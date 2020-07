TRANSFERTS - Chelsea serait en pole pour Kai Havertz, Tottenham prêt à transmettre une offre pour Kurt Zouma, Leipzig a trouvé un remplaçant à Werner, Lens se renforce pour sa mission maintien et Jonathan David sensible à l'approche lilloise... Voici notre bulletin mercato du jour.

Hwang débarque à Leipzig

Le Red Bull Leipzig n’aura pas tergiversé longtemps. Après avoir cédé Timo Werner à Chelsea pour 60 millions d’euros, le club allemand a déjà renforcé son secteur offensif. L’attaquant sud-coréen Hwang Hee-chan, auteur de 11 buts et 15 passes décisives en Autriche avec le Red Bull Salzbourg, s’est engagé pour une durée de cinq ans avec le troisième de Bundesliga. Selon la presse outre-Rhin, l’opération se serait négociée à hauteur de 10 millions d’euros.

Notre avis : Avoir le même sponsor peut s’avérer pratique pour monter un transfert. Leipzig récupère ainsi en Hwang un joueur en pleine bourre, encore jeune (24 ans) et parfaitement apte à se fondre dans le collectif mis en place par Julian Nagelsmann.

L'heure du grand départ pour Havertz ?

Kai Havertz sera l'un des joueurs à suivre lors de ce mercato estival. Selon les informations du Telegraph, le joyau de 21 ans du Bayer Leverkusen, 17 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, aurait fait savoir au cinquième de Bundesliga qu'il souhaitait partir dès cet été. Selon le média britannique, Chelsea tiendrait la corde pour engager le meneur de jeu international allemand.

Notre avis : Le Bayer Leverkusen a fixé sa clause de départ à environ 100 millions d'euros. Après avoir recruté Hakim Ziyech (40 millions) et Timo Werner (55 millions), Chelsea devra vendre pour ne pas être visé par le fair-play financier.

Tottenham prêt à transmettre une offre pour Zouma

José Mourinho n'a jamais caché son attachement pour Kurt Zouma qu'il avait fait signer à Chelsea en 2014. Désormais entraîneur de Tottenham, le Special One aimerait récupérer l'ancien défenseur de Saint-Etienne, aujourd'hui âgé de 25 ans. Selon les informations de The Athletic, les Spurs seraient prêts à transmettre une offre évaluée à environ 27 millions d'euros.

Notre avis : Si Chelsea tente le coup pour Kai Havertz, il ne retiendra pas Kurt Zouma.

David pas insensible à la cour du LOSC

L’attaquant de La Gantoise Jonathan David ne serait pas indifférent à l’intérêt de Lille selon L’Equipe. Si son club belge espère obtenir plus que les 25 millions d’euros offerts par son homologue nordiste, le jeune international canadien se verrait bien sous le maillot lillois la saison prochaine. Auteur de 26 buts et 12 passes décisives en 50 matches disputés dans le championnat belge, David impressionne déjà à 20 ans. Pour faire monter les enchères, La Gantoise compterait sur la concurrence de clubs anglais ou allemands.

Notre avis : Pour compenser le départ attendu de Victor Osimhen, en plus de celui acté de Loïc Rémy, Lille a besoin de recruter en attaque et a une longueur d’avance sur ce dossier.

Kakuta prêté à Lens…

Selon L’Equipe, Amiens et Lens ont trouvé un accord mercredi pour le prêt avec option d’achat de Gaël Kakuta. L’attaquant évoluera donc avec les Sang-et-Or la saison prochaine pour leur retour en Ligue 1. Si le club nordiste parvient à se maintenir à l’issue de l’exercice 2020-2021, l’option serait automatiquement levée et le joueur s’engagerait pour trois ans à compter de 2021, moyennant une indemnité de transfert de 5 millions d’euros.

Notre avis : C’est un pari intéressant pour Lens qui a besoin de joueurs qui connaissent bien l’élite pour réussir sa mission maintien la saison prochaine. Un deal gagnant-gagnant en somme.

… qui attend aussi Ganago

Et pour renforcer son secteur offensif, Lens tiendrait également sa deuxième recrue. Selon Nice-Matin, Ignatius Ganago va aussi faire ses valises pour le Nord dans les prochaines heures. L’attaquant azuréen de 21 ans y est attendu pour passer sa visite médicale et devrait être transféré pour une somme avoisinant les 6 millions d’euros. L’intéressé a inscrit 3 buts en Ligue 1 cette saison et était arrivé sur la Côte-d’Azur en 2017.

Notre avis : S’il a encore des progrès à faire sur le plan technique, Ganago pourrait rendre de fiers services à Lens par sa vitesse et sa puissance. Cantonné à un côté à Nice, il pourrait s’épanouir dans l’axe dans le Nord.

Doumbia est Angevin

Prêté par Rennes en janvier dernier à Angers, Souleyman Doumbia a convaincu en cinq matches disputés seulement sous ses nouvelles couleurs. Tant et si bien que le latéral gauche, engagé à l’origine pour suppléer Rayan Aït-Nouri, victime d’une double fracture à la mâchoire, a été définitivement transféré dans le club angevin. Il a ainsi signé un contrat de trois ans, moyennant 3 millions d’euros.

Notre avis : La concurrence à un poste est un luxe que les "petits" clubs peuvent rarement se payer. Angers aurait eu tort de ne pas sauter sur l'occasion.

