TRANSFERTS - Chelsea fonce sur Kai Havertz et se préparerait à se séparer de N'Golo Kanté, Sergio Ramos proche de prolonger au Real Madrid, Thiago Silva pourrait se relancer à Everton, Manchester United chaud sur le dossier Federico Chiesa... Voici notre bulletin mercato du jour.

Chelsea prêt à passer à l'action pour Havertz

Selon les informations du Daily Mail, Chelsea s'est positionné sur le dossier Kai Havertz... et s'apprêterait même à passer à l'action. Les Blues pourraient bientôt transmettre une offre au Bayer Leverkusen pour leur meneur de jeu de 20 ans. Le cinquième de Bundesliga est très sollicité pour Kai Havertz car le Bayern Munich, Liverpool ou le Real Madrid auraient déjà montré leur intérêt pour l'international allemand auteur d'une saison fantastique.

Notre avis : Après avoir signé Hakim Ziyech et bien avancé sur Timo Werner, Chelsea est bien lancé dans ce mercato estival. Mais pour Kai Havertz, il faudra sûrement faire une offre à neuf chiffres comme l'a annoncé récemment Leverkusen.

... Et à pousser Kanté vers la sortie ?

Depuis son arrivée en 2016, N'Golo Kanté est un joueur majeur de Chelsea. Alors que les Blues se montrent très actifs sur le marché des transferts, certains joueurs pourraient se diriger vers la sortie pour équilibrer les comptes du club londonien. N'Golo Kanté et Jorginho pourraient en faire partie selon les informations de The Sun.

Notre avis : N'Golo Kanté est un joueur incontournable de Chelsea et a toujours clamé son attachement au club londonien. Il paraît peu probable de voir les Blues se "débarrasser" de l'ex-Caennais.

Sergio Ramos pourrait prolonger au Real Madrid

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2021, Sergio Ramos a été sollicité par la direction madrilène pour prolonger d'une saison supplémentaire, annonce le quotidien AS ce mardi. Le média espagnol assure que tout est presque réglé et qu'il ne manque plus que la signature de l'ancien joueur du FC Séville, arrivé au Real Madrid en 2005.

Notre avis : En Europe, on n'imagine pas le défenseur de 34 ans ailleurs qu'au Real Madrid.

Thiago Silva finalement à Everton ?

L'Equipe a annoncé lundi soir que Thiago Silva, 35 ans, ne poursuivrait pas l'aventure au PSG la saison prochaine. Le défenseur brésilien pourrait cependant rebondir à Everton comme l'indique mardi The Daily Mail. Chez les Toffees, l'ancien joueur du Milan AC retrouverait Carlo Ancelotti, qu'il avait côtoyé à Paris lors de la saison 2012-2013. Arrivé dans le Nord de l'Angleterre cet hiver, le technicien italien cherche un renfort d'expérience en défense.

Notre avis : Thiago Silva a brillé au PSG lorsque Carlo Ancelotti était sur le banc parisien. Une nouvelle association est possible même si le défenseur pourrait être aussi tenté de rentrer au Brésil où Fluminense, son ancien club, serait prêt à l'accueillir.

Manchester United avance sur le dossier Chiesa

Formé à la Fiorentina, Federico Chiesa, l'ailier droit de la Viola, pourrait découvrir un nouveau championnat. Selon The Daily Star, Manchester United est en bonne position pour enrôler le joueur de 22 ans. Le média britannique assure même que les Red Devils, qui ont maintenu le contact avec l'entourage de l'international italien pendant l'arrêt des championnats à cause de la pandémie de coronavirus, sont proches d'arriver à leurs fins.

Notre avis : Sa valeur est estimée à environ 50 millions d'euros, ce qui ne sera pas un problème pour Manchester United même en temps de crise économique.

