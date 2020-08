Ibra et le Milan tombent enfin d’accord

L’affaire traînait depuis plusieurs semaines mais était considérée comme bouclée depuis quelques jours. Et cette fois c’est sûr : Zlatan Ibrahimovic va poursuivre l’aventure avec le Milan AC. Arrivé il y a six mois pour une première pige réussie, l’attaquant suédois a obtenu le salaire qu’il souhaitait : 7 millions d’euros nets à l’année selon la presse italienne. L’ancien Parisien prolonge donc son bail en Lombardie.

Notre avis : Même à 38 ans, Zlatan a encore de sacrées réserves et n’est pas là pour faire de la figuration. Il sera précieux pour bien figurer en Ligue Europa et tenter de retrouver les sommets en Serie A.

Eriksen déjà sur le départ ?

Selon le Corriere dello Sport, l’aventure de Christian Eriksen à l’Inter Milan pourrait tourner court. Arrivé en janvier en provenance de Tottenham, l’international danois n’a pas réussi à s’imposer sous les ordres d’Antonio Conte. L’arrivée d’Arturo Vidal, elle, est annoncée avec insistance et le cas Eriksen pourrait donc devenir problématique. Certains intermédiaires auraient déjà proposé le joueur… en Premier League. Une proposition d’environ 50 millions d’euros pourrait convaincre le club milanais.

Notre avis : Un véritable gâchis si cela se confirme.

Cristian Eriksen Crédit: Getty Images

Le flou règne autour de Messi

Dans un communiqué, la Ligue espagnole a confirmé que Lionel Messi avait bel et bien dans son contrat une clause libératoire de 700 millions d'euros : "le contrat est actuellement en vigueur et comporte une "clause de résiliation" applicable au cas où Lionel Andrés Messi déciderait d'exhorter la résiliation unilatérale anticipée du contrat", peut-on lire. L'Argentin fait toutefois le forcing et a même séché les tests PCR dimanche matin. En sachant qu'il est en position de force ? C'est bien possible, car la Cadena Ser et Onda Cero estiment que cette fameuse clause est caduque depuis la fin de la saison 2019-2020.

Notre avis : Ce feuilleton va être très long.

James Rodriguez à Everton, c'est chaud

Indésirable du côté du Real Madrid, James Rodriguez se rapproche toujours plus d'Everton, très ambitieux sur le marché des transferts. Selon TalkSport, le milieu offensif colombien serait attendu en Angleterre dans les prochains jours pour signer son contrat et passer sa visite médicale. L'opération devrait prendre la forme d'un prêt d'un an.

Notre avis : Allan et maintenant James Rodriguez : si tout cela se concrétise, les Toffees auront un sacré effectif au milieu.

James Rodríguez Crédit: Getty Images

United veut Van De Beek

Donny Van de Beek semble plus que jamais sur le départ de l'Ajax. Pour aller où ? Selon le Telegraph, Manchester United suivrait le dossier de très près, même si aucune offre n'a encore été faite. Le club néerlandais n'attend pas moins de 40 millions d'euros pour son milieu de terrain et aimerait boucler son transfert avant la reprise du championnat.

Notre avis : La priorité numéro 1 de United, c'était Jadon Sancho. Dans un autre registre, Van De Beek est également très prometteur. Mais avec la présence de Ronald Koeman au Barça, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises dans ce dossier.

Donny Van De Beek Crédit: Getty Images

Tottenham se renforce à droite

Régulièrement annoncé partant depuis le début du mercato, Serge Aurier est toujours un joueur de Tottenham. Mais les Spurs ont enregistré l’arrivée de ce qui sera son concurrent avant, peut-être, d’être son successeur. Le latéral droit de Wolverhampton Matt Doherty (28 ans) a en effet signé pour les quatre prochaines saisons après dix ans passés chez les Wolves.

Notre avis : L’international irlandais était titulaire indiscutable chez les Wolves et enchaîne les belles saisons (7 buts et 5 passes toutes compétitions confondues la saison dernière). Un renfort de choix.

Valence se positionne pour Guendouzi

Laissé de côté par Mikel Arteta à Arsenal, Mattéo Guendouzi va vraisemblablement devoir trouver un point de chute. Et à en croire SuperDeporte, le FC Valence pourrait se positionner pour le milieu de terrain français. Le club espagnol a notamment perdu Francis Coquelin et Dani Parejo dans l'entrejeu et souhaiterait un prêt sans option d'achat.

Notre avis : Guendouzi a besoin de jouer, Valence manque de liquidités. Une bonne idée pour tout le monde.

Nagatomo devrait débarquer à l'OM

Selon Téléfoot, l'OM aurait trouvé un concurrent à Jordan Amavi pour la saison prochaine. Il s'agirait de Yuto Nagatomo, ancien latéral gauche de l'Inter et de Galatasaray, qui arriverait libre. Le joueur s'engagerait un an avec le club phocéen.

Notre avis : Compréhensible d'un point de vue économique pour l'OM, un peu moins d'un point de vue sportif.

Rummenigge confirme deux départs

Le président du Bayern Munich a confirmé à Die Welt qu'il y aurait au moins deux départs durant ce mercato : ceux de Thiago Alcantara et de Javi Martinez : "Avec Thiago, on dirait qu'il veut nous quitter. Nous attendons une offre ces jours-ci. (...) Le contrat de Javi Martinez est toujours valable un an et nous lui avons fait comprendre que nous ne lui mettrions pas d'obstacles", a-t-il expliqué.

Notre avis : Javi Martinez n'est pas un incontournable. Mais le départ de Thiago Alcantara, lui, va laisser un sacré vide.

Thiago Alcántara Crédit: Getty Images

Miranchuk arrive à Bergame

Le Lokomotiv Moscou a annoncé dimanche être tombé d'accord avec l'Atalanta Bergame pour le transfert d'Aleksey Miranchuk. Le milieu offensif russe de 24 ans sera officiellement sous les ordres de Gian Piero Gasperini une fois sa visite médicale validée.

Notre avis : Polyvalent, buteur, passeur. L'Atalanta ne s'est, a priori, encore pas trompé dans son recrutement.

