventurer dans le dossier Diego Costa. L’attaquant espagnol, libre depuis son départ de l’Atlético de Madrid, aurait été proposé à Pablo Longoria qui a préféré ne pas donner suite. Les demandes salariales de l'Espagnol auraient refroidi le "Head of Football" de l'OM.

SportBild affirme mercredi que six clubs négocient actuellement avec David Alaba. Le défenseur bavarrois est en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. Selon cette même source, les clubs en question sont Liverpool, Manchester City, Manchester United, le PSG, Barcelone et le Real Madrid. Les Merengue seraient les mieux placés pour enrôler l'Autrichien.

Selon les informations de Sky Sports , les représentants de Jesse Lingard se sont entretenus avec l'OGC Nice. Un prêt de l'ailier anglais a été évoqué. Manchester United réfléchit encore, et hésite à laisser partir le joueur formé au club lors de ce mercato estival. Les négociations devraient s'intensifier dans les prochains jours.

Selon les informations du Sun , le président du Napoli Aurelio De Laurentiis aurait prévenu Liverpool et Manchester United : pour recruter Kalidou Koulibaly cet hiver, il faudra transmettre une offre d'environ 110 millions d'euros.

C'est un message on ne peut plus clair. Et il est signé Zbigniew Boniek, président de la Fédération polonaise de football. "Arkadiusz Milik ? S'il reste à Naples après le mercato hivernal, je pense qu'il est normal qu'il ne puisse pas participer au championnat d'Europe avec la Pologne", a annoncé ce dernier à radio Kiss Kiss. Ce mercredi, le quotidien de Naples Il Mattino parle d'un prix aux alentours des 8-10 millions d'euros pour l'attaquant du Napoli.